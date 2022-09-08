中美攤牌｜時間未到　何時會攤牌？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後引發的效應持續發酵。解放軍在圍繞台灣六大區域「環島軍演」之後，西方聯合軍演動作頻頻。美國海軍 「安提坦」號（USS Antietam）和「切斯勞維爾」號（USS Chancellorsville）巡洋艦日前穿越了台灣海峽。政治層面，中國對台灣的軍事恫嚇使美國國會兩黨對抗衡中國、支持台灣的立場更為一致，目前在國會涉台法案中，參議院外委會預訂9月審理的《2022年台灣政策法》最引人注目，這個意在「重構」美國對台政策的立法被一些中國學者認為直接挑戰美中建交的基礎，中國必定會做出比佩洛西訪台更強烈的反應。



坦白說，無論網絡上的聲音多麼喧囂，就佩洛西訪台中美「交手」的情況看，一個顯然的事實：中美兩國在目前這個時點，都沒有意願為台海一戰。美國並不希望通過慫恿台灣獨立而和中國打一場「預防性戰爭」；而中國大陸一方，也沒有意願馬上開戰，武力統一台灣。

中國大陸這次獲得了不少實際的好處。軍事上，軍機和軍艦，不僅僅越過了海峽中線，還前所未有的接近到了離台灣本島只有幾十甚至十幾公里；導彈在台北上空飛躍。但最主要的是試探出了台灣和美國的底線。在這種情況下，台軍完全不敢採取激烈的對抗手段。東部戰區也表示了，類似的台海方向的戰備警巡將會常態化。台軍這次不敢對抗抵近巡航，未來常態化後，必然也不敢對抗。而美國方面，很顯然「躲得遠遠」的，整個演習期間，沒有任何意願通過軍事支持的方式給台灣撐腰。這也體現了美國主流政界的態度。

北京在處理佩洛西訪台一事上，體現了極大的克制，權衡了軍事行動的利弊，最終給了一套「組合拳」，但確實避免了中美在這個時候直接正面衝突。事實上，五角大樓也一定在密切關注北京動作，研判北京的決定。雙方的策略都是「切香腸」——在不摧毀目前兩岸現狀的基礎上，向前擠壓對方的空間，試探對方的底線，以獲取更多的利益，在未來博弈中獲得更大的主動權。美方也必然會繼續出招試探底線。比如說9月參議院要審理的《2022年台灣政策法》該法案在對台外交、經濟、教育等領域做出新的規定，幾乎條條都是可被視為「挺獨」的措施，這個法案已經觸碰到了中國的底線，如若通過必將遭到中國的強烈反彈。如此，北京會如何做？避免直接正面衝突，不表示沒有準備好正面衝突。如果美方一再觸線，是否會逼到中美提前攤牌？

8月3日，到訪台灣的佩洛西跟蔡英文會晤。（AP）

首先要理解，什麼是攤牌？攤牌不一定是戰爭。如果雙方的矛盾不可調和，而其中一方認為，為了達到目的，就可以冒兩國斷絕關係甚至戰爭的風險，這時就兩國之間就會發生攤牌。攤牌時，如果雙方都不願妥協，就可能發生戰爭。

那就要問，中美是否已經到了「為了達到目的，可以冒兩國斷絕關係甚至戰爭的風險」？

中美在未來20至30年內都將處於結構衝突期，這是必然的。其性質跟冷戰，跟修昔底德陷阱的張力沒有「本質」上的差異，所以當然不能低估發生軍事衝突的可能。這點必須清楚。

但之所以形容中美關係如同「新冷戰」，在於中美的結構性矛盾源於「老大」對崛起的「老二」之不信任和敵意：西方依然是活在以權力博弈格局為主導思想的政治格局中，這種權力格局容易演變成力量的衝突；也在於新興國家的崛起必然改變既有秩序，這本就很容易陷入一種衝突認知中，既存霸權國家是既有秩序的最大受益者。這與歷史上的美蘇、英德、英西一樣，是原有的戰略佈局、軍事、政治、經濟利益受到了挑戰，是既存霸權國家「慾望和恐懼相互摩擦」所產生的結局。

台海軍演：2022年8月4日，央視發布4日舉行軍演、發射導彈的畫面（CCTV via AP）

但中美關係與「修昔底德陷阱」的差異在於：一是二戰之後的全球化，它將各種傳統關係都引入改變中，這種改變依然在進行。所有前例都沒有今天中美這般緊密的經貿、社會、科技交織，不存在今日「互惠互利，難以割捨」的共生關係；

二是在兩國之外，全球經濟佈局也已緊密相連，而「在認識到分歧的同時以和平手段尋找共識」已經成為國際普遍接受的原則——雖然美國依然是頑固派。

這也就意味着，以「修昔底德陷阱」包裝當下中美關係——事實上，現在全球輿論都如此形容——將更容易為中美貼上「必有一戰」的標籤，乃至陷入自我催眠和自我實現。

中美關係的本質，是「矛盾衝突」和「相互利益」。有矛盾、怕矛盾；得到利益、失去利益；既是直接利益、又是間接或環境利益；既是直接損害、又是間接或環境損害。如何管控「矛盾衝突」和「相互利益」這兩種關係之間的多層聯繫性關係格局，是相生相剋的作用所在。若是「矛盾衝突」的因素高於「相互利益」，那麼兩國的紛爭、摩擦和敵意就會增加，反之亦然。這兩個因素從來都一直存在於中美關係裏，只是不斷變換主次、共同作用、裏外共振。這其實就是我們現實中的中美關係。

中美關係：圖為2021年11月16日，中國北京一個商場的電視播放美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）舉行視像會晤的畫面。（Getty）

近年來，中美綜合國力差距進一步縮小，中國發展階段決定其愈發走向世界，握有愈來愈多的規則制定權，中國企業在各產業逐漸形成優勢地位，乃至在部分產業形成絕對領先地位，結果是中美「矛盾衝突」因素明顯蓋過「互相利益」，以特朗普2017年上台，並於2018年發起對華貿易戰為標誌點，兩國進入新階段，摩擦愈發頻繁，愈發激烈。乃至「中美難逃一戰」的說法才變得不再那麼危言聳聽。

而後突如其來的新冠疫情，中國是唯一一個在新冠疫情肆虐的一年實現增長的世界主要經濟體。這讓美國更加緊張。所以，拜登上台後，不僅延續特朗普政府政策，而且進一步將中國定位為「最嚴峻的長期挑戰」。，他還加快了印太戰略步伐，重操他最熟悉的同盟戰略，構建「反華同盟」。讓外界更加認為中美之間風雨欲來。

基於這樣的基本認識，再去嘗試思考，中美何時攤牌？

戰爭是政治的延續，是解決政治問題的最終手段。攤牌也是政治的延續。為什麼一個國家要攤牌？那必然就是用其他的政治經濟手段都無法解決問題了，要不惜使用戰爭手段來解決。

中國的目標很清晰，就是要崛起。滿足人民日益增長的美好生活需要，國家要取得與國力相稱的政治和軍事地位。目前，中國無疑面臨各種各樣的問題，政治問題、軍事問題，經濟問題，得一步步解決問題，繼續發展。今天，用和平的政治手段無法解決問題嗎？中國的經濟已經到了不攤牌就沒法更上一層樓了嗎？顯然沒有到這個時候。

近年來，在國際格局和新舊力量對比發生變化的大背景下，美國誇大中國實力、強調中國將「主導世界」的「恐華」論調顯著升温，也成為美兩黨出台對華強硬政策的重要依據。（Getty）

其實美國也一樣。如果美國有信心在不攤牌的情況下就能遏制住中國，美國也不想冒戰爭的風險攤牌。然而，近年來，在國際格局和新舊力量對比發生變化的大背景下，美國誇大中國實力、強調中國將「主導世界」的「恐華」論調顯著升温，也成為美兩黨出台對華強硬政策的重要依據。歷來，通過炮製「恐懼症」，製造一個對手，進而打壓之，是美國的一貫伎倆。但此番對華，是「製造一個對手」，還是對華的非常「不適」已經到了「恐懼」的地步，就會對美國究竟會如何做有直接影響。

其實，只要兩個國家都保持高度的制度自信、道路自信。兩個國家越自信，攤牌的日子就越遠。在「修昔底德陷阱」中，兩個不願意向對方臣服的國家中的任何一個失去了自信，攤牌乃至戰爭就不遠了。對未來衰落的恐懼，才是大國博弈中一個國家選擇戰爭的原因。