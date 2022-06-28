美國男子不滿蛋黃醬加太多　開槍擊斃Subway店員　5歲童目擊全程

美國佐治亞洲亞特蘭大一名男子6月26日晚，因不滿Subway餐廳女店員在他的潛艇堡內加入太多蛋黃醬，竟然隨即掏出手槍擊斃對方，另一名女店員則身受重傷。



事發於當地26日晚上約6時半，一名36歲男子走進店內購買潛艇堡，拿到餐點後卻認為店員在他的潛艇堡裏加了太多蛋黃醬，於是拔槍向店員開火。一名26歲女員工被槍殺，另一名24歲女員工亦告重傷，情況危殆。24歲受傷員工的5歲兒子更是在現場目睹整個案發過程。

雖然餐廳經理第一時間拿出槍支反擊，但未能成功擊中槍手，也阻止不了這場災難發生。

警察局副局長漢普頓（Charles Hampton Jr.）表示，疑兇對他點餐的潛艇堡製作方式不滿意，認為加入太多蛋黃醬，令他非常生氣，導致他把憤怒情緒發泄到兩名員工身上。

肇事餐廳僱主格倫（Willie Glenn）指出，兩名一死一傷的員工是姊妹，在餐廳僅工作了數週時間，形容她們是守時的優秀工人，「（她們）與店裏的每個人都相處得很好。都是模範員工。」

格倫稱，他不明白為什麼兇徒不要求店員減少一些蛋黃醬，或者重新製作一個潛艇堡，甚或要求退款。」