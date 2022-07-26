蓬佩奧稱要和佩洛西一起訪台　中美恐騎虎難下

當地時間7月25日凌晨，美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）在社交媒體上發文稱，他要與佩洛西（Nancy Pelosi）一道訪問台灣。他說，「南希，我會和你一起去。我被中國封殺了，但在熱愛自由的台灣沒有（被封殺）。回見！」

蓬佩奧前不久公開表態考慮參選2024年美國總統選舉，此番蓬佩奧表示要加入佩洛西訪問台灣的行程，有打造對華強硬形象，贏得民粹主義者支持的意圖。

目前蓬佩奧訪台並不是前政要訪問這麼簡單，他說要和佩洛西一起去，而現在佩洛西還沒有確定是否要訪問台灣。佩洛西21日已經在記者會上公開說，從來不事前說明任何出訪行程。

而白宮方面正在極力阻止佩洛西訪問台灣。拜登20日公開稱稱國防部持反對意見。

蓬佩奧7月25日凌晨在社交媒體發文稱要和佩洛西一起訪問台灣。（Twitter@mikepompeo）

據《華盛頓郵報》7月23日報道，拜登政府越來越擔心，佩洛西竄訪台灣可能會引發台海重大危機，白宮和一系列國家安全官員都試圖勸阻她。據一名白宮匿名官員透露，美國國防、軍事和情報官員已經「試圖（向她）解釋該行程時間點的相關風險」，其中包括參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍。《華盛頓郵報》寫道，「白宮官員正小心行事，既能勸阻佩洛西，又不引發公開爭執，但白宮內部普遍擔憂佩洛西訪台灣的潛在後果。」

另有英媒報道，中方私下已對美方發出更嚴厲警告，包括進行可能的軍事回應。白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）反對佩洛西訪台計劃。美國駐華大使伯恩斯本周臨時改變華盛頓行程，提前返回北京。

和佩洛西一起去台灣的前提是佩洛西會去，在白宮反對、佩洛西本人並未確認行程的情況下，蓬佩奧的言論有倒逼佩洛西一定要出訪的意味。

佩洛西7月21日在國會見記者，說從來不事前說明任何出訪行程。（AP）

佩洛西可能的訪問行程，有中期選舉的考量。而拜登也希望吃反華的政治紅利。但是由於中國態度強硬，且美國急需要同中國保持合作以降低通脹。佩洛西的行程本來是在可否之間的權衡選擇，如今蓬佩奧的言論讓事態更加複雜了。

有衝擊2024年選舉之意的蓬佩奧表態可能參選後，其他的共和黨人比如特朗普會否加入訪問台灣的行程，進而分食反華紅利未可知。

蓬佩奧、特朗普等共和黨人方面若將訪問台灣一事鬧大，訪問台灣可能會發酵為共和黨和民主黨人的內鬥。屆時拜登佩洛西所在的民主黨迫於壓力可能不得不用實際訪問台灣來彰顯強硬姿態，拜登政府阻止佩洛西也將無從談起。

而中方可能真的要採取更強硬行動了。中方同蓬佩奧早就撕破了臉。拜登剛上任時，中國就對特朗普政府包括蓬佩奧在內的28名高官進行了制裁。2021年1月21日，中國宣佈對蓬佩奧等人實施制裁，其本人及家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

蓬佩奧和佩洛西的組合，只會讓中方出手更重。面對蓬佩奧主動伸出的橄欖枝，台灣當局恐怕也沒有拒絕的空間，只能被動捲入這一場危機。

蓬佩奧要和佩洛西一起去台灣實際上是將水攪渾了，各方都有可能騎虎難下。