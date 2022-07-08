中美高層密集會談：習近平與拜登領袖峰會的最後準備

6月10日，到新加坡出席第19屆「香格里拉對話會」的中國國務委員兼國防部長魏鳳和與同期參會的美國國防部長奧斯汀舉行會談。

6月13日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，同美國總統國家安全事務助理沙利文在盧森堡舉行會晤。

7月5日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。

7月7日到8日，G20外長會議在印尼巴厘島舉行，中美雙方在5日同時對外吹風，中國國務委員兼外交部長王毅將與美國國務卿於7月9日會晤。

短短一個月內，中美負責國防、安全、經濟與外交事務的高級官員頻繁通話或會談，反映出兩國關係在博弈對抗的主基調下正發生某些積極變化。有極大可能，雙方在系列會談結束後不久即對外宣佈，兩國最高領導人習近平與拜登，將會舉行元首級會晤。

自拜登擔任美國總統以來，中美元首已多次進行視頻會晤，但是還尚未進行過線下峰會，這不能不說是一大遺憾，也折射出了中美關係的艱難狀態。從這次會談前各領域高官更周密的準備情況看，分析認為，此次二人以線下方式舉行峰會的可能要遠大於線上會晤。

一般認為，若習近平與拜登舉行線下峰會，11月在印尼召開的G20峰會與同月在泰國舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會都是很好的機會。而如果兩國領導人覺得有必要，甚至還可能提前舉行。

圖為美國國務卿布林肯2022年5月26日在喬治華盛頓大學發表講話。他在演說中概述拜登政府的中國政策。這次活動由亞洲協會主辦。（AP）

今年中美雙方都面臨非常重要的國內政治議程。中國將在下半年召開中國共產黨第二十次全國代表大會，這是一次非常重要的會議，對中國領導人習近平來說更是如此，他將成為數十年來首個打破十年任期常規的領導人，開啟一個新五年任期。而中國內部因為疫情防控和產業政策等原因，再加上外部中美關係與烏克蘭戰爭等衝擊，經濟一直在承壓下行，市場信心持續低迷，經濟運行有掉出合理區間的風險，各方面亟需形成一個穩定可預期的氛圍，中美關係的積極變化將會為此注入積極因素。

美國方面，美國國會中期選舉也將在11月8日舉行，屆時拜登和民主黨都將迎來執政「中考」。而近期美國國內通脹高企、股市下跌、槍擊案頻發等因素影響下，拜登的國內支持率已跌至36%左右，創下他上任以來的新低。特別是在通貨膨脹率飆升至8.6%的情況下，美國國內一方面囿於對華強硬的「政治正確」，一方面又希望能取消對華懲罰性關稅，以應對通脹壓力，緩解普通民眾負擔，這些對拜登來說實屬兩難挑戰。

再者，在更敏感的台灣問題上，出於遏制中國需要，美國一直在操弄台灣議題，強化對台灣的軍事與外交支持，但另一方面，美國又極為擔心中美或兩岸在台灣問題上因誤判而擦槍走火，將政治對抗演變為局部戰爭，如果這樣，不僅美國將面臨烏克蘭、台灣兩線開戰的艱難局面，還可能永遠失去台灣這個戰略棋子，所以對於台灣問題，拜登也需要和中國領導人之間建立某種底線共識。

因為上述種種原因，再加上中美關係於地區和世界穩定的重要性，雙方都有意願為中美關係注入「穩定性、確定性」因素，從近期中美高層頻密對話的情況看，雙方可能很快就會宣佈習近平與拜登將舉行的元首峰會的相關消息。