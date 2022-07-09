安倍晉三逝世 | 或加速日本「向右轉」　岸田政府有何啟示？

日本前首相安倍晉三7月8日11點半左右在奈良市大和西大寺站附近進行街頭演講時中槍倒地，下午5時3分證實不治。疑犯山上徹也曾服役日本自衛隊，他調查過程中供稱，「我對安倍心懷不滿，想要殺了他，所以就（開槍）打了他。」已有聲音認為，安倍遇刺是「戰後日本政治中最大事件」。



歷史何其相似。

1960年7月14日，安倍晉三的外祖父、時任首相岸信介遭遇右翼分子荒牧退助的刺殺。荒牧在回答警察詢問時說，「由於在競選總裁問題上對岸信介抱有反感才刺他的。」

究竟發生了什麼？

7月8日，在日本參議院選舉臨近的關鍵節點，安倍晉三在奈良縣進行街頭演講為自民黨助威。而就在事發前的7月6日進行的民調顯示，本次參議院改選過後，自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨以及一些小黨和無黨派議員等主張修改日本和平憲法的勢力將繼續佔據參院三分之二多數，即至少166個議席。根據日本修憲相關程序，發起修改憲法的動議需要在國會眾參兩院分別獲得三分之二以上議員支持。動議若獲通過，將付諸全體公民投票，當支持率過半則可修改憲法。而目前，日本國內修憲勢力在眾議院控制三分之二議席。

但，修憲議程本身在日本國內存在巨大爭議。在7月3日舉行的朝野黨首辯論上，在野黨方面，立憲民主黨黨首泉健太表示「修憲並非最優先課題」。日本共產黨委員長志位和夫「堅決反對」修憲，批評自民黨圍繞防衛費的競選承諾將把日本「變成給他國帶來威脅的軍事大國」。相比修憲，日本選民最關心的是經濟、就業、勞動政策、消費稅、物價上漲等貼近國民生活的議題。此次安倍遇襲事件，是在這樣的背景下發生的。

安倍晉三的外祖父岸信介（左）是日本戰後著名的右翼政治家，圖為其簽訂《日美安保協定》（Getty Images）

而在62年前，岸信介罔顧二戰後日本國民珍視來之不易和平的意願，將自身的政治目標強加給國民，執意利用自民黨在國會參眾兩院的多數席位，利用國會多數表決，強行修改《日美安全條約》，引起公憤，導致之後發生不幸。

↓更多日本前首相安倍晉三遇刺的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 8

加速日本「向右轉」

這次事件發生在日本參議院選舉投票之前兩天，一個直接影響，就是導致仍然搖擺的選票流向安倍所在的自民黨。不管左右，日本社會內部反對暴力暗殺的態度還是比較一致的。安倍遇刺將會刺激選民同情和投票傾向。

除了選票，安倍極力推動的一些理念也可能會被放大。作為右翼代表，安倍最近幾年一直在帶頭鼓譟推動日本修改和平憲法、擴軍備戰、介入台海甚至跟美國加強聯動遏制中國等等。日本社會仍有很多人對此持反對意見，但在安倍遇刺，一些人反而可能會在同情情緒下接受安倍的一些主張。

安倍經濟學的「三支箭」（日本首相官邸圖片）

安倍遇刺的外溢效果，很可能被日本右翼利用的可能。如果能在參院獲得絕對多數席位，甚至在社會意識層面讓右翼的一些主張引起更多關注和支持，都會為右翼接下來正式提出修憲動議提供有利條件。也就是說，安倍遇刺可能加快日本「向右轉」的氛圍和衝動。

岸田政府福兮禍兮？

安倍遇刺事件無疑將對日本右翼勢力意圖在參議院選舉後推動修改日本國憲法的計劃帶來一定變數。一定程度上來說，這是利於這個方面推動的，對於岸田政府來說，相信也會善加利用「民意」。

安倍晉三遇刺：圖為日本現任首相岸田文雄2022年7月8日在東京首相官邸對媒體發表講話，他在談及有關情況時不止一次「索鼻」、眼有淚光，語帶哽咽。日本前首相安倍晉三當天早上在日本奈良進行競選演講時被人開槍射擊，已被送到附近的一家醫院。 （AP）

事實上，岸田上任後，在修憲強軍方面似乎比安倍更加激進。目前正值日本參院大選的關鍵時期，安倍和岸田都分別在外參加造勢大會。岸田日前聲稱，他將會推動修改憲法，並且放話「對中國，我一步也不會退讓！」目前對俄羅斯更是不客氣。

但對於岸田來說，加速右轉，急速推動極右的軍國主義思想存在極大社會風險。

行兇者表示「我對安倍心懷不滿，想要殺了他」，究竟是何不滿？無外乎幾個方面：對以安倍為首的右翼推動日本在安保甚至經濟層面的「右轉」極度不滿；認為安倍等在推動日本擴軍備戰等方面走得還不夠遠；但也可能是，日本社會底層生活不如意，認為是日本政治人物讓他們生活艱難，於是發泄怨氣，而安倍又恰好出現在奈良街頭。

要知道此次安倍遇襲事件，正是在日本右翼政治家的政治目標與普通國民生活訴求背道而馳的背景下發生的。雖然近年來自民黨執政地位穩固，但在經濟長期低迷、國家發展面臨深層次困境的背景下，民粹等極端思想依然暗流湧動。

日本的重新加速右傾對其內部發展及政策會出現十分危險的發展，修憲強軍走軍國主義道路，對亞洲國家是一個安全威脅，周邊國家會加速防範。這必然對日本經濟毫無益處，甚至會打擊日本經濟。

這是一個非常危險的信號。日本經濟原本就長期積弱不振，日本央行認為「拉高通膨和日圓貶值」是讓經濟振衰起敝之道。只是事與願違，縱使利率持續壓在谷底，推出一波接一波的財政刺激，通縮陰霾揮之不去，通膨率始終達不到目標。日本民眾工資成長停滯，物價勁揚，生活依然「貧血」。如此，只能令日本社會的分裂加速，左右翼的對抗會更加明朗化。當社會積怨持續，社會暴力事件就會成為發洩的方法。