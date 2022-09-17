上合峰會｜突厥各國舉辦私密峰會　埃爾多安為兄弟世界指明道路

本屆上合組織峰會撒馬爾罕峰會有一張非常具有歷史想象的新聞圖片，它可能也是埃爾多安這個懷揣奧斯曼帝國光榮復興夢想的現代蘇丹最喜歡的一張圖片。

圖片中，埃爾多安端坐中央目光如炬做演講狀，中亞各「斯坦國」與普京等在一邊沙發上列坐，藉助上合組織平台和撒馬爾罕峰會契機，那些數百年遙遙相望的突厥斯坦的首領們終於又走到一起，組織了一個排他性的私密豪華夜場，甚至連俄羅斯這個「四不靠」的斯拉夫邊緣遠親也應邀加入。

如果對中國和中亞歷史有深入研究，會立刻把這一幕與歷史連接起來，想到這可能是成吉思汗以來最齊全的一次王庭部落首腦聚會，在這裏，各突厥斯坦們終於找到了一家人的感覺和屬於自家人的輕鬆愜意。

儘管沙發替代了虎皮座椅，長袍變成了西裝襯衣，烤全羊換成了甜品、壽司，馬奶酒換成了香檳、果汁，然而他們的血管裏仍然流淌着祖先們鷹一樣的血液。他們回憶祖輩情誼，共享歷史興奮與文化傳統，縱論世界格局與區域形勢，連空氣中都瀰漫着一股草原民族喜歡的羊肉羶味！

尤其是埃爾多安，這個逆轉了土耳其現代化進程的君主，一改這些年在大國外交中四處碰壁、屢遭羞辱的窘境，似乎忘了他到克里姆林宮訪問時連椅子都沒有一把的尷尬，也忘了國內被政變的不快，以及糟糕到不能再糟糕的經濟與民生，在中座俯視各部，洞悉世界，雄辯古今，意氣風發，為兄弟的民族國家擘畫未來，指明發展道路。

土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安的雄心。 （美聯社）

他們嗅到了歷史鉅變的前奏氣息，意識到這可能是個千百難遇的復興良機；他們感到了央格魯薩克森從西面擴張帶來的安全威脅，看到了一個以儒家為文化底層，以馬列為主體政治意識的國家在東方崛起投下的巨大身影。他們自以為扼歐亞「心臟地帶」要衝，想要抓住機遇，複製祖輩們的版圖，再變回令人畏懼的草原之狼，侵掠如火，用他人的鮮血與頭顱向先輩和太陽致敬。

然而，決定現代國家與民族地位的實力支撐要素，已經發生了歷史性變化，單純的戰馬彎刀，烈士雄心，復興美夢，根本無法與由科技、經濟、軍事、金融、文化以及現代國家治理體系，系統性武裝起來的現代國家匹敵，現代主權國家邊界，則一如古老民族部落對各自利益的堅守，從根本上制約了突厥首領們的一致行動能力。更何況首領們本身都各存私心，都想用對方的少女與犧牲，為自己的權力寶座獻祭。

這是一場被東西方地緣擠壓遲早會發生的約會，但是其命運卻已經被歷史註定。

然而，畢竟他們開始共舞了。當這些盤踞在亞歐心臟地帶的突厥首領們坐到一起，對歐美來說意味着什麼？對中國來說意味着什麼？對未來世界來說，又意味着什麼？相信歷史會給出最終答案。