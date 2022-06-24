普京屢傳罹患絕症　西方媒體為何如此熱衷「爆料」｜專家有話說

作者：顧正龍（華語智庫高級研究員、新華社世界問題研究中心研究員）

美國《新聞周刊》在今年五月份發表了三篇關於69歲的俄羅斯總統普京重病的文章，對這種疾病性質的描述相互矛盾。而英國《每日郵報》的一篇報道指出，俄羅斯總統「收到了一份健康警告，說他只有兩到三年的命。

克里姆林宮發言人佩斯科夫和俄羅斯外交部長拉夫羅夫就上述新聞在不同場合均否認普京患有有任何疾病。

阿聯酋《FUTURE CENTER UAE》智庫網站6月16日就普京患病消息發表瓦哈卜博士的評論文章認為，事實上，關於俄羅斯總統普京可能患重病的消息的重要性並不局限於他個人是否健康，重要的是俄羅斯作為試圖重新獲得國際地位的一支崛起力量與普京本人作用分不開。

新聞效應及其反思

瓦哈卜博士的評論文章指出，在閱讀《新聞周刊》發表的關於普京健康狀況的三篇詳細報道以及其他西方媒體的敘述時，可以確定一些可以詳細說明的觀察結果如下：

1. 疾病性質的模糊性：俄羅斯總統所患疾病的性質尚不清楚，《新聞周刊》沒有具體說明特定疾病。在2022年5月3日發表的文章中，稱普京患有癌症，腦退化症和柏金遜症三種疾病之一的可能性。同一網站5月30日發布的報告卻說，普京患有白血病，病情正在急劇惡化。

佩斯科夫在五月份否認普京曾接受過甲狀腺癌手術，而拉夫羅夫在同月接受法國電視台採訪時說：「普京總統每天都出現在公共場合。您可以在屏幕上觀看，我不認為智者能看到任何形式的疾病或健康狀況不佳的跡象。

不時有媒體稱俄羅斯總統普京在影片或照片中看來臉部浮腫，並以此大造文章。圖為2022年4月22日，俄羅斯聯邦安全會議的會主，由俄羅斯總統普京在莫斯科主持。（AP）

2.弱智的推論 ：這些謠言的主要根源似乎是推斷俄羅斯總統的一些活動的結果。例如，普京在4月21日與俄羅斯國防部長紹伊古交談時，緊緊抓住他面前的桌子的樣子，講述了如何與躲藏在馬里烏貝爾的Azovstall工廠的烏克蘭戰鬥機打交道，當時普京下令全面圍攻工廠而不闖入工廠。三份報告中的一份是指俄羅斯總統在5月24日在索契與白俄羅斯總統盧卡申科會晤期間，以看似情緒化的方式移動他的一隻腳。當然，以這種方式移動他的腳並不是癌症的跡象，而可能是神經相關疾病的跡象。《新聞周刊》本身提到了為他檢查的醫生意見強調，這些舉動不可能表明帕金森病或阿爾茨海默氏症。

3. 匿名的消息來源不明：三份新聞周刊的報道是基於以前關於俄羅斯總統健康狀況的資訊來源不可靠。《新聞周刊》已經提到了兩名前英國情報官員的三份報告之一，當然，兩名前英國情報官員不可能獲悉這樣的情報報告，而另一份報告則表明消息來源是一名沒有透露名字的人，而其他消息來源則依靠電報渠道為自稱是俄羅斯情報部門的前官員的不明人士提供服務。正如《新聞周刊》本身所指出的那樣，很難確定這些渠道的真實身份，甚至指出，其中一個宣傳普京健康狀況的渠道是烏克蘭情報的幕後黑手，烏克蘭情報部門管理着烏克蘭情報部門，並且已經參與了錯誤資訊的傳播，隨後被證明是虛假的，因此所有這些報道的可信度都是值得懷疑的，並且不是基於任何已知或確定的來源。

4.雙重譴責：《新聞周刊》發表的三篇報道之一聲稱普京總統的健康狀況可能良好，特別是在他的形象因烏克蘭戰爭而下降之後，其目的是贏得人們對他的同情。但這種邏輯混亂的看法是反莫斯科的資訊來源的事實，俄羅斯官員自己否認了有關普京健康狀況的資訊，因此克里姆林宮不能成為這些資訊的來源的藉口。

圖為俄羅斯總統普京2022年6月17日在聖彼德堡出席聖彼得堡國際經濟論壇並發表演說。（AP）

多個目標

西方媒體聚焦並發布有關普京健康狀況的未經證實資訊的目的是 ：

1、挑起俄羅斯內部局勢動盪：西方對俄羅斯發動有針對性的心理戰，引發俄羅斯內部局勢動盪。2022年3月26日，美國總統拜登公開宣布他的目標是推翻普京，稱「由於烏克蘭戰爭，普京總統無法繼續掌權」。以前曾有過這方面的嘗試。在俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動之初，西方媒體特別是英國媒體聲稱，俄羅斯人民反對對烏克蘭的戰爭，甚至暗示正在準備民眾抗議推翻普京。消息人士稱，當民眾對戰爭的支持明顯增加，並且大多數俄羅斯人民理解普京總統戰爭的理由時，西方媒體開始證實克里姆林宮內部的分歧和俄羅斯精英內部日益增長的反對意見，特別是在軍事行動花費的時間明顯比預期的要長之後。西方媒體本身很快就回來援引西方自己的情報來源證實，克里姆林宮在普京對烏克蘭的戰爭中堅持立場。於是，關於普京健康狀況的謠言出現了，即鼓勵克里姆林宮內部的分裂，甚至煽動針對普京的政變。

2 、烏克蘭軍隊最近在一系列針對俄羅斯軍隊的軍事行動遭挫折後，需要提升烏克蘭軍的士氣。除了烏克蘭軍隊未能在哈爾科夫省和赫爾松省對俄羅斯軍隊發動反攻外，俄羅斯軍隊在控制盧甘斯克和頓涅茨克地區方面正在穩步前進，特別是烏克蘭總統最近承認烏克蘭軍隊正在遭受重大生命和裝備損失，甚至正在前線部署訓練有素的志願者，揭示了烏克蘭軍隊崩潰的規模。根據烏克蘭官方的估計，暗示俄羅斯總統正在走向死亡的消息是企圖鼓舞烏克蘭軍隊的士氣，歪曲俄羅斯軍隊最近的勝利，特別是在馬里烏貝爾的2000多名烏克蘭士兵投降之後，以及俄羅斯控制了烏克蘭20%的領土。

3、從拜登身上轉移人們注意力：目標之一可能是將注意力從拜登總統身上移開，拜登總統顯然患有一些明顯的健康問題，這從他不受歡迎的幾次言論中可以看出其不一致的詞語，以及與不存在的人握手，最近他健康狀況惡化的所有跡象都有所增加。

西方對俄羅斯的心理戰

瓦哈卜博士的評論文章最後指出，綜上所述，這樣的消息並沒有脫離心理戰升級的範疇，特別是在俄羅斯軍事上推進的時候，試圖挫敗俄羅斯公眾和軍隊的士氣，並反過來提高烏克蘭公眾和軍隊和志願者的士氣，並暗示普京即將完蛋，如果政治，軍事和情報企圖未能擊敗普京，那麼上帝來收拾他的時候到了。