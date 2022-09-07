習近平傳將訪問哈薩克　這是北京對「閉關鎖國」的回應？

撰文：鄭真
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哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）9月5日在新聞發布會上說，中國國家主席習近平將於9月14日訪問哈薩克。習近平將會晤哈薩克總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），並簽署多項雙邊協議。9月6日中國外交部新聞發言人毛寧並未證實或否認該消息，她說：「關於你關心的具體問題，我目前沒有可以發布的消息。」

8月初英國《衛報》曾報道習近平很快會訪問沙特。當時中國外交部的回應同樣是「沒有訊息可提供」，但習近平至今沒有訪問沙特。

此番習近平即將出訪哈薩克的言論和習近平將訪問沙特的傳聞不同，區別是此次有哈薩克外交部官方公開背書。哈薩克外交部公開發布的消息一般而言是確定行程，除非有重大變故。而且，到9月7日，俄羅斯駐華大使杰尼索夫（Andrey Denisov）亦向傳媒表示，俄羅斯總統普京與習近平將在9月15至16日於烏茲別克舉行的上海組織合作峰會期間會晤，似乎進一步證實了出訪的消息。

新冠肺炎疫情以來習近平沒有出過訪問的行程，唯一一次離開中國大陸的日程是，2022年6月30日前往香港出席香港回歸25周年紀念慶典。

這暗示了中國的疫情防控政策可能發生改變。根據北京的防控政策，出國訪問回國後所有相關人員均需要進行較長時間隔離觀察，非常不便。目前的全球疫情並沒有好轉到可以隨時出訪的地步。習近平如果出訪哈薩克並出席上合領導人峰會，那麼習近平將和多國領導人接觸和會晤，在在中共20大召開之前一個月的敏感時間點出國訪問，說明中國可能對全球疫情形勢有了全新的評估，改變了疫情常態化之下的治國理政模式，一味不進行交流和接觸並不是長遠之計。

在確保安全的前提下現場參與外事活動具有重要意義。這或許會拉開中國全面重啟同國際社會進行人員交流的序幕，用實際行動宣示改革開放，回擊坊間對中國重新閉關鎖國的指責。

10月份的中共20大會議將是中共人事變動的里程碑，中共人事換屆之後，2023年的兩會將是新一屆政府的全面人事換屆時刻。這些連環的人事變動塵埃落定之後，中國的各項政治外交日程才會進入全新的一個周期。本質上，目前是本屆政府的末尾低效時間。

目前中國和其他國家達成任何重大共識，未來的落地執行都有待新一屆政府去推進。而如果習近平此次出訪成行，除了中國和哈薩克將簽署全新的協議。此次上合峰會，伊朗加入上合是重磅議程。更為重要的是習近平將和普京等領導人舉行俄烏衝突下的首次會晤。重磅的磋商和全新的共識都會有。習近平在本屆政府任期末出訪，暗示了中共二十大大人事方面會有非常強大的連續性，北京的政策也將會有非常強大的連續性。

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