利茲切尼初選大敗的啟示：2024年能擊敗特朗普的不會再是民主黨？

在正常的美國政治之中，「切尼」（Cheney）這個姓氏在民主黨人眼中幾乎是跟任何你想像得到的髒話的同義詞。箇中源由當然是小布殊時代的副總統切尼（Dick Cheney）以大殺傷力武器假證力推入侵伊拉克，以至其此前利用為官人脈走進商界大賺特賺的往跡。

奇怪的是，切尼之女、在懷俄明州繼承父親眾議院席位的利茲切尼（Liz Cheney）竟然得到高達六成民主黨人支持，在共和黨人之中卻只得13%。在剛剛過去的共和黨初選中，曾在2020年以超過七成得票當選的利茲切尼，竟以37個百分點的巨大差距，敗於獲特朗普支持、連維基百科專頁也沒有的哈格曼（Harriet Hageman）之手。



其中原因，沒有人能解釋得比利茲切尼本人更加明白：「兩年前，我以73%得票勝出這個初選，我很容易可以再贏一次，這條路很明顯，但這將要求我跟從特朗普總統對於2020年選舉的謊言，要求我配合他拆散我們的民主體制、攻擊我們共和國基礎的持續行動，這一條路，我不能也不會走。」

特朗普的宿敵（The Anti-Trump ）

在美國的政策光譜上，甚少人能比利茲切尼更「共和黨」。她與特朗普一樣經2016年的投票進入華盛頓選舉政治的中心，在特朗普任內的眾議院投票中有93%支持特朗普政策。她主張減稅、反墮胎、支持酷刑審問、維護入侵伊拉克……而在奧巴馬任內，她亦曾拒絕批評宣揚奧巴馬不是在美國出生的陰謀論者。

「切尼」這個名字的家族淵源、多年來在共和黨政府的工作，使利茲切尼在當選眾議員後政治地位扶搖直上，2019年迅即成為眾議院共和黨會議的主席，可算是眾議院共和黨人的第三號人物。而且，在共和黨圈子中，五十多歲的利茲切尼，被普遍認為是明日之星，有可能成為共和黨的首位女性眾議院議長，甚至是首位女性總統候選人。

2021年1月6日的國會暴亂卻扭轉了利茲切尼的光明政途。

以往被自由派媒體認為是「忠誠特朗普主義者」的她，搖身一變成為了堅定的「反特派」，被媒體形容為「Anti-Trump」，在眾議院中帶領另外9位共和黨議員一同投票「二次彈劾」特朗普。

敗選後，利茲切尼向支持者發表演說，其取景甚有總統集會的氣氛。（AP）

即使不少在國會暴亂後即時批評過特朗普的共和黨政客陸續「重歸特朗普懷抱」，利茲切尼卻依然高舉着「特朗普威脅我國民主」的大旗，並因此失去了眾議院共和黨會議主席一職，受到特朗普的公開批判，家人受到恐嚇，在幾乎完全特朗普化的共和黨內變成了過街老鼠，在懷俄明州的共和黨中不再被視為共和黨人，也受到共和黨全國委員會的正式譴責。

種種壓力之下，利茲切尼卻依然故我，甚至加入了眾議院國會暴亂調查委員會，成為其中僅有的兩位共和黨議員之一，並以委員會副主席的身分主導調查，並在近月的公開聽證中帶頭揭出特朗普本人與2020年選舉舞弊謊言和國會暴亂的種種可能關係。

追溯到林肯的「偉大任務」

在共和黨選民仍然普遍被特朗普的影響力籠罩之下，利茲切尼在深紅懷俄明州的敗選一直以來已是可以預見的定局。雖然其對手哈格曼名氣甚低，卻因得特朗普加持，而長期在民調中領先利茲切尼近30個百分點。雖然懷俄明州的少數民主黨人已注冊成共和黨選民去支持利茲切尼，但在共和黨人比民主黨人多出一倍以上的懷俄明州，這只能是杯水車薪。民主黨人對利茲切尼的支持，以至共和黨內極少數「反特派」對她的支持，只能反映在其籌款能力之上——這次敗選後，她尚有700萬美元資金。

利茲切尼的支持者大都有着濃厚的美國農鄉氣息，可見此一選民群體並非盡數支持特朗普。（AP）

在承認敗選的集會上，利茲切尼大方聲明「這場初選已經結束」，暗諷被國會調查揭出在暴亂後依然拒稱「選舉已經結束」的特朗普，並稱「真正的工作才剛剛開始」。集會的氣氛並沒有失敗的感覺，畢竟人們早就知道利茲切尼必敗。在支持者的掌聲之中，利茲切尼再次宣示她將會盡一切努力確保特朗普永遠不會再接近白宮橢圓辦公室。離開講台之時，背景也播放着一首名為《我不會退縮》（I Won’t Back Down）的歌曲。

在未來數月的餘下任期內，利茲切尼將會利用其國會暴亂調整委員會副主席的角色繼續向特朗普追責。同一時間，她亦為其在來年離任後作好準備。一方面，在落敗數小時之內，利茲切尼已通報聯邦選舉委員會成立名為「偉大任務」（The Great Task）的政治行動委員會（PAC），接收了其手頭上的700萬美元，並作為未來繼續籌款的工具。其「偉大任務」之名，更追溯到內戰時期林肯總統的著名「蓋茲堡演說」，意指守護美利堅合眾國，及其自由、民主憲政體制。

在落敗後的一場電視訪問中，利茲切尼更透露出她正在考慮參選總統，並將會在未來數月作出決定——這樣的時程與特朗普的潛在2024年參選進程一模一樣。

第三黨「拆票」

利茲切尼參選總統，在目前的共和黨民情之中，正如其懷俄明州初選一樣，只能是徒勞無功的努力。在10位投票彈劾特朗普的共和黨眾議員中，只有兩位能勝出初選，繼續代表該黨競逐11月的選舉。然而，如果這裏的「功」並不是指勝選，而是指「拉倒特朗普」的話，利茲切尼的嘗試並不一定會是徒勞。

其中一個可能是利茲切尼參與共和黨黨內的總統初選。

8月16日，利茲切尼與父親一同到票站投票。（AP）

假設特朗普確定參選，由於黨內其他候選人與特朗普路線都有千絲萬縷的關係，難以明正言順舉起「反特」旗號，唯一可公開挑戰特朗普的就只有「Anti-Trump」利茲切尼。一方面，這將為黨內對特朗普「敢怒不敢言」的政客提供了一個政治出口；另一方面，挑戰特朗普也將給予利茲切尼一個更大的舞台去攻擊特朗普質疑選舉、煽動國會暴亂的行為——因主導暴亂調查而對相關案情瞭如指掌的切尼，將是最佳不過的人選。當然，這種行動無法在黨內擊敗特朗普，卻能使共和黨的溫和選民、中間選民對特朗普更為卻步，最終或許能在大選投票中打破特朗普的2024「回朝夢」。

另一個可能則是以第三黨的身份參選總統選舉，直接與特朗普搶票。

在美國的兩黨體制之下，第三黨參選往往會帶來兩大黨候選人的失敗。從1912年威爾遜（Woodrow Wilson）以41.8%得票擊敗兩個原出自共和黨的候選人奪得白宮，到1992年克林頓（Bill Clinton）以43%得票勝選，打斷了老布殊的連任路，甚至是2000年民主黨候選人戈爾（Al Gore）因佛羅里達州數百票之差的落敗，背後都有第三黨候選人的影響。目前利茲切尼的共和黨選民支持度雖然只得一成多，但這極微的支持，在美國的一眾關鍵搖擺州中卻能成為區分勝負的關鍵。

最終，特朗普2024年的失敗，有可能將來自利茲切尼間接或直接的拆票，而非拜登和民主黨。利茲切尼曾向為權為利的黨友聲言，「特朗普終有一日會離開，但你們的恥辱將長存」。她本人將在加快這一天到來的艱難任務中扮演一個重要的角色。