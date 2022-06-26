托卡耶夫「打臉」普京慘遭「斷油」：哈薩克正在遠離俄羅斯嗎？

俄烏衝突爆發後，外界不僅關注戰場變化，也時刻觀察俄羅斯的對外互動。近期的托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）「打臉」普京（Vladimir Putin）事件，便引發了輿論熱議。

6月15日至18日，俄羅斯舉行第25屆聖彼德堡國際經濟論壇，由於部分西方國家抵制出席，俄羅斯便趁勢調整焦點，廣邀中東、亞洲、前蘇聯國家等非西方世界成員參與，甚至包括「頓涅茨克人民共和國」領導人、塔利班代表團等。而此次與會的國家元首，除了中國國家主席習近平、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）通過視頻線上參與外，尚有白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、亞美尼亞總統哈恰圖良（Vahagn Khachaturyan）與哈薩克總統托卡耶夫現場與會。

其中，托卡耶夫於6月17日與普京現場對談時，被《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）問及，哈薩克如何看待俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」，托卡耶夫稱，圍繞這個問題哈薩克社會有各種議論，但成熟的公民社允許不同的意見表達。

2022年6月17日，哈薩克總統托卡耶夫（右）受邀出席第25屆聖彼德堡國際經濟論壇，並與普京（中）展開現場對談，該環節主持人為《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）主編西蒙尼揚（左）。（克里姆林宮供圖）

托卡耶夫進一步表示，聯合國憲章中有兩項原則相互矛盾：既要重視國家主權完整，卻又同時尊重民族自決。托卡耶夫指出，「如果放任民族自決權，那麼地球上將不會只有193個國家（即聯合國會員國數量），而是會出現500至600個國家。」因此，哈薩克不會承認科索沃、南奧塞梯或阿布哈茲的國家地位，這一原則也將適用於頓涅茨克和盧甘斯克，「這是我對你的開放式問題的開放式答案」。

此言一出，引發外界譁然，不少媒體紛紛解讀：托卡耶夫「打臉」普京、俄哈關係即將生變；再加上俄羅斯《生意人報》（Kommersant）於6月18日報道，俄羅斯即將關閉部分哈薩克石油出口所賴管線，似乎「坐實」了媒體前述所言，是托卡耶夫發言激怒普京，故而招致此般懲罰。

剎那之間，俄羅斯面臨了來自前蘇聯地區的羞辱式背叛，哈薩克也因此深陷石油出口困境，這出威權國家的「互相傷害」大戲，吸引不少眼球。但實情當真如此嗎？

俄羅斯總統普京2022年6月17日在聖彼德堡出席聖彼得堡國際經濟論壇並發表演說。（AP）

媒體渲染的「俄哈衝突」

首先，所謂托卡耶夫發言導致哈薩克「被斷油」一事，更多是媒體的誇飾渲染。

回顧《生意人報》6月18日報道內文，此事的來龍去脈如下：消息人士表示，為清除俄羅斯黑海沿岸新羅西斯克港內的二戰未爆彈藥，俄方將從20日起部分關閉港口石油輸送設備運行，時間至少持續到本月底，其中新羅西斯克港為裏海管道聯盟（CPC）輸油管線終點，此一管線連通新羅西斯克、哈薩克西部油田和俄羅斯里海沿岸油田，堪稱哈薩克對外石油出口命脈，輸送該國超過三分之二的出口石油。美國媒體《海事行政》（The Maritime Executive）因此在19日臆測，俄羅斯慣以能源進行報復裹脅，此舉不排除有政治方面的考慮。

然《生意人報》雖是在18日報道這一消息，但其實裏海管道聯盟早在15日便曾表示，為了排爆工作的順利開展，預計暫時停用港口的兩條輸油臂，僅保持剩下的一條輸油臂運行；而搜尋和清理港口爆炸物的工作，更是早自2021年便已開始，只是俄烏衝突爆發後暫時停止，彼時排爆小組在港口輸油設備附近水域共發現了大約200個水聲目標和50個磁性目標，其中一些已被確認為「可能的爆炸物」，有的甚至距離港口輸油臂還不到100公尺。

換言之，水域排爆流程早在去年便已開展，此次作業重啟消息更是早於17日托卡耶夫「打臉」普京，故所謂發言不慎導致哈薩克「被斷油」之說，實在過於牽強無稽。

裏海藴藏豐富的油氣資源。圖為土庫曼斯坦的裏海港口。（視覺中國）

此外，「被斷油」的描述也不完全精確。針對俄方排爆計劃，哈薩克能源部長阿克丘拉科夫（Bolat Akchulakov）已對媒體表示，由於港口仍保有一條輸油臂運行，故哈薩克的石油出口不會受到「實質性影響」。如此發言，雖是對外界臆測的駁斥，卻也在某種程度上反映了哈薩克政府的微妙立場。

早在今年3月20日，新羅西斯克港便曾遭遇暴風雨襲擊，導致3條浮動輸油臂中，有1條損壞、1條需進行檢查，唯餘1條能繼續發揮運輸功能。在此境況下，哈薩克探索了各種替代路線，包括先以裏海船運輸送石油，再通過巴庫-傑伊漢管道出口至歐洲，但事實證明此一解決方案成本極高。哈薩克最後只能被迫減產，期間損失高達1,500億哈薩克堅戈（KZT，約3.37億美元），直到4月28日管線修復完畢恢復運作，哈薩克才重回正常石油出口量。

此事引發了哈國內部批評，包括政府為何無力建構多樣化的石油出口路線、凡事只能依賴俄羅斯等，可見僅憑1條輸油臂，確實會對哈薩克的石油出口造成打擊；但哈方此次又力陳「排爆作業不會影響石油出口」，顯然是有意維護政府的能源政策，同時竭力避免此事遭到外界炒作，成為「俄哈交惡」的又一段敍事。

事態發展至今，兩股力量的博弈清晰可見：以西方為主的媒體集團極力渲染哈薩克「被斷油」危機，作為俄哈交惡的鐵證，強化自己對托卡耶夫「打臉」普京的初始假設，並證明俄羅斯入侵烏克蘭一事「冒天下之大不韙」，連前蘇聯地區都出聲譴責；哈薩克一方則遊走在精妙的平衡邊緣，既要避免被西方一同制裁，也要維繫與俄羅斯的特殊關係，既要回應哈薩克內部的反俄情緒，也要降温「俄哈衝突」的輿論熱度。

俄羅斯總統普京6月17日在聖彼得堡國際經濟論壇發言。（AP）

托卡耶夫與普京皆是平衡者

而回歸此波輿論戰起源，托卡耶夫在聖彼德堡國際經濟論壇的發言，便是精妙平衡的絕佳體現。

俄烏衝突爆發後，哈薩克承受了來自兩方的政治壓力。首先，是來自西方、國內部分本土派的「反俄」要求，欲讓哈薩克進一步遠離俄羅斯，成為更加親西方的地緣主體。而哈薩克也確實做出了相較於白俄羅斯、更加中立的政治表態。

例如3月9日，托卡耶夫便就烏克蘭局勢表示，所有國家都必須嚴格遵守《聯合國憲章》的規範和原則，烏克蘭危機的起源相當複雜，應尋求新的外交機會以和平解決；4月1日，哈總統辦公室副主任蘇萊梅諾夫（Timur Suleimenov）亦在接受媒體《歐洲動態》（EURACTIV）採訪時表示，「哈薩克不會成為規避美國和歐盟對俄羅斯制裁的工具，我們將遵守制裁」、「俄羅斯希望我們更站在他們一邊，但哈薩克尊重烏克蘭的領土完整，我們不承認也不會承認克里米亞局勢和頓巴斯局勢，因為聯合國不承認它們。我們只會尊重在聯合國一級做出的決定」。

然而，哈薩克同時也面臨來自俄羅斯強硬派、國內親俄派的壓力，意即希望哈薩克面對俄烏衝突時，能以相對親俄的姿態，在國際場域行動發言。平心而論，早在俄烏衝突爆發前，俄羅斯內部便存在認為哈薩克「不夠親俄」的不滿情緒。

集體安全條約組織維和部隊完成撤離哈薩克。圖為俄羅斯維和部隊。（AP）

2022年1月2日，哈薩克爆發騷亂，以俄羅斯為首的集安組織在托卡耶夫主動提請下，入境哈薩克協助平亂。《今日俄羅斯》主編西蒙尼揚卻在1月6日發文稱，「我們當然應該提供幫助，但也需要制定一些條件」，包括要求哈薩克承認克里米亞屬於俄羅斯、回歸使用西里爾字母（2018年10月，哈薩克政府出台新書寫系統，以拉丁字母為基礎，取代了俄式西里爾字母）、將俄語列為第二國家語言、不能管控境內的俄羅斯學校、驅趕反俄的非政府組織、在政策上與俄羅斯如兄弟般連貫、結束與納粹（指烏克蘭）的遊戲等。可想而知，即便普京並未提出如此要求，上述言論依舊激怒了不少哈薩克精英與群眾。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯強硬派對更是不滿哈薩克的相對中立。4月27日，俄羅斯主持人、西蒙尼揚的丈夫格奧薩揚（Tigran Keosayan）便在節目上表示，哈薩克未在俄烏衝突中表現出對俄羅斯的支持，甚至取消一年一度的5月9日勝利日閲兵，是「忘恩負義」和「狡猾」的表現，「應該看看烏克蘭的下場」。結果自是引發哈薩克的外交抗議，宣佈考慮禁止格奧薩揚入境。

前有風霜，後有雨雪，托卡耶夫正是在這般情勢下，出席了聖彼德堡國際經濟論壇。而由各方對俄羅斯的抵制、哈薩克對俄烏衝突的前述表態來看，托卡耶夫光是本人出席，便已是對俄羅斯的極大善意，同時也折射了其欲維繫俄哈關係的深遠考量，畢竟現場與會的其他國家元首，僅有盧卡申科與哈恰圖良；然面對「老對手」西蒙尼揚的現場提問，托卡耶夫強調了哈薩克對於俄烏衝突的一貫立場與原則，往復之間，兩人的隨口應答皆非雲淡風輕。

一來，西蒙尼揚的強硬立場眾所周知，但此次提問托卡耶夫時，卻僅是開放式詢問：哈薩克如何看待俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」，而未針對哈薩克早就表態過的不承認克里米亞屬於俄羅斯、不承認頓巴斯地區獨立等議題進行「靈魂拷問」，顯然是有意克制，抑或事前「被克制」；二來，面對西蒙尼揚罕見放水，托卡耶夫卻直白表態哈薩克一貫立場，雖不到部分媒體渲染的「打臉普京」程度，卻也着實不委婉，畢竟西蒙尼揚僅是開放式詢問，托卡耶夫大可重複3月9日的說法，強調烏克蘭問題的起源相當複雜，雙方應持續努力談判解決等。

哈薩克政府1月15日表示，1月初因燃料價格飆升觸發的示威騷亂，死亡人數上調至225人。（AP）

但其最終選擇在這一「挺俄」意味濃厚的國際場合，以國家元首身分、當着普京的面，說出這番必然激怒俄羅斯強硬派的言論，歸根結柢，其考量的對話對象不僅俄羅斯，更有哈薩克民意與西方世界。如前所述，既然出席此會已是對俄羅斯的強烈支持，托卡耶夫便更有必要向西方展示自己的「中立」色彩，避免招致打壓與制裁；此外，提問者是曾經激怒哈薩克民意的西蒙尼揚，其丈夫更在俄烏衝突爆發後公然威脅哈薩克，托卡耶夫必不能流露任何「軟化」姿態，以免遭國內反對派扣上「傀儡總統」的帽子。

然而，玩轉平衡的又豈止托卡耶夫？普京亦然。俄方此次特別安排普京與托卡耶夫對談，既是對哈薩克的極大禮遇，也是意在平衡國內對哈薩克的不滿情緒。伴隨俄烏衝突推進，俄羅斯強硬派湧動着「彼得大帝情懷」，這一群體雖是「特別軍事行動」的堅定支持者，卻也在一定程度上影響了俄羅斯的對外表述與形象，例如對哈薩克中立取態的譴責與威脅等。某種程度上，普京本人是否有此情懷並不重要，關鍵是其身為俄羅斯領導人，必須有更加冷靜全面的整體思維，此時的俄羅斯若毫無節制展現「彼得大帝」符碼，雖有機會提升普京威望、鞏固內部支持、強化戰場士氣，卻也必然招致周邊國家的反感與恐懼，讓俄羅斯陷入新的地緣困境。故對普京來說，如何汲取強硬派的支持，同時避免被其裹脅政治議程，是當今的內外平衡重點。

由這一視角來看，西蒙尼揚的提問安排與內容，便是挑釁與克制的雙重體現，使得強硬派有機會表現，卻又不超出普京的允許範圍；而托卡耶夫的「不委婉」回應，同樣可說是在普京意料之內，畢竟這是哈薩克自衝突爆發以來的一貫立場，西蒙尼揚的身分又導致托卡耶夫更要「不卑不亢」。會談結束後，普京仍與托卡耶夫舉行雙邊會晤，討論兩國經貿合作現狀與前景。托卡耶夫強調，雖然面臨複雜的地緣政治態勢，但哈薩克與俄羅斯之間的各領域合作仍在高速發展當中，托卡耶夫也對普京邀請自己參加此次論壇表示感謝。

故與其說發生在論壇的一幕，是托卡耶夫「打臉」普京、來自前蘇聯國家的「反俄號角」，不如說是普京與托卡耶夫在各自利益所需下，以極高互信完成的平衡遊戲，正如兩人也曾在今年1月共同弭平哈薩克暴亂。

1月7日，哈薩克阿拉木圖，哈薩克軍人在街道上巡邏。集體安全條約組織（CSTO）派出約2,500人維和部隊，主要由俄羅斯軍隊組成，主力守衛哈薩克政府機關，讓哈薩克軍隊可調派部隊鎮壓示威。（AP）

外界或許認為哈薩克正與俄羅斯疏離，但實際上俄烏衝突爆發後，哈薩克一邊表態不協助俄羅斯規避制裁，一邊卻充當起「連通」俄羅斯與歐洲市場的橋樑，哈總統辦公室副主任蘇萊梅諾夫便在3月公開表示，歐盟委員會已經批准，被迫撤出俄羅斯的歐洲企業可搬遷至哈薩克，利用哈薩克通過歐亞經濟聯盟享有的進入俄羅斯市場特權，持續將商品輸入俄羅斯市場，「哈薩克不是在提供規避國際制裁的方式，而是希望幫助企業合法向俄羅斯人出售商品。」與此同時，俄羅斯大型零售商「Magnit」（全俄第二大）與「Lenta」（全俄前五大）也轉由哈薩克進口商品，藉此避開西方制裁。

此外，哈薩克在衝突爆發後，便格外重視經過俄羅斯的裏海石油管道項目，蘇萊梅諾夫也向俄羅斯與西方喊話，希望能繼續向歐洲供應石油，「我們需要保護的一隻會下金蛋的母雞」。而這一需求同樣獲得了雙方許可，管道項目至今並未受政治化因素擾動，俄羅斯也已在6月24日表示，此次沿岸水域排爆作業將在7月5日完成，屆時全數輸油臂將可正常運作。

以哈薩克的經濟路線、國內民意觀之，若其一面倒支持俄羅斯，不僅可能導致托卡耶夫政權不穩，更會喪失連通俄羅斯與西方的「轉口貿易」空間，若其全然不顧俄哈特殊關係，俄羅斯雖未必會動用軍事手段，卻也可能訴諸「管線制裁」，哈薩克的石油出口將有高概率受挫，故中間路線必然是最理性選項；同理，若普京以白俄羅斯為標準，要求諸如哈薩克等國家必須公開支持「解放頓巴斯」，不僅會自絕盟友，更將失去緩衝市場震盪的經濟支點。

歸根結柢，意識形態、外交話語即便誘人，卻也始終要以國家利益為依歸。這是普京與托卡耶夫的共同默契，也是俄烏衝突戰火下，俄哈關係的前行指南。