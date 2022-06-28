Subway｜因蛋黃醬過多槍殺店員的荒謬　要讓所有店員也拿槍嗎?

你發現你剛買三文治醬汁太多，不甚滿意，你會怎樣做？在美國亞特蘭大車站一間Subway，一名顧客選擇掏出手槍，擊斃店員。



這匪而所思的事件，在美國並不常見——但年中總會發生一兩次。一個暴躁的顧客在別的地方，例如香港，他最多可能只能拿可樂潑向店員或用拳頭打過去，或最可能發生的，向店員噴兩句「粗口」。

但因為他擁有最高殺傷力的武器，他選擇使用子彈去「教訓」店員。

圖為2021年6月，美國洛衫磯一間Subway。一名Subway員工因在三文叉治塗太多的蛋黃醬而被槍殺。（Getty）

事件造成了一死一重傷，開槍的36歲男子亦因這衝動鑄成大錯，他無可避免會被起訴謀殺。為了一個三文治要坐一輩子的監獄，甚至死刑（佐治亞州仍保有死刑制度）。

美國的保守派，會堅稱這不是手槍的錯，因為人人都可以去菜市場買刀到處砍人，但事實就是子彈較刀殺傷力來得大。還記得在5月德州小學慘案，一個18歲青年拿着AR-15步槍在校園掃射殺了19名學生及兩名教師後，一些共和黨員稱，要解決校園槍擊的最好方法，就是讓教師都陀槍上課。

在Subway的槍擊中，店長有嘗試開槍還擊但失敗，但即管店長擊斃了槍手，30秒前被擊中的店員還是返魂乏術。在德州每間學校都對槍擊事件有「充分」準備，大量資源投放在教室訓練及警備系統。但槍手仍卻成功闖入校園，在課室逗留了１小時，殺了22個人，才被一早趕來但在校園外不知做什麼的邊境巡邏隊擊斃。

圖為6月25日，德州尤瓦爾迪。尤瓦爾迪一間小學發生槍擊案，導致22名師生死亡。（Getty）

美國托雷多大學與波爾州立大學在2019年的研究，發現政府及學校花大錢加強學校的保安，根本起不了多少作用。其中一個原因，是因有太多理由，沒法阻止一個瘋子用30秒時間闖入校園內大開殺戒。

德州的共和黨總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），在校園槍擊後說道：「不能阻止壞人幹壞事，那就應讓好人拿槍。我們應讓教師們得到培訓，去應對此類的事件。」這就是教師都陀槍上課。

——這會是一個笑話，若然教職員可以人人拿槍返校，那將會有很多更意想不到的事發生：因為薪酬不足不滿，教師在爭吵期間開槍擊斃校長；因為不滿學生不聽書，無法再忍受的教師開槍擊斃學生；因為如廁時把槍遺留在廁所，教師在責備學生時慘遭學生「反殺」。

同一邏輯，要阻止餐廳發生槍擊事件，所有職員也應該配槍。但食客們日後要小心，哪天遇上暴躁的職員，投訴醬汁太多可能招致殺身之禍。