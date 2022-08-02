佩洛西訪台｜夜訪台灣傳聞若成真　中美台三大災難必將發生

中美誰會破防，誰是「嘴炮」誰是「戰士」，就看未來24小時了！

儘管佩洛西的官方行程上沒有台灣，但是隨着佩洛西亞洲行程詳情公布，從8月1日一早開始，台媒即瘋傳她將於8月2日或3日晚對台灣進行過境訪問，屆時蔡英文將與她會面，而台灣相關各單位的接待工作也已在「準備中」，甚至連佩洛西住宿酒店都點了出來。CNN等美國媒體也做了類似報道。

從消息面看，佩洛西有極大可能會一意孤行，不顧給中美關係與區域穩定帶來的嚴重威脅，也不顧中方的嚴正表態與警告，堅持對台灣進行訪問。

如果這種事情真的發生，那麼它的後果將是災難性的。這個「災難性」包括以下幾重意思：

首先，對於中美關係，將是災難性的。

台灣是中美關係中最敏感的部分，是中美關係的基礎，基礎是什麼意思？就是說整個中美關係都建立在台灣這個基點之上。我們回看中美建交歷史以及雙方就雙邊關係的論述，不管雙方在認知上存在多大差距，台灣始終居於雙邊關係中最基礎和最核心位置，如果中美當年就台灣問題沒有達成基本共識，根本不可能建立正式外交關係。

佩洛西行程：新加坡外交部證實，美國眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月1日與新加坡總理李顯龍（不在圖中）、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會談。（新加坡外交部網站）

中美關係現在正陷入歷史性低谷，這個氛圍和三十年前、四十年前是不一樣的，尤其是中國經過這幾十年的快速發展，與美方的實力對比已經和當年完全不可同日而語，這一歷史變化決定了中國在台灣問題上的立場會更堅定，捍衛核心利益的手段也會更堅決。

而佩洛西在美國是第三順位總統，美國最有影響力的政治人物之一，而且和拜登還同屬民主黨人。所以，如果她對台灣進行訪問，這個性質可比25年前克林頓時期共和黨出身的眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）訪台嚴重多了，也惡劣多了。

尤其是，中美雙方最高層在7月28日才剛剛進行完電話會談，中方在會談中把台灣問題的嚴重性說得明明白白，最高層的電話才剛剛放下，美國排行第三的政治人物就不顧中方再三警告訪問台灣，不管拜登政府支不支持，美國這是什麼意思？到底想幹什麼？美國１的承諾還可不可信？

所以，只要佩洛西的專機在台灣落地，不管美方給出再多解釋，從她飛機落地那一剎那起，中美之間本就所剩不多的互信就徹底蒸發了，拜登政府在中國的信譽就徹底破產了，中美關係就徹底完了，以後美國就是做再多承諾，中國也不會相信了，中美關係會經受什麼衝擊，大家就自己想象一下吧。

其次，對台灣以及蔡英文政府將是災難性的。

雖然佩洛西訪台對中美關係的衝擊是災難性的，但是畢竟中美是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，不僅都是聯合國安理會常任理事國，而且都是核大國，所以一般情況下，兩國大概率不會因為一個區區的佩洛西竄訪，就讓兩國關係驟然升級到開戰的地步，像胡錫進說的那樣直接把佩洛西專機開火擊落的可能似乎也不大。

圖為美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2022年7月19日在白宮出席記者會時的情形。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩洛西或波洛西）愈趨可能訪台，柯比8月1日稱，她訪台是not uncommon（意思是：不太常見，但也不是很罕見）（AP）

但是對台灣和蔡英文來說就不同了，因為這是中國自己內部的事，而且無論在國際法還是普遍民意層面，所以對北京來說，無論怎樣收拾你台灣和蔡英文都會有充分支持，尤其是來自國內的政治支持。

本來中國大陸對統一是有戰略耐心的，希望通過和平手段實現國家統一，這樣對各方都最為有利，但若佩洛西如一意孤行，蔡英文政府又迷戀「倚美謀獨」，認為抱住佩洛西的大腿就能保證自身安全，這樣反而會將中國大陸逼進牆角，逼中國不得不將蔡英文視為台獨「首惡」分子，對台灣採取斷然措施。

了解中國的傳統文化的人都知道，像這種「吃裏扒外」的事，中國人關起門打自己人，往往會打得更狠。至於怎麼打，大家也自己想象一下吧。所以對台灣以及蔡英文政府，這個結果必將是災難性的。

第三，如果這種事情發生，而且如果中國大陸又不採取空前的手段嚴厲報復的話，對中國的影響將是災難性的。

佩洛西這次訪問台灣目的眾所周知，她就是想通過打臉中國的方式，來給她的棺材蓋上再刷一層「反共」「挺台」的油漆，同時也挽救一下民主黨的11月中期選情。如果佩洛西的專機在台灣降落，只要它降落了，不管以什麼理由和藉口，如果最後啥事沒有發生，或者中國的反應是大家之前熟悉的套路，那麼佩洛西的目的就達到了，中國以後也就不要再在這個問題上說什麼了，以後就是說再多硬話，也不會有人信了。

一些中國人民必然會問：自96年台海危機後，已經過了26年，整整26年時間，兩代人的卧薪嚐膽，難道換來的就是這個結果？難道我們亮出了幾乎所有震懾手段，還阻止不了一個佩洛西訪問台灣？如果這樣，還怎麼捍衛我們的利益和尊嚴？

如果這種事情發生，坦率說，中國這些年想在這個問題上立的規矩、國家的臉面尊嚴，以及這些年努力想要建立的神武威儀，都會隨着佩洛西專機起落被一風吹散，大家就是嘴上不說心裏也會呵呵呵呵，效尤者以後必將絡繹不絕，以後中國在這個問題上的成本，將會高到令人乍舌，高到難以估量。

我們還可以從歷史的角度再看一下這個事情。從歷史的角度看，這件事的情況，有點像當年的古巴導彈危機或對越戰爭。當年那兩場衝突，在當時看，不過是兩場危機，但歷史地看，前者卻檢驗出了美蘇兩國政府當時的智慧與膽略高地，後者則檢驗出了前蘇聯對「盟友」的塑料承諾是多麼脆弱的。

看透了國際政治風雲鬥爭本質的基辛格後來就撰文說，蘇聯在這兩件事上的退卻，在當時看好像沒什麼，但是它們卻構成了歷史的拐點，埋下了這個帝國崩潰的伏筆。

現實就是歷史的投影，基辛格的判斷同樣適用於這次，只是這次誰會扮演前蘇聯的角色？美國佩洛西不會，難道中國就會嗎？

所以在這件事上，中國沒有退路，也不可能再往後退，退一步就是萬丈深淵，退一步就萬劫不復。

葛來儀（Bonnie Glaser），被認為是最資深的美國台海問題專家之一，和台灣關係非常密切，在中美台都很有人脈，她就已經嗅到了危險的味道，認為這絕不是一個「一天危機」，提醒人們要繫好安全帶，而且要繫緊一些。

I increasingly think this is not going to be a one-day crisis. Buckle your seat belts...tightly. — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) August 1, 2022

所以如果這種事情發生，除了中美關係將遭受災難性衝擊，台灣蔡英文政府必須就此承擔由此造成的全部惡果，蔡英文一定會被視為台獨「首惡」分子，北京也一定會對台灣採取斷然措施。

至於結局會怎樣，就拭目以待吧。