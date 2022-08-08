台海軍演｜官媒盤點十大突破　稱今後常態化在海峽中線以東訓練

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點在台灣周邊軍演。

就近日解放軍在台灣周邊軍演，央視旗下媒體「玉淵譚天」周日（7日）發文列出解放軍「首次全要素軍事行動的10個突破」，又稱今後解放軍艦機會常態化地在「海峽中線」以東進行訓練。



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該文章羅列的解放軍10個突破包括海軍貼近台灣海岸線、空軍俯瞰台灣海岸線和中央山脈、常規導彈首次穿越台灣島、殲-20參與、打破海峽中線、離台灣最近、拒止外部勢力干涉、首次在台灣東部設實彈射擊靶場、首次組織航母編隊威懾演練、全軍出擊。

在打破「海峽中線」方面，文章稱這一次軍事演訓行動的六大區域之中，有五個在所謂「海峽中線」以東，還有一個則橫跨所謂「海峽中線」。這六塊區域的劃定表明，台灣海峽根本不存在所謂的「海峽中線」。今後，解放軍艦機會常態化地在所謂「海峽中線」以東進行訓練。

在常規導彈首次穿越台灣島方面，文章稱東風系列導彈展示了出色的機動能力，只要找到一個合適的地方就能立即發射，讓敵人防不勝防。解放軍陸軍部隊還對預定海域成功實施遠程火力實彈射擊，「遠火」被稱為「鋼鐵暴雨」，發射後形成的密集、覆蓋式打擊，「恐怕會衝擊某些人的心理防線」。

在離台灣最近方面，文章稱在西南部的軍演區域，距離台灣島最近只有20公里左右，「打個比方，殲-20的最大飛行速度，是2.0馬赫，也就是每分鐘41公里。也就是說，人民解放軍此次軍事演訓行動範圍離台灣島不到30秒」。

在首次在台灣東部設實彈射擊靶場方面，文章稱這一區域正對花蓮和台東兩個軍事基地。這個選點，恰好正面打擊台獨分子的退路，徹底斷了其逃跑的念想。尤其以解放軍使用「聯合封控」一詞來看，這次演習形成了前所未有的包圍態勢。