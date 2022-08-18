利茲切尼失落黨內初選　意味共和黨將成為「特朗普黨」

美國眾議院懷俄明州（Wyoming）眾議員，利茲切尼（Liz Cheney）8月16日的共和黨眾議院初選中落敗。有美媒認為她的落敗是傳統共和黨路線的落敗，共和黨將成為「特朗普黨」。



利茲切尼是前副總統切尼（Dick Cheney）的女兒，她力主反對前總統特朗普（Donald Trump），並成為聯同民主黨一起的1月6日國會衝擊事件調查委員會的成員之一。

在17日利茲切尼承認落敗，但她在接受NBC電視台的節目訪問中，表示自己的工作才要「剛剛開始」，她表示她會盡能力阻止特朗普重返白宮。利茲切尼批評特朗普對美國民主構成了威脅。

圖為8月16日，利茲切尼在懷俄明州傑克遜的選舉活動上。利茲切尼代表着的傳統共和黨落敗。（AP）

50 年來，切尼家族在華盛頓產生了重要影響，從切尼第一次競選國會，到後來成為小布殊（George W. Bush）的副總統，他的女兒亦在2016年當選成為眾議員。切尼與布殊家族一樣，都是共和黨的鷹派，代表了二戰後共和黨的基石，一個小政府、低稅收和強硬外交政策，利茲切尼秉承了這信念。

在1月6日國會衝擊發生後，利茲切尼將這次襲擊歸咎特朗普，以及他對選民欺詐和操縱選舉的虛假指控。她在投票支持彈劾時表示：「特朗普召集了這群暴徒，點燃了這次衝擊國會的火焰。」

不過利茲切尼的立場在共和黨中得不到支持。美聯社指出，利茲切尼的落敗，意味特朗普支持者的勝出。共和黨人如希望在11月的中期選舉中獲勝，獲得參眾兩院的控制權，那新的國會注定要按照特朗普的形象進行改造。已故共和黨參議員麥凱恩（John McCain）長期助手索爾特（Mark Salter）表示，共和黨會成為特朗普的俱樂部。

圖為6月17日，特朗普出席田納西州納什維爾的一個活動。（AP）

特朗普把共和黨塑造成一個更內向，國外採取孤立主義的模式，但同時充斥着對偽科學與個人崇拜。特朗普在16日晚，對切尼在共和黨初選中的失利幸災樂禍，嘲笑她是「偽善者」和「傻瓜」。

共和黨前參議員，曾與迪克切尼共事現年已90歲的辛普森（Alan Simpson），表示他已無法承認他所加入的政黨。他表示他看到的，是他們黨內的人對「特朗普的恐懼」。