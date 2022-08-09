解放軍高層拒接美軍電話　台海危機是對美壓力測試

中國8月5日宣佈八項對美反制措施，其中三項軍事措施是取消安排中美兩軍戰區領導通話，中美國防部工作會晤和中美海上軍事安全磋商機制會議。

據悉，過去中美國防部工作會晤一共舉行了16次，最近一次在2021年9月28日至29日，由中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部助理國防部長幫辦以視頻形式共同主持。這也是拜登政府上台後中美兩軍的首次機制性對話。雙方就兩國兩軍關係和共同關心的問題深入交換了意見。

作為中美兩軍機制性對話，中美海上軍事安全磋商機制於1998年簽訂，其後中美定期舉行會談，旨在加強軍事安全，降低意外的風險。最近一次會議召開是在2021年12月，中美兩軍以視頻會議形式舉行。

美國媒體近來報道美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕。中國國防部發言人8月7日對此回應稱，底線不容突破，溝通需要誠意。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找託詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對。我們敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄「以台製華」的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠。

中方的回答從一個側面印證了確實拒接美方電話。

8月5日台海周邊空域空情動態。（台灣軍方提供）

國防層面、戰區層面以及海上安全溝通等一系列對話機制取消，是否說明中美之間的軍事互信全然不再？在這些渠道都被取消的狀態下，會否推高中美兩軍發生摩擦的風險？

台海軍演外加軍事層面取消溝通，這一系列的對美動作說明什麼？中方的用意是什麼？

以往高層軍事溝通的維穩雙邊關係的重要途徑，現如今這些溝通管道取消，展現了中方的強硬立場。拒止能力演習配合強硬態度，足以讓美國不敢輕舉妄動。尤其是解放軍圍台演習之後，美方接下來舉行的軍演該演習到何種程度，都給美方留下了斟酌空間。取消溝通本身也會讓美方不敢輕舉妄動，讓美方投鼠忌器，慎重做出類似1996年派遣航母的動作。

另一方面取消溝通也是為了告訴美國，台海軍事風險必須重視，中美兩軍必須直面最嚴峻的問題並解決問題，佩洛西訪台一事不是就這麼輕輕翻過。美軍表面上說不贊同佩洛西訪問，實際上全力支持佩洛西。美軍必須做出一些表示才能獲得諒解。

取消了溝通之後，下一步，在兩國對話的清單上台海話題將會是核心。這將不會給美國繼續模糊的空間，美國必須就軍事風險給出答案。是衝突還是溝通，是克制還是放手一搏，這個球踢給了美國一方。

此次危機是對美國立場的試探。沒有危機，雙邊關係則永遠是不温不火的對抗。有了中斷溝通這樣的極端先例，如何平息危機，如何預防危機，雙方如何談判，都是要面對的，能在這一場危機中摸清楚對方的底牌再好不過了。