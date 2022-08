「提高水温煮青蛙」：白宮評價解放軍對台軍演誤撞兩岸網絡熱詞

佩洛西訪問台灣後,大陸解放軍宣佈從8月4日開始連續三天在台灣周邊六個區域開展軍事演習,被兩岸與國際媒體形容為「形同鎖台」。



和1996年台海危機後大陸的對台軍演相比,這次演習不僅跨過了台海中線,演習區域選擇也緊緊圍繞台灣,距離台灣最近只有不到10海里,幾乎擦去了台軍的作戰縱深。

這幾大演習區域,有的在台東部渡海作戰必由之路,有的鎖定台灣的主要軍港高雄與基隆,有的鎖定台軍東部兩大軍隊基地台東與花蓮,有的以美日介入為假象,封鎖巴士海峽與台灣海峽,着眼於對美日介入進行軍事拒止。

這次演訓雖然沒有改變台海現狀,從官方表述看也主要是「震懾」與「警告」性質,但是和之前的對台演習相比,確實更貼合於實戰想象,對台灣也更具實質威脅。

解放軍的動作美國當然都看在眼裏,那麼,美國是怎麼看這次演習呢?

美國方面,除了國務卿布林肯與白宮發言人除了重申美國不支持台獨,美國的一中政策沒變,還不斷指責北京反應過度。美國在暫停民兵導彈發射以免引發中美對抗想象的同時,又表示以後會繼續在海空通過台灣海峽。

值得注意的是當地時間8月4日,白宮官網還發布了美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比(John Kirby),在當天記者會上談論台海局勢的發言實錄。這個發言實錄居然超過布林肯等對事態的表態,在中國網絡上引發了更大反響。原因不說柯比就美中關係說了什麼,而是他的一個用詞。

從實錄上下文來看,當時有記者希望柯比談一談大陸方面是不是正在嘗試在台海設置一個新的現狀,一個新常態。

對此,柯比先是表示,大陸方面已經在過去短短24小時內多次越過了台海所謂的「中線」,進行軍演的地區也1996年更靠近台灣島,還打了至少11發彈道導彈,其中有一些還直接飛躍了台灣島。

然後,他認為大陸的這種做法就好像是在提高水温煮青蛙,原話是「They’re just taking the temperature up, right? They're boiling the frog, right?」

整個段翻譯下來大致就是,「你可以看到這樣的一個場景:他們在,他們在提高温度,對吧?他們在煮青蛙,對吧?他們提高,他們在提高温度到一個新的高度,這可能是他們想要維持這種強度,或者至少以後更頻繁的、更常規地去進行這樣的操作」。

「青蛙」這個詞,熟悉兩岸民間網絡話語體系的人都知道它的特定意思,用來指台灣網民,尤其是傾向台獨的綠營,有時候還稱為「綠蛙」或「台蛙」。一般情況下,它是一個很難登上正規媒體版面的詞彙,是兩岸網民在互罵時,大陸網民最常用的攻擊語言,台灣則用「426」來稱呼大陸網民。

柯比這個表述,無意間撞到了一個兩岸之間的網絡熱詞,惹得大陸很多網民在相關新聞後跟帖,稱讚說他「真是個語言天才」。