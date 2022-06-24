幣圈「雷曼危機」已到？　比特幣離1萬美元不遠矣｜經略

雖然目前比特幣價格又站上了2萬美元大關，但投資者心裏都很明白，跌破2萬元只是時間問題。上周，比特幣和以太幣雙雙走疲，比特幣一度跌穿1.8萬美元關口，創2020年11月以來的最低水平；以太幣一度跌至900美元以下。以此計算，今年以來，幣圈兩大標誌性產品比特幣跌超60%，以太幣跌超70%。很大程度上打破了虛擬貨幣市場一度極其自信的「賭徒心態」。這已經宣告，虛擬貨幣「黃金時代」已過。

不僅如此，由於世界為對抗通脹收緊貨幣政策，全球市場流動性緊縮，風險資產遭遇大範圍拋售，虛擬貨幣市場可以說「至暗時刻」已到。全球虛擬貨幣總市值跌破萬億美元大關，距離高點已經跌去七成。2021年11月時，加密貨幣市場總市值一度超過3萬億美元。

投資者更加擔心，在一些重要關口位跌破後，持有大量高槓杆頭寸的投資機構或被迫止損清算，這將導致大型加密貨幣貸款機構和交易商的流動性危機進一步加劇，進而引爆幣圈的「雷曼危機」。

幣圈「雷曼危機」時刻

價格下跌或許只是幣圈「雷曼危機」的導火索，加劇投資者對虛擬貨幣流動性風險產生更大擔憂的主因，是部分加密貨幣交易所凍結提款舉動。這加劇了市場恐慌，大量投資者紛紛拋售，「踩踏效應」顯現。

當年「雷曼時刻」引發全球金融動態，全球央行必須自救。而如今幣圈的「雷曼時刻」，投資者等不來任何救助。（Getty）

全球最大的加密貨幣交易所Binance日前就暫停了幾個小時的「比特幣網絡」提款（用戶仍可以Binance的其他網絡作比特幣提款），稱一些交易「卡住了」導致擠壓；隨後，幣圈銀行Celsius宣佈因「極端市場條件」而凍結提款、轉賬的消息更是震動市場，並引發投資者對Celsius股東、全球最大穩定幣Tether的發行商——Tether Limited是否會同樣受到衝擊，進而引爆幣圈「雷曼危機」的擔憂。

市場人士認為，如果把Celsius危機比作幣圈的「貝爾斯登（Bear Stearns）事件」，那麼Tether Limited則是幣圈雷曼級別的存在。市場擔心，Tether如果出現問題，可能會引發多米諾骨牌效應，導致更大的崩盤。

而後，又傳出加密貨幣對沖基金三箭資本面臨破產危機的壞消息，進一步加劇了市場對幣圈流動性風險的擔憂。

此外，值得注意的是，當前比特幣的價格甚至已導致部分挖礦機開機就將面臨賠錢。包括神馬M21、阿瓦隆1066 Pro在內的大部分礦機已達到關機價，即幣值低於挖礦的成本價，螞蟻T17等礦機接近關機價。

「賭徒心態」會否擊穿？

虛擬幣此輪暴跌原因何在？直接導火索自然是聯儲局加息。美國5月通脹數據超市場預期，聯儲局宣佈一次性加息75個基點，全球流動性趨緊，資金流向避險資產，美股和原油等風險資產價格顯著下跌，風險偏好更高的虛擬貨幣當然會首當其衝。而且，當下全球通脹環境下，流動性趨緊將經歷一個較長的過程，這就意味着虛擬貨幣圖利空間不再，巨大風險卻突顯，於是投機資本紛紛加速遠離這一市場。

圖為美聯儲大樓。美國5月通脹數據創40年來新高，聯儲局宣佈一次性加息75個基點。

暴跌暴漲是以比特幣為代表的虛擬貨幣一貫表現，它們不具備法定貨幣地位、沒有實際價值支撐、相關交易純屬投機炒作的本質導致。近期虛擬貨幣資產領域出現的一系列風險事件，更令這些虛擬貨幣遭遇巨大的流動性危機。相比2008年全球央行斥資萬億美元救助因雷曼兄弟倒閉而爆發的次貸危機，此次加密數字資產的流動性危機則不會有人施以援手。

值得一提的是， 5月30日歐洲央行發布的金融穩定報告中，歐洲央行便將加密資產對金融穩定的風險作為新的焦點；聯儲局發布的半年度金融穩定報告中也表示，穩定幣可能會存在擠兑風險，導致引發全球經濟活動、資產價格、以及金融穩定風險。

除了央行緊縮的宏觀背景外，部分加密貨幣市場的投資者過度加槓桿導致風險敞口陡增，隨後加密貨幣價格大跌引發爆倉，疊加事件性因素的發酵，加密貨幣市場拋壓激增。像UST、Luna的暴雷，給幣圈產生了很大影響，包括資金面，流動性，情緒恐慌。

近年來，全球加密數字資產監管趨嚴，虛擬貨幣依然能受到眾多投資者的熱捧，一個重要原因是很多人依然相信加密數字資產將持續高速發展。倘若此次虛擬幣危機最終導致這一信念顯著「退潮」，全球加密數字資產的輝煌大廈無疑將成沙上之塔。

這一天只是或早或晚。與其他傳統資產不同，虛擬貨幣本來就沒有可供錨定的內在價值，沒有固定資產，沒有收入流，也沒有底層業務，一旦沒有了「信仰」支撐，什麼「分析方法」都顯得非常可笑。或許，此番「血洗」，能擊破虛擬幣市場一度極其自信的「賭徒心態」。

不少人已經開始對比特幣運行的底層邏輯提出質疑，認為這就是一場擊鼓傳花的遊戲。「其價格完全取決於人們的買入意願」，這對投資者來說是非常可怕的，因為如果有足夠的人拋售，那就沒有底價可言。只要有足夠的人拋售或被迫拋售，沒有什麼能阻止明天跌到1萬美元。