台海軍演 | 解放軍對台演習 美台最擔心的是這件事

解放軍對台演習的真正看點，是能不能將這樣的演習常態化，如果只是一次性這樣的演習，僅將用意放在「震懾」與「警告」，坦率說效果其實會比較有限；而如果以後能常態化進行，每年都演上一場，或是在認為必要的時候（比如有美台軍售發生或他國要員訪台）時不時就演上一場，那麼台灣的麻煩，蔡英文的麻煩就大了。

這次演習，解放軍已經把海空軍力量抵近到台灣周邊12海里範圍，最近處直線距離只有6海里，如果把台灣比作一顆番薯，等於已經把番薯的皮給揭掉，台灣已經沒有任何作戰縱深。如果以後經常這樣演練，一個是解放軍隨時可以把演習轉化為作戰行動，台灣本島將將面臨極大防禦壓力，台主要軍政領導人得時刻防範解放軍可能發起的斬首行動，整天提心吊膽，覺都睡不安穩，一個是台灣經濟，必將因此而嚴重受損。

8月7日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。（人民日報）

台灣是個典型的外向型經濟體，各種資源短缺，能源、原材料與工業製成品都嚴重依賴進出口，如果經常這樣搞，台灣的正常經濟運行就會被打亂，出於風險與供應鏈穩定性考慮，外國投資與貿易伙伴也會重新考慮商業佈局，這樣長期下來，台灣經濟想繁榮穩定幾乎是不可能的。

所以，單單就一次演習而言，對台灣的影響其實是比較有限的。看台灣官方，尤其是蔡英文政府的主要官員，此次表現都比較低調。美國也是這樣。

但另一方面，美台心裏現在又都很緊張，緊張什麼呢？就是緊張演習會不會常態化。這個美國白宮已經明確表達了。

坦率說，如果現在真在台海動武，對美台來說反而簡單了，美國對華立場激進的保守勢力現在巴不得中美或兩岸在台灣開戰，希望能一戰能毀滅中國四十多年的改革開放成果，並在西方完成針對中國的「新冷戰」動員，把中國徹底孤立起來。

他們怕就怕這種「圍而不戰」，搞困守。這樣「戰」與「和」的主動權就被中國大陸抓在手裏，而且大陸又沒有「單方面改變台海現狀」，台灣控制的島嶼還是台灣控制的島嶼，解放軍只要不動手，美國也沒法介入，歐洲日本都沒法介入，歐美日本只能在口頭上抗議。

但是，如果需要，或者是台灣方面受不了主動動手，或者對解放軍進行驅離擦槍走火了，那解放軍演習就隨時可能轉化為軍事行動。這種情況下，不管是台灣也好，還是歐美日本也好，就不能怪中國大陸了，北京會說，不中國大陸先「但方便改變台海現狀」，是台灣先改變的，責任不在「我」。

而且美國畢竟距離台灣遙遠，又不能總在台灣周邊部署重兵，真要動起手來，解放軍艦機離台灣距離那麼近，美日就算是馳援，也來不及。等美日馳援人員到，解放軍早登島控制局勢了。美日想複製在烏克蘭支持澤連斯基政府的做法，想在台灣找個援助對象，也得有人組織和接收援助才行，到時候民進黨還有這個能力嗎？恐怕夠嗆。

圖為2022年6月1日美國航母列根號的Facebook專頁發布它的照片。（美國航母列根號Facebook專頁）

解放軍此舉是在軍事與非軍事之間創造了一個「灰色地帶」，將美台陷入兩難，讓對手沒有馬上全面開戰的理由，更是將衝突升級的責任放到對手身上，而且由於中國不承認台灣政權，這種封鎖行動還有充分法律理據。

——這個結論是很有道理的，中國大陸唯一要注意的就是由此產生的經濟成本問題，在經濟以後不可能再長期高速發展的背景下，如何在國際佈局的同時照顧好國內經濟民生，會是一個不小的挑戰。

所以，對於中國大陸會不會把這個演習常態化，美國和台灣現在其實都挺緊張的。白宮為什麼說對解放軍鎖台演習是否會常態化要持續觀察，而且還說過幾周後，要繼續在海空上通過台灣海峽，就是怕形成這種局面。而至於中國大陸會不會將這種演習常態化，就要看美台方面的後續反應，以及中國大陸能不能經受起這樣的消耗和自身的需要與魄力了。