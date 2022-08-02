佩洛西擬訪台｜事態烘托到大戰一觸即發的地步　中美都輸了

台灣《聯合報》《ETtoday新聞雲》《三立新聞網》、《中時新聞網》、美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體均報道了美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）預計8月2日晚上訪問台灣的消息。

值此敏感時刻，目前的事態已經烘托到了大戰一觸即發的地步了。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指出，佩洛西有權決定是否前往台灣。（AP）

根據中國海事局的官方公告，南海部分海域、渤海北部海域、南海雷州半島西部海域均宣告禁止駛入，解放軍三大戰區紛紛開展海上實彈演練。

北部戰區海軍某作戰支援艦支隊太湖艦在黃海某海域，連續開展多科目全要素實彈射擊訓練，現場炮火猛攻，火光沖天。東海某海域，東部戰區海軍襄陽艦、宜春艦組成艦艇編隊，開展實兵實彈訓練。南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊也開展海上實戰化訓練。

有消息指，美國軍方將航空母艦和大型飛機等，部署在更靠近台灣的地方，當中包括「列根號」（USS Ronald Reagan）。有媒體分析指，美國軍方行動似因應佩洛西訪問台灣作準備，為其專機設立緩衝區。在太平洋較遠處，林肯號航空母艦、艾薩克斯號兩棲攻擊艦與其他36艘戰艦及3艘潛艦，正在夏威夷參加預定於4日結束的環太平洋軍事演習。航班追蹤網站也顯示，2架HC-130J「戰王II」（Combat King II）搜救機及9架KC-135空中加油機（KC-135 Stratotanker）已從阿拉斯加州的安克雷奇（Anchorage）飛抵沖繩。

中國航母是否開赴台海背後關注。（中國央視軍事截圖）

無論佩洛西訪問與否，中美都不能稱之為贏。

對美國來說，有此前白宮幕僚紛紛反對佩洛西訪問的前奏，如果佩洛西訪問台灣，等於宣告白宮無法說服佩洛西，且不管中期選舉民主黨是否能贏，在民主黨內，拜登已經是跛腳鴨了。

佩洛西如果不訪問台灣，則會被共和黨批到體無完膚：這是對中國的重大妥協，拱手將勝利讓給了中國。民主黨在玩台海籌碼上則輸給共和黨一局。屆時，佩洛西訪問與否，拜登政府都進退兩難。

中國大陸在應對佩洛西可能訪問台灣一事上，拉開的是大戰架勢。

如果佩洛西訪問台灣，解放軍若允許佩洛西專機落地台灣，屆時中國民眾會吃這一套嗎？民眾會問，解放軍戰機沒辦法阻攔嗎？只要佩洛西抵達台灣，民眾的不接受度和疑問就會越高。

畢竟各大戰區實彈演習，外交部放言拭目以待，習近平警告玩火必自焚，種種強硬之舉的背後就是為了讓民眾看伴飛嗎？就是為了讓民眾看實彈演習的嗎？顯然不是。

戰火的氛圍越高，民眾對解放軍出手力度的期待就越大。現在的戰火高度可能已經讓大部分中國人無法接受無法阻止佩洛西了。如果中國沒有對美國大打出手，難以匹配現在如此高的關注度。

美國眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行已經開啟。圖為她2022年8月1日與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會談。（新加坡外交部網站）

如果佩洛西沒有訪問台灣，是解放軍的勝利嗎？從具體事態層面看確實是如此，威懾成功。但從國家戰略、對美策略的角度看，這是明智的選擇嗎？

這種公開的威懾、公開的喝退，毫無疑問會助長民族主義，中美兩個大國的相處不應該是彼此喝退，這是不明智的。

中國如果要反制佩洛西訪問台灣，不用天天烘托戰爭威懾，直接反制即可，多做少說為妙。

在中美關係上，中國需要的是真正搞掂問題，而不是渲染示強。即便是中國能夠搞定問題，也要非常注重和美國的相處節奏，不要渲染「壓美國一頭」，「報復美國」，「痛擊世界第一強國」，「將美國趕出亞洲，趕出中國地盤」的小霸王色彩。

如果佩洛西不訪問台灣，說明美軍忌憚解放軍，美國認為不值得為台灣拼命。但並不代表解放軍天下無敵，連美軍都從此以後不放在眼裏。中美需要面對的不只是台海，而是全球大局。

如此大規模烘托阻止佩洛西的氛圍，其實是在利用輿論，渲染強硬。不利於中國管控早就日益壯大的民族主義情緒，也不利於理性管理中美關係。「佩洛西訪問台灣」一事是中美需要處理的重要事態，但這件事引爆的不應該是中美大決戰。中美兩軍即便有衝突摩擦，也應該是小規模的可控事件。

中國是一頭正在崛起的雄獅，這不是一頭咆哮的獅子，應該是一頭平和的獅子。主不可以怒而興師，將不可以愠而致戰，中國和美國的鬥爭是持久戰，方式方法的選取，節奏的把控是非常關鍵的，要尤為慎重。