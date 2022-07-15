IPEF︱印太經濟框架在新加坡召開首次會議　美國：討論富有成效

美國主導的「印太經濟框架」（IPEF）7月13日至14日在新加坡召開首次會議，14個成員國派代表出席，美國商務部14日形容討論正面，且富有成效。



The United States and the 13 other Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity partner countries met on July 13-14 in Singapore for the first meeting of IPEF Senior Officials and experts for each of the four IPEF pillars. https://t.co/eEAA0uV7B8 pic.twitter.com/I5a1VuI6kX — U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) July 15, 2022

美方聲明稱，各國總共有超過100名代表出席會議、65名代表視像參加，各方就框架內設想的內容展開正面而富有成效的討論，並將在未來幾個月繼續深入參與。

美國總統拜登（Joe Biden）5月訪問日本時正式啟動IPEF，成員國目前包括美國、澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越南和斐濟。IPEF被指是用來抗衡中國影響力。