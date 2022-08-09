台海軍事危機：印度如何看？

近日，美國國會眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不顧中國強烈反對，執意訪問台灣，造成了台海幾十年未見的危機局面。

地緣政治總是具有普遍聯繫的弔詭特徵——著名學者葉海林把印度稱為「中國次要戰略方向的主要矛盾」，如今中國的主要戰略方向生變，那麼一直對中國摩拳擦掌、伺機而動的印度會做出什麼戰略反應？



就印度政壇來看，台海局勢惡化正中印部分政客「趁亂造勢」下懷。

8月3日，印國大黨資深議員、前聯合國副秘書長塔魯爾（Shashi Tharoor）表示，如果中國進一步對印「行為不端」，政府可以選擇像美國一樣打「台灣牌」。他認為儘管美印都承認一個中國政策，但均為面上表態，裏子上都與台灣保持着特殊的經濟關係，派駐有一定數量的外交人員，維持與台灣關係只不過是「低調行事」。如果中印關係進一步惡化，印度可伺機表達深化對台合作意願加以反制。

同日，印國會議員曼尼什·特瓦里稱佩洛西訪台灣具有歷史意義，稱應探討議長奧姆·比拉率領印度議會代表團訪問台灣的可能性。

台灣「外交部」2021年5月5日與印度台北協會和印度企業「阿達尼集團」，在台灣「外交部」場地共辦「台灣協助印度抗疫醫療物資捐贈儀式」。 （屈彥辰攝）

就印國內輿論來看，社交媒體水軍陡增，大量複製性發帖氾濫網絡，其內容以抹黑中國毫無作為，放任美政客竄訪為主。印度網絡空間開啟「營銷式慶祝」，大有「美台得道，印度昇天」之勢，卻對中國封鎖式軍演及制裁回應避而不談。

學界方面，印度尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）就美國眾議長佩洛西竄訪事件發表評論，認為佩洛西之行可能構成台戰略方向的重要轉折點。

謝鋼認為，在台內部層面，輿論可能會從「保持現狀」轉向尋求台灣認同感；在對外交流層面，美國對台防務承諾正從「戰略模糊」進一步走向「戰略清晰」，還將加劇台灣議題「國際化」程度。

同時，謝鋼指出，俄烏戰爭爆發之初，許多分析人士討論中國武力攻台的可能性，但佩洛西此次到訪給予台政治支持，否定了這種猜想，在新形勢下，台或將更加註重趁機尋求國際社會支持，並加速推進新南向政策。

印度國家安全顧問委員會前顧問、印度外交部前外秘坎瓦爾·西巴爾在News18新聞網站撰寫評論說，雖然印度在俄烏戰爭上沒有選邊，但在中印邊境領土矛盾持續的背景之下，印度不能在中美對抗上採取同樣的策略。他指出，印度必須對抗中國在邊界的擴張，因此應以適當的措詞表達對台海局勢關切，反對緊張形勢升級，呼籲各方以和平、非武力方式解決歧見。

可以看出，上述行為背後是當前印國內簡單政治邏輯的延續。當前，在「逢中必反」已成印國內政治正確背景下，「口頭反華」是撈取政治資本最實惠、最便捷的方法之一——沒有什麼比「主權爭端」更能挑動印度國內輿論的民粹神經，也更能贏得印國內民眾支持。

而隨着印國內民眾反華聲浪不斷拔高，政客、媒體為民粹情緒所裹挾綁架，特意迎合、片面報道以截獲流量，又更加助長印度「吃花生」群眾的「幸災樂禍」，如此往復，印全國範圍內反華遏華思想左腳踩右腳，右腳踩左腳，已呈循環上升之勢。

截至目前，印度官方仍未就佩洛西訪台事件進行公開表態，但這不過是表面安分，歷史證明，印度的小動作全在背後。

因克什米爾問題，印度自2010年起拒絕支持「一個中國政策」。當年時任中國總理温家寶訪問印度時，印方曾將這一概念從聯合聲明中撤除。2014年中國領導人首次出訪南亞之際，時任印度外長司瓦拉傑再次發難，以阿魯納恰爾邦（中國藏南地區）無理要挾，稱要印度支持「一個中國政策」，中國領導人也應尊重「一個印度政策」。

中印邊境局勢仍未完全緩和，印度被指把士兵增調至與中國接壤的邊境，對這個鄰國採取「進攻性防禦」軍事姿態。（微博@衝鋒號角）

莫迪執政後，印政府進一步加強民族敘事，頻繁拉攏台分裂勢力，示好民進黨當局。

2014年莫迪就任總理時，曾邀請所謂台灣大使田忠光參加其宣誓典禮，2016年蔡英文當局上台後提出新南向政策，宣稱印度是其新南向的代表國家之一，莫迪政府官員公開表示將促進與台灣貿易、投資，旅遊、文化和教育、人文交流等領域交流互動。

2020年加勒萬河谷事件發生後，中印矛盾進一步激化，印政府對台舉措更高頻越界，先是處心積慮提高駐台外交人員資歷規模，又在「台獨教父」李登輝去世時稱其為台灣「民主先生」，2020年5月20日，人民黨還要求其兩名國會議員米納克希·萊基和拉胡爾·卡斯萬通過虛擬視頻方式參加蔡英文的宣誓就職儀式。

儘管近年來印不斷加碼對台示好，但受其國內市場系統性對華依賴影響，印始終忌憚與台關係產生任何實質性突破。

2021年，新冠疫情沉重打擊台灣經濟發展，蔡英文當局對印再提新南向政策互動，印國內反應寥寥；美日印澳四方安全對話（Quad）組建後，印度也是唯一一個尚未公開支持台灣加入四方會談的成員國。

可以看到，莫迪政府此次仍未有在官方層面對台灣問題進行實質性挑戰的動向，但縱觀其執政生涯，伴隨其對華降低依賴、尋求替代的政策決心逐漸堅定，此類事件恐刺激莫迪政府對台野心，促其仿美借台拱火。

（本文部分文字摘編自南亞研究通訊，原標題《張正陽：東西聯動？印度也趁佩洛西竄台搞事情？》，內容有刪減和添加，標題有改動，圖片為編者所加。）