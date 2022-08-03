佩洛西訪台｜包圍全台聯合軍事行動後還有後招　讓「子彈」飛一會

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）晚上約10時43分抵達台北松山機場。

佩洛西訪台：圖為台灣「外交部」發布照片中，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西、波洛西）於2022年8月2日星期二抵達台北後與在場人士合照。（AP）

中國外交部第一集時間極速發布聲明：中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

全國人大常委會發表談話：台灣問題事關中國主權和領土完整，中國沒有任何妥協退讓的餘地。首提《反分裂國家法》，稱「《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定」。

全國政協外事委員會發表聲明：任何逆歷史潮流而動、企圖拿臺灣問題做文章、危害中國主權和領土完整的錯誤行徑註定不會得逞，必將自食其果。

中國國防部表態：中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制。

中共中央台灣工作辦公室發表聲明：這是台美勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重。

敦促美方看清枱灣問題的歷史經緯，認清兩岸同屬一個中國的事實和現狀，以實際行動恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報，不要在錯誤道路上越滑越遠。我們正告民進黨當局，徹底放棄「台獨」圖謀，不要在「台獨」的死路上一條道走到黑。否則，任何謀「獨」行徑都將在中國人民反「獨」促統的強大力量下粉身碎骨。

最值得注意的是：

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月2日晚開始，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。

必須要強調的是，這是「聯合軍事行動」，而非「軍事演習」。其中，兩點值得注意。其一，從聯合軍事行動區域看，聚焦在高雄和台北。其二，值得注意的是「常導火力試射」。今年5月時東部戰區在台島以東西南海進行過一次演練，當時「常導」第一次出現，針對性和指向性信號就十分強烈。此外，佩洛西訪台結束離台時，如果在路線上「遭遇」軍事行動，又將如何？

新華社受權公告：中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。從實踐上來看是佩洛西離台後的第一天，顯然解放軍的對象是台灣，而就軍演範圍來看，六方包圍台灣，以「全包宴」式實彈演習。

解放军軍事演訓行動示意图。

這實際上意味着「封鎖」台灣四天。是否意味着期間任何船隻和飛行器不得進入？或者至少是冒着巨大風險為之。需要知道，台灣的能源一半以上需要靠貨輪運輸。這可謂第一次如此長時間封鎖。這也將試探台灣的民意和經濟韌受度。

綜合來看，大陸以往尊重的所謂「海峽中線」，將不復存在。相信解放軍未來會對台灣本島做持續的、常態化的抵近偵察，常規性穿越台灣本島上空。而且從圖形上看，包括西南空域所謂防控識別區也不復存在。這就好像當年解放軍對釣魚島實現常態化巡航一樣。日本把釣魚島國有化之後，解放軍藉機反而實現了常規化巡邏，讓日本無法靠近釣魚島。以及2016年南海中美對峙事件，在那次危機後，中國加速在南海填海造島，實現完全控制。

可見，解放軍每一次行動都有突破性的進展，並不是戰爭才叫行動。

當然，同樣值得注意的是，雖然美國航空母艦「里根號」已在台海附近待命，但事實上，7月31日，遼寧號航母編隊從山東基地出發進入東海，8月1日，山東號航母編隊從海南基地出發進入南海，從兩個方向對台海方向形成戰略威懾。根據美國國防部公布的海軍序列，里根號上只有一個第14艦載機大隊，只有F/A-18，沒有F-35，大概可搭載48架聯合戰鬥機。根據公開材料，遼寧號可搭載24架艦載戰鬥機，山東號是25架。早在2018年，遼寧號航母在第二島鏈附近進行遠海訓練時，央視曾報道，遼寧艦每天的戰鬥機起降架次達到了69架次。按照保守70架次算。兩艘就是140架次。

美國「里根號」航空母艦。（AFP）

自從1996年台海危機之後，解放軍就憋着一股勁「打航母」，常規手段暫且不論，就是火箭軍對付航母的東風21D導彈，已經是全世界獨一份的反航母利器。宣佈的「聯合軍事行動」中還特別提到常導火力試射。在加上北斗定位系統的加持，美軍航母戰鬥群只要出現在基地外，就能保證時刻被 「瞄準」。除此之外，解放軍還有由轟6k編隊，攜帶鷹擊-12超音速反艦導彈組成的飽和攻擊。

就在近日，解放軍還公布了DF-17乘波體反艦導彈公路機動發射的視頻。DF-17它是現如今世界上唯一一款服役的高超音速導彈。由於導彈本身的乘波體設計，能讓DF-17做到隨意變軌機動，形成「錢學森彈道」，無法預判，更無法攔截。

DF-17乘波體反艦導彈。

根據美國《原子科學家公報》發布的中國2020年度核武報告，中國火箭軍有40個彈道導彈旅。其中，有12個旅隸屬於主要處理台海與南海事務的東部戰區和南部戰區。至於導彈數量，根據美國蘭德智庫估計，中國火箭軍戰備導彈4000多枚，居世界首位。這還未算陸軍的火箭炮。

且不說，美軍並不會為台灣鋌而走險，但即使是美國艦載戰鬥機和嘉手納空軍基地的美國隱身戰鬥機升空，但他們面對的，再也不是1996年剛剛裝備成型的蘇27sk型戰鬥機，而是由殲20組成的足以和美軍匹敵的隱身戰鬥機。並且，在第一島鏈內，解放軍隨時可以得到各類雷達和陸基戰鬥機以及反艦導彈支援。

因此，東部戰區之所以做出「埋葬一切來犯之敵」的表態，並不是威脅，只是對客觀實力的表述。中方可以決定何時開始，發展到什麼水平，以及何時、以何種形式結束。