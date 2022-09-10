中美攤牌｜中美必有一戰嗎？　關鍵是誰在主控

中美必有一戰嗎？早在5年前，時任美國總統特朗普剛剛任命他的國家安全委員會成員班農（Steve Bannon）就曾放言：中美之間「5至10年在南中國海必有一戰」。



去年年底，據美國霍士新聞報道消息，羅納德·列根研究所（Ronald Reagan Institute）最新發布的一份民意調查報告顯示，其中有兩項數據不容樂觀，分別是「美國頭號威脅」與「中美爆發戰爭的可能性」，過半美國人認為中國是美國目前面臨的「頭號威脅」。其中美國兩黨人士中大多數受訪者都擔心中美兩國開戰的可能性。

羅納德·列根研究所2018年的調查數據顯示，僅有21%的美國民眾認為中國是「頭號威脅」，有30%的民眾認為頭號威脅是俄羅斯。而到了2021年，支持這一看法的美國人達到了52%，相比2018年急劇躍升，還有71%的調查對象認為中美未來很可能爆發戰爭。

中美究竟多大可能性會爆發戰爭？正如在《中美攤牌｜時間未到 何時會攤牌？》中所提到，中美關係的本質，是「矛盾衝突」和「相互利益」。具體該如何管控「矛盾衝突」與「互相利益」的平衡，是會否終有「一戰」的關鍵所在。

但，美國決策者如今根本不以相剋相生的「主次關係」思維理解中美關係的本質，預估未來相當一段時間裏也不會。

首先是政治原因：國內選情因素、政治決策受社會輿情所影響、受限於選民水平、「新冷戰」的政治正確氛圍，綜合國力大於中國，當然也源於骨子裏的傲慢，這些都令得美國沒有也不會積極管理美中關係的意願。

2022年9月2日，美國總統拜登在白宮出席活動。拜登上台後延續了特朗普時代的對華政策。（AP）

其次是文化原因：認為迥異的文化難以共存，對異於自己的價值體系有敵意，難以接受「和而不同」。認為自身制度價值觀是普世價值，面對不採取自己制度和價值觀的中國，就判定「中國是錯的」。

在歷史角度看，西方歷史上較難避免「修昔底德陷阱」，美國都是以勝利者自居，理所當然的所以就認為自己能夠「勝」過中國。

反觀中共決策者則是更為積極的以「矛盾衝突 vs 相互利益」的主次關係思維來評估中美。看回過去一段時間北京處理中美關係時的方式，一目瞭然。這也就決定了中美之間，在主動管控分歧，為避免跌入「修昔底德陷阱」而盡心的一方是中國。也就是說，中美是否有「一戰」的關鍵在於北京。當美國每每試探底線的時候，北京會如何主動管控，如何以「矛盾衝突 vs 相互利益」的主次關係思維來評估，就非常關鍵。呼籲中方各機構體系應繼續落實這種思維，盡量有效「管理」美國，管理中美關係。

2013年10月3日，習近平在印尼國會的演講時引用「海納百川，有容乃大」，是對周恩來在亞非萬隆會議上提出「求同存異」的外交精神的張揚。 「海納百川，有容乃大」語出民族英雄林則徐的一副自勉聯：「海納百川，有容乃大；壁立千仞，無欲則剛。」林則徐任兩廣總督時，自撰此聯並懸於政事堂。「海納百川，有容乃大」的核心關鍵是「無欲則剛」。如何讓中國對西方世界無所追求、無所想象，就能更好的忍讓和妥協。「無欲」就是這個意思，不用擔心丟臉，更不會忌憚。而當中國對西方世界無所寄望、無所顧慮，就能更好發揮震懾和管控。「則剛」就是這個意思，因為已經考慮足夠，甚至包容了對自己的損傷。

中美關係：圖為2021年11月16日，中國北京一個商場的電視播放美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）舉行視像會晤的畫面。（Getty）

今天中美之間的情況就是，美國認為戰略佈局、軍事、政治、經濟利益都受到了挑戰，是「欲望和恐懼相互摩擦」所產生的結局。越是這樣，中國就越需要「忍讓和震懾」。

「忍讓」，是指用巧勁，該忍則忍，該緩則緩，該讓利則讓利，避免過度激怒美國。但又不能鼓勵其繼續冒進，需要進一步加深中美的互惠互利和相互依賴度。而「震懾」，則是類似與美蘇當年以地緣和軍事能力維持的緩和。所不同之處在於，當年僅僅依賴地緣和軍事能力，而今天則包括科技、貿易的相互依存。中國在中美貿易戰中的不亢不卑很好體現了這種「震懾力」。如果能更好管理中美貿易關係，就能很好平衡中美經濟關係，一段時間適應之後，中美之間關係的平衡點會有所提升。

當然，最為關鍵的前置條件是「不動如山」的做好自己。任何國與國博弈的焦點都是在自己身上，自己的體質是任何衝突首先應該關注的。如果中國自己內部穩定，強身健體、強國富民，就必然具備長期鬥爭的底氣。中美和中西之間的任何博弈都會是長期的。

如果一定要問，中美開戰的可能性有多大？在未來一個無限長的時間尺度上，任何事情可能發生的概率都是100%，只要不給出具體的日期。如果只是如此問，答案自然是100%。但如果加上一個時間尺度，比如說5年。只能說戰爭風險在不斷加大，但其實中美雙方都在儘量避免「熱戰」的可能性。

8月7日，解放軍東部戰區按計劃，繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，轟炸機編隊貫通南北，同時雙向穿越台海。這是戰機編隊飛行。（新華社）

對中國來而言，必須承認，中國是過去幾十年世界和平的最大受益者，從這一點上來說，完全沒有必要主動去破壞這種有利的發展狀態。雖然以往也有抗美援朝戰爭、中印自衛反擊戰、珍寶島戰役、越南戰爭等等，但但凡了解歷史的人都知道，中國每次打仗都是為了贏得和平，以戰促和。在決定要進行這些戰爭之前，也都是極其克制的。往往都是利益被侵害，一忍再忍，中國外交方面也是三令五申嚴正警告，最後迫不得已發起自衛反擊戰。

在和平的框架下進行的競爭，無論是經濟、科技還是軍事，中國都是獲利者。而且照目前的情況看，即使是有美國的圍追堵截，也有部分國家玩下三濫手段，但中國的經濟和社會發展依然保持着正向增長。也就是說，在和平的框架下，大大方方的較量，中國是不懼怕任何競爭的。

對美國來說，建國兩百多年來美國多數時間都在不同的戰爭之中。仔細分析這些戰爭，也能發現一些規律。除了獨立戰爭、太平洋戰爭和朝鮮戰爭，這種關乎核心利益和國土安全的事，美國幾乎沒有和任何一個GDP前十五的國家打過仗。就連伊朗，美國都沒親自動過手。最多也就是搞一搞代理人戰爭，弄一弄顏色革命。所以說，除非是亡國滅種和核心利益，美國其實並不會和世界上的大國發生戰爭。

但是兩個大國之間不直接發生戰爭，不意味着不會有衝突。代理人戰爭或者是低烈度的摩擦很有可能發生。