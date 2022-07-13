如何看待西方對安倍的高度評價？

日本前首相安倍晉三的葬禮7月12日在東京舉行。據日本外務省稱，至今總計有259個國家和地區、機構發去約1,700份唁電。不少國家政要對安倍去世表達了同情、哀悼並對他高度讚揚。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月11日訪問日本，對安倍遭槍殺身亡表達哀悼之意，並盛讚安倍是「具有遠見的人」，印度將7月9日定為全國哀悼日。英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱許多人都會記住安倍的全球領導力。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示日本正在失去一位偉大的首相，他將自己的一生獻給了自己的國家，並努力為世界帶來平衡。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）說，世界失去了一位有遠見的偉人，加拿大也失去了一位密友。

英國《金融時報》在7月9日的一篇社論中讚揚道，安倍恢復了日本在世界舞台上的地位，長期任職的他在經濟和外交方面留下了巨大的遺產。《華盛頓郵報》對安倍大加稱讚，稱他為日本執政黨自民黨的一名「頗具政治影響力的領導人」，而「保護日本和日本的民主」是他兩次擔任首相時的使命。

俗話說蓋棺定論，該如何看待安倍受到的眾多讚譽？

7月11日，美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）（後排左二）、財政部長耶倫（Janet Yellen）（後排右二）和其他人在離開增上寺前聚集，他們正在參加日本前首相安倍晉三的告別儀式。(AP)

首先，對逝者的態度不是給逝者看的，是給活着的人看的。對逝者做出符合本國利益的評價是各國當局者該做的事。評價其他國家的政要前政要是每個國家都會遇到的常態化禮尚往來。而在慰問電中積極評價逝者，是基本禮儀。沒有哪個國家的領導人會在他國政要的最後一刻惡語相向。因此可以看到，各國的評價中，大都暢談安倍的貢獻。

而至於是否認為安倍傑出、偉大、有遠見，因國家而異，並不是所有肯定安倍的國家都持有如此高度的讚揚。持這樣立場的是美英加等國。這同日本與西方的親密關係分不開。

日本現在是世界第三大經濟體，一直積極融入西方，追隨西方。對安倍的肯定，是對日本國際角色的肯定。看中的是日本能夠帶來的政治經濟利益。《華盛頓郵報》高度評價安倍時提到安倍與美國、印度、和澳洲一同塑造「印度太平洋」的戰略藍圖；試圖推動修憲動議，實現日本「軍事正常化」……上述舉動，對於應對中國崛起、台海危機以及朝鮮核威脅都是必要的。文章稱美國應支持日本「軍事正常化」，理由是：日本不會因此廢棄憲法中有關「永不發動戰爭」的條款，且有助於應對中國崛起，甚至是「保衛台灣」。所以說，西方政要對安倍的高度評價，和日本對美西方的戰略附和是分不開的。

布林肯：日本前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良市遇刺身亡，美國國務卿布林肯2022年7月11日到日本東京弔唁安倍晉三。圖為2022年7月11日，布林肯（左）抵達日本首相官邸，與日本首相岸田文雄會面。（AP）

最後一個是話語權的問題。西方媒體爭相將安倍拔高至「近乎神話的地位」，並將日本吹捧為「和平與穩定的縮影」。而菲律賓《馬尼拉時報》（The Manila Times）記者、專欄作家馬卡本塔（Yen Makabenta）則發文認為這根本站不住腳。他稱對於安倍的「讚頌」存在一個重大斷層。地緣政治的必要性要求西方大國掩蓋這樣一個事實：安倍是一個「極端民族主義者」，否認大屠殺的存在——也就是南京大屠殺。

西方媒體對安倍的評價沒有注意到其在歷史問題上引發的巨大爭議，原因是二戰後審判日本是在美國的主導下進行的，亞洲飽受日本侵略的國家話語權有限。美國在二戰結束後基於自身地緣戰略需要將日本發展為美國的盟友，導致日本對戰爭罪行的清算不徹底，悔過不深入。長期以來，美西方社會掌握着龐大的傳媒話語權，在西方中心論的傲慢下，西方媒體將西方看日本的視角塑造為了世界視角，產生深遠影響。

但是這並不能掩蓋事情的本質。西方立場不能完全代表包括中韓等亞洲人民在內的全部感受，他們對安倍在歷史問題上的表現頗有不滿，這是事實的。中韓等亞洲鄰國人民，不必以西方論斷為權威，也不必以持有不同論調而感到羞愧。正如馬卡本塔所說新聞是歷史的初稿，而非歷史的定論。