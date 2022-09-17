布熱津斯基最擔心的事　在「上合組織」框架下成為了現實

「布熱津斯基的去世，標誌着美國精英治國的結束。」

這是布熱津斯基2017年去世時人們對美國政治的定論。當時，特朗普正在美國掀起民粹主義旋風，這個曾被世人視為是「民主燈塔」與治理典範的國家，正以過去二百年從未有過的方式顛覆傳統精英政治，展現出政治極化的危險後果。

作為美國精英政治的代表性人物，布熱津斯基看到了這場戲的最開始部分。但是他訣想不到，在其去世不久，特朗普主義就挾民粹、以維護民主自由之名掀起了美國史上迄今最嚴重的憲政危機——國會暴亂，更想不到國際秩序會依循他生前描述的軌跡，如此迅速地在亞歐大陸成為現實。

布熱津斯基是著名地緣政治研究者，他的地緣理論在其在世時就已經是地緣政治界的權威，他也與亨廷頓、基辛格並稱美國「三大國師」。雖然對美國年輕人而言，這些名字聽起來像上個世紀的「古董」，但是他們對地緣政治的研判，卻總是一一被歷史驗證。

1997年布熱津斯基曾推出過《大棋局》一書，書中有段對美國政府地緣與外交政策的警告，結合現在正召開的上合組織峰會，就再一次被歷史驗證：

「對美國最大的潛在危險是中國與俄羅斯，或許還有伊朗結成大聯盟。結成這種『反霸』聯盟的原因不是意識形態，而是相互補充的對美國的不滿。」

在維護霸權過程中，因為美國越來越激進的、帶有與民粹妥協性質的壓制行為，中國、俄羅斯與伊朗正在戰略上被美國擠壓到一起，三國雖然還沒有結成「聯盟」關係，但是其內外政策卻正展現出越來越強的協調一致性。

上合組織正好提供了這樣一個平台與機會。

布熱津斯基是美國外交界的標誌性人物，與基辛格齊名。《金融時報》曾評價其「對俄羅斯民族主義幾乎是出自本能的理解，是預見了蘇聯解體的人。」

2005年，伊朗成為上合組織觀察員國。從2008年起，伊朗就一直在申請希望成為正式成員國。

2021年8月，伊朗稱已經掃除加入上合組織的政治障礙。同年9月，上合組織杜尚別峰會啟動了接納伊朗成為正式成員國的程序。

2022年9月15日至16日，在烏茲別克斯坦歷史名城撒馬爾罕舉行的上合組織峰會，共有15國領導人出席，新一輪組織擴員是本次峰會主要議題之一。

據俄新社報道，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫早在9月13日稱，伊朗將作為正式成員參加2023年的上合組織峰會。伊朗外交部發言人卡納尼在前一天也稱，伊朗總統萊希將出席撒馬爾罕峰會並簽署加入上合組織的文件。

烏沙科夫表示，此次撒馬爾罕峰會將簽署有關伊朗履行上合組織義務的備忘錄，以便伊朗獲得組織成員資格。烏沙科夫稱「這意味着在履行了這些義務後，伊朗將作為正式成員參加於明年在印度舉行的下一次峰會」。

最終，伊朗的確在峰會之上簽署了加入上合組織的備忘錄。布熱津斯基最擔心的事，在上合組織框架下就此成為現實。奧巴馬說，「拜登有搞砸一切的能力」，從美國地緣安全與國際政治大棋局看，至少以布熱津斯基的評判標準，奧巴馬沒有看錯！