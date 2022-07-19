中印邊界談判｜為何遲遲沒有突破，為何雙方仍願繼續？

中印兩軍7月17日在莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行第十六輪軍長級會談。中國國防部官方網站7月18日深夜發布了中英文聯合新聞稿。整體措辭和以往大同小異，唯一的差別是在「以建設性和前瞻性方式繼續探討推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題」這句話中新增了「以建設性和前瞻性方式」。輿論普遍認為這是非常積極的信號。

2020年6月中印邊界發生罕見流血衝突事件後，兩軍開始舉行軍長級會談來商討後續事宜。此次第十六輪軍長級會談聚焦的仍然是2020年對峙涉及的西段控制線地區有關問題。

《印度商業在線》報道說，雙方的指控官在會談中，討論了 PP-15巡邏點（俗稱「温泉」）部隊脱離接觸的問題。印度國防部消息人士說，在解決「温泉」地區的脱離接觸問題後，將討論「德普桑平原」這一972平方公里的複雜問題。《印度時報》（The Times of India）早前報道，這場會談從早上9時30分開始，至晚上約10時才結束，歷時超過12個小時。據報道，印度在會談上要求中國撤回部署在拉達克東部一帶兩個爭議點的部隊，同時印度也尋求恢復在德普桑平原的巡邏權（patrolling rights）。此外，印度也要求中國不要派遣軍機進入靠近兩國邊境摩擦點的上空。

從印度媒體報道的訊息看，中印仍然在談判德桑普平原、温泉地區等焦點地區的脱離接觸管控問題。

2020年6月中印爆發衝突的加勒萬河谷，地勢十分險峻。（微博@南海的浪濤）

圍繞這些問題的談判已經進行了很長時間。此前第十四、十五輪談判重點也是這些。過去兩年，除了初期達成在班公湖一線地區脱離接觸和撤軍的的共識，2021年以來談判鮮有實質進展。

對峙發生後，雙方在2020年6月6日、6月22日、6月30日舉行了三輪談判；而後又於7月14日、8月2日、9月21日、10月12日、11月6日舉行了第四、五、六、七、八輪談判。2021年1月24日、2月10日，雙方進行了第九、十輪軍長級會談；同年4月10日、8月2日、10月10日，中印舉行第十一、十二、十三輪軍長級會談。2022年1月12日、3月11日、7月17日舉行了第十四、十五、十六輪會談。

雙方最初在一個月內三度舉行會談，隨後基本上每月會談一次，期間只有第八輪和第九輪會談之間相隔兩個月之久。而從第十輪之後，談判間隔時間便在兩個月到四個月，頻率遠低於前十輪會談，昭示了談判難度的加大。並且談判的進程並非完全一帆風順。第十一、十三輪還曾會談不歡而散，雙方並未發布聯合新聞稿。

為什麼遲遲沒有成果的談判雙方還是願意繼續進行？

中印對彼此關係有清醒的認識，持續危險對峙是雙輸，不惡化不開戰的共識已經逐步形成。而按照現在的邊界情勢，任何一方作出實質後退都有難度。

印度的要求本質上是讓中方根據印度理解的實際控制線位置行事，這不切實際，解放軍不會輕易後撤。中國憑藉經濟實力支撐，早就開始補齊軍事投入不足的過往情況，邊界地區的建設迅速推進。印度的實際控制速度整體上落後於中國，但是不願意也不能公開承認一些地區實際控制權的消失。為了不再發生衝突，只能一直談下去。

由軍長級別的人物定期接觸，重申維護安全穩定的共識，比談出成果更有意義。中印正在進入邊界局勢由軍長級談判來常態化管控的新階段。談判維穩將是中印邊界的新常態。