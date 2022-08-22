中俄印「東方-2022」VS. 17國「漆黑-2022」 兩大陣營軍事對壘？

撰文：陸一
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必須承認的是，解放軍跨越海峽中線常態化演習，是一個台海局勢新的分水嶺。軍演期間，美軍幾無動作。美國放話，未來幾周，美艦將通過台灣海峽。沒等到美艦穿台灣海峽，但8月19日起，來自17個國家的約100架飛機和近2500名軍事人員將參加「漆黑-2022」空中聯合軍演，該軍演將持續3周。這毫無疑問是一次「秀肌肉」。

「漆黑」軍演並不是一項新設立的軍演，是澳洲空軍與其盟友兩年一度的定期演習，因新冠疫情影響已中斷4年。今次重新開始，有17國聯合參加——澳洲、美國、英國、加拿大、法國、德國、日本、韓國、印度、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、新西蘭、荷蘭和阿聯酋。主要在澳洲北部的達爾文基地和廷達爾基地進行。

此次軍演兩個維度值得注意：

其一，此次「漆黑2022」軍演啟動的時機正值地區局勢持續緊張之際。俄烏衝突持續；中美圍繞台灣問題的軍事緊張局勢急劇升級。「漆黑2022」軍演雖然無足輕重，但試圖向世界傳達一個信號：美國在整合西方包括日韓等的力量，來「對付」中俄。

其二，此次規模創下系列軍演之最，參與國遍佈北美洲、歐洲、大洋洲和亞洲，其中亞洲又涵蓋東亞、東南亞及中東地區。值得關注的是，德國、日本、韓國都是首次參加該軍演。德國號稱通過奔赴演習，檢驗了戰機從本土24小時內向「印太」地區投送兵力的能力。這次是二戰後德國空軍到亞太地區進行的最大規模部署。

5月23日，美國提出「印太經濟框架」，拜登、岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）出席啟動儀式。8月19日起，來自17個國家參加「漆黑-2022」空中聯合軍演。日本、印度均在其列。（Evan Vucci／美聯社）

高調在印太「搞事情」 加強「第二島鏈」

根據公布訊息，此次「漆黑2022」軍演參演的機型，包括戰鬥機、加油機、運輸機等，美軍還有可能出動預警機、電子戰飛機等。演習科目涵蓋了空中格鬥、對地對海攻擊、空中加油、偵察預警、敵我識別、電子對抗等。相較而言美國空軍參演戰機數量最多，除了有JSF聯合攻擊機之外，還出動了F-35隱身戰鬥機，並從夏威夷希卡姆空軍基地抽調了多架F-22隱身戰機參加本次演習。

澳國防部通稿中稱：類似「漆黑」軍演這樣的活動，表明澳洲對地區安全以及促進「印太」地區緊密聯繫等方面的高度重視。澳空軍准將蒂姆·艾爾索普強調，「漆黑」軍演的恢復，有助於提升各參演國軍隊之間的「互操作性」，在提升各方合作的同時還將「促進地區穩定」。簡單來說，基本上就是北約高調在印太「搞事情」。

隨着近年來解放軍作戰能力的顯著提升，以美國為首的西方國家不斷渲染「印太」地區的軍事失衡與中國威脅，尤其是解放軍「環台軍演」顯示出強大的聯合封控、對海突擊能力，更讓美國藉口強化其在印太地區的軍事存在。

值得注意的是，澳洲會是美國在印太地區的「空中錨點」。 而這個判斷，實際上一定程度上也表示，美國基本「放棄」了第一島鏈。

今年4月，美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）在視察達爾文基地後向澳方表示，作為美國所謂「第二島鏈」的「南錨」要地，澳洲應該成為「不沉的航母」。 要知道，實際上第一個被美國稱為「不沉的航母」的，是第一島鏈的台灣。 如今美國改口，是否表示第一島鏈的「不沉的航母」已經「沉」了？事實也是，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍6個軍事演習區「環台軍演」，幾乎覆蓋了台灣與日韓美以及大陸經貿往來的、島內的幾乎所有重大港口，也包括軍港。 這其實已經讓美國對第一島鏈失控徹底暴露。

8月5日，解放軍東部戰區海軍繼續在台島周邊海域展開實戰化訓練。不遠處可見台灣東部海岸線、中央山脈，以及疑為花蓮和平發電廠的白色建築物。（新華社）

美國如今在第二島鏈大秀肌肉，進行威懾，是為失去第一島鏈「丟面子」而找回面子。事實上，美軍會「放棄」第一島鏈，早有跡象。不久前由美軍參聯會主席米利（Mark Milley）在26國參加的「印太防長會議」，以及剛剛結束的美、日、韓、加、澳五國在夏威夷太平洋靶場舉行「太平洋龍 22」演習，與此次「漆黑」軍演均有着類似目的，即逐步加強美軍在所謂「第二島鏈」和澳洲的軍事基礎建設和軍事存在。

「漆黑」軍演名義上是澳洲組織，背後本質上是由美國主導。別看動則「印太防長會議」有26國參加，「漆黑」軍演又是17國參加，似乎美國已經有一個政治、軍事上的極大聯盟，確實需要提防，但無需緊張，畢竟這樣的軍演往往實際上是「一盤散沙，各懷鬼胎」。

「東方-2022」中俄印攜手

形成「對峙」之勢的是，俄羅斯發起的「東方-2022」聯合軍演。中國、白俄羅斯、印度、蒙古、塔吉克斯坦等多個國家將一同參演

俄烏衝突仍在繼續，西方國家的能源危機也愈演愈烈，俄羅斯選在此事舉行聯合軍事演習向外界釋放出三大信號。第一，俄羅斯的軍事實力依然強大。俄羅斯如今再次舉辦類似活動，意在表明自己的組織能力、執行能力及行動能力依然強大。第二，雖然俄烏衝突使俄羅斯在歐洲地區被牽制，但俄羅斯餘力尚存。第三，此次聯合軍事演習也是為了表明，俄羅斯並非沒有支持者。

當然，相較於俄羅斯2018年主導的軍事演習中參與人數多達30餘萬人，此番規模不能相比。2021年9月，俄羅斯也舉辦了「西部2021」聯合軍事演習，今年演習陣容卻發生較大變化，巴基斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞及斯里蘭卡紛紛宣佈退出，但塔吉克斯坦以及中國宣佈加入。

對於印度加入「東方-2022」聯合軍演，美國國務院發言人普萊斯（Edward Price）表示：印度有權根據自身利益和價值觀作出主權決定，「無需在美俄之間選邊站隊」。但他也坦言，美方也逐漸認識到，不少國家與俄羅斯之間存在着長期的安全關係，要改變一個國家的安全機制、外交政策以及國防採購，甚至徹底擺脱俄羅斯，這在短期內是很難改變的，這確實是美國的一項長期挑戰。

中國外交部稱，「根據中俄兩軍年度合作計劃以及雙方共識，我軍將抽組一部分兵力參與俄羅斯發起的『東方-2022』聯合軍演。中方派員參與「東方-2022」軍演與當前的國際局勢和地區局勢無關。此次軍演，旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，從而提升參演各方戰略協作水平、增強應對各種安全威脅的能力」。

中俄過往曾多次進行聯合軍演。（微博@央視軍事）

其實，中俄聯合軍演早已成為兩軍常態化的合作形式，自2005年以來中俄雙方就舉行了多次聯合軍演。「和平使命」是上合組織框架內舉行的多邊聯合反恐軍事演習，首次演習於2005年舉行，基本上每兩年舉行一次；中俄「海上聯合」系列軍事演習自2012年首次舉行以來已形成常態化機制。其他比如「和平藍盾－2009」，「東方-2018」、「中部-2019」、「加索-2020」、「西部·聯合-2021」等。

已有西方輿論認為，「東方-2022」演習不過是西方愚蠢反俄造成的又一結果，通過在烏克蘭和台灣問題上火上澆油，美國已經成功地加強了俄羅斯與中國這兩個大國之間的關係。中、印被指責在外交上支持俄羅斯，反對西方制裁，兩國在克服分歧、相互靠近，而這都是俄羅斯的功勞。

「漆黑」軍演，澳洲軍方稱「提升各方合作的同時還將『促進地區穩定』」， 「東方-2022」演習，俄羅斯旨在「團結其他國家，試圖維護自身及地區安全與穩定」，嘴巴上都說著「地區安全與穩定」，但兩大陣營對壘之勢似已形成，國際格局動蕩，並不太平，世人皆知。

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