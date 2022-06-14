楊潔篪沙利文頻頻在第三國會晤　鞏固中美平起平坐

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當地時間2022年6月13日同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會晤。

白宮發布的新聞稿稱，雙方對於包括區域和全球安全問題以及美中關係中的關鍵問題，進行了「坦率、有實質且富有成效的討論」中國外交部新聞通稿顯示，楊潔篪說美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把拜登總統的「四不一無意」表態轉化為實際行動。

從中美官方口徑看，楊潔篪沙利文就兩國間重要的問題進行了溝通。這不是雙方參加國際會議臨時順帶的會見，而是專門為兩國關係而來的會晤。

那麼，如此重要的會晤為什麼安排在盧森堡，而不是兩國本土？

白宮說，此次盧森堡會晤是5月18日兩人通話後的後續。而縱觀楊潔篪沙利文的溝通，這是拜登政府上台後，兩人的第四次會晤。

上次兩人會晤是2022年3月14日在意大利羅馬。2021年10月6日，兩人在瑞士蘇黎世舉行了會晤。楊潔篪沙利文的首次會晤是2021年3月18日至19日，地點在美國阿拉斯加安克雷奇，楊潔篪、中國外長王毅同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、沙利文一起舉行了中美高層戰略對話。

除了第一次會晤在美國本土，2021年10月、2022年3月、2022年6月，這三次會晤的地點均在第三國。

楊潔篪王毅2021年3月前往安克雷奇是拜登上台後中國高層外交官首次踏上美國本土。拜登政府外交官訪華是美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將於2021年7月25日至26日訪華。自此之後中美雙方高級外交事務的官員均未互訪過兩國。從楊潔篪和沙利文近來多次會晤均選擇第三國看，這一安排正在成為慣例。

楊沙二人的會晤是在兩國對抗的氛圍中少有的務實談判，不安排在中美兩國，有疫情的因素考量，也有避開兩國本土政治氛圍的考量。

更為重要的是，拜登政府以來，北京不斷塑造兩國平起平坐之勢。第一次安克雷奇會晤時楊潔篪就明確指出「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」，「你們在中國面前沒有資格說，你們從實力地位出發同中國談話」。

盧森堡、羅馬、瑞士等會晤地點到中美兩國的距離相當，這些中間第三國安排暗示美國難以拒絕中國要求平等對話。