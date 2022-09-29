與王毅會晤後　為何布林肯仍稱中國為威脅？

9月22日，中國國務委員兼外長王毅在亞洲協會紐約總部演講。談及中美關係時，王毅指出，任何合作都不可能創建在你輸我贏的基礎上，合作共贏不僅可能，也是必須。王毅同時強調，在平等尊重的前提下，中國願與美國展開更多和更好的合作。

9月23日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）至紐約出席聯合國大會，期間與王毅舉行會談。據美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，布林肯向王毅強調，美國承諾在一個中國政策下，維持台海和平及穩定。布林肯亦指出，中美兩國需保持溝通渠道的開放、負責任管理雙方關係，美國願與中國在共同利益問題上合作。但與此同時，其再次表示華府譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並向王毅表明若中國援助俄羅斯出兵主權國家，可能會面臨的種種後果。

9月25日，布林肯接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時再度指出，其在與王毅會晤時，向對方表明了美方將繼續堅持一個中國政策，決心和平解決分歧，堅持維護台海和平與穩定，亦深切關注中國嘗試改變現狀的行動。布林肯表示，中國在台灣問題上的行動愈發激進，將對整個地區的和平與穩定構成威脅。

綜上所述，布林肯雖在一定程度上呼應了王毅的22日演講，表示願與中國在共同利益問題上合作，卻仍於言談間流露出強烈的不信任，包括警告中國不能在俄烏戰爭中軍援俄羅斯、將北京定義為「嘗試改變台海現狀」的一方等。簡言之，布林肯雖表現出合作意願，並強調中美要「負責任管理兩國關係」，卻仍難掩對華敵意。

而這般態度，既在一定程度上反映美國政治精英的普遍立場，也折射了中美交惡的結構性根源：美國無法擺脱大國爭霸的世界觀，故會屢屢負面解讀中國的對外舉措與表態，導致雙方深陷敵意螺旋，中美關係由此持續下行。

9月24日，國務委員兼外長王毅在紐約聯合國總部出席第77屆聯合國大會一般性辯論並發表題為《為和平發展盡力 為團結進步擔當》的演講。（新華社）

中美認知分歧何來

綜觀美國近20年的對華政策，可以發現一個趨勢：伴隨「中國崛起」符碼漸強，美國的對華圍堵也同步上升，包括動員媒體狙擊「一帶一路」項目，稱其為新殖民主義、債務陷阱，或是對中國晶片祭出制裁等。而以上種種化繁為簡，體現出了美國潛意識裡的深層焦慮：自己的大國地位正被中國追趕。

與此同時，中國確實也在國力上升的過程中，展現出了「希望被承認」的渴望。但所謂「被承認」並不意味戰場上的物理輸贏，而是希望長期作為單極秩序核心的美國，能體認到國際格局的變化，從而調整與中國的互動方式，正視中國的新角色與國家地位，並對北京的核心利益與紅線有更清楚的認知，例如其在南海與台海的立場主張。

而在中美國力消長間，單極國際秩序確也有所鬆動，美國無法再如過往般，向全球各區提供軍事與經濟公共財，例如近年為了聚焦印太地區，美國只能持續撤出中東，導致了沙特的對美疏離與「多極化」外交，土耳其與伊朗則趁勢擴張大勢力範圍；2月24日後爆發的俄烏戰爭，更是嚴重衝擊了美國主導的後冷戰秩序。

美國總統拜登7月16日與沙特阿拉伯王儲穆罕默德出席海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。（AP）

在此氛圍下，美國對於中國希望的「承認」格外敏感，既無法以同理心看待，更要轉而維護自己在單極化秩序的領導地位。在其看來，即便北京毫無要求與動作，「中國崛起」本身便是對國際現狀的公然挑戰；而中國希望尋求美國「承認」的動作，則無疑是赤裸的戰略威脅。

然在北京的視野內，其無意創建排他性的政治秩序。以「一帶一路」為例，美國認為中國正在歐亞大陸上劃分勢力範圍，要輸出「紅色秩序」，孔子學院更被視作宣傳的第一前線；然對中國來說，「一帶一路」當然有加強對外關係的考量，但其主要目的仍是聚焦產品、供應鏈、工程項目等經濟場域，不論該國對華傾向為何，只要有合作空間，中國都會把握推進。但這不妨礙當事國維持與西方的政治、經濟互動，故歐盟國家可以參與「一帶一路」，北約成員亦然。

簡言之，美國在「被追趕」的恐懼下，視中美實力消長為零和博弈；中國則在「被承認」的渴望下，希望美國正視自己的存在，並視兩國關係為正和互動。而正是如此的認知分歧，導致了後續的戰略摩擦。

圖為2022年9月24日中國國務委員兼外長王毅在美國紐約出席聯合國大會並發言。（AP）

從烏克蘭到台海

對美國來說，「被追趕」的意識尚不至於讓其直接攻打中國，卻會誘發恐懼泥淖，並使其在影響力衰退的不安全感中，誤判中國的訊號與動作，最終在焦慮的情境下反覆發作：面對中美合作議題，美國採取防禦性姿態，無法真正與北京交流；面對競爭性強的戰略博弈場域，美國發動了多起凌厲攻勢，意圖先發制人。

以俄烏戰爭為例，中國自始便與世界絕大多數國家一樣，維持了中立立場，不參與西方發起的一面倒對俄制裁，但也不軍援俄羅斯、不承認烏東兩「共和國」政權，未來同樣不會承認烏克蘭四地公投入俄的結果。但美國依舊形塑了「中國援俄」的輿論氛圍，欲將中俄打包為「邪惡軸心」，並意圖藉此事件鞏固對華包圍網。故布林肯即便毫無證據，仍要在與王毅會晤時「放話」：倘若中國在俄烏戰場上軍援俄羅斯，將會付出代價。

而對北京來說，其無法理解美國的咄咄逼人，不知「一帶一路」為何被視作「擴張主義」的表徵，並認為自己已經釋出極大善意，在俄烏戰爭上同樣維持了中立立場，為何始終無法換得美國的正面回饋？如此不解情緒，在過去多年受限兩國國力差距，中國無法直接對美反應；但伴隨近年中國發展格局步伐穩定前進，美國的戰略進逼不再無往不利，而是開始遭遇北京的強硬回擊。但這一態勢到反而加深了美國的「被追趕」恐慌，促使其發動下一波新攻勢。

8月3日，台北，佩洛西與蔡英文會晤。（AP）

其中，台海問題的「再冷戰化」便是最顯著的案例。近年來，美國為制衡中國，先是於奧巴馬（Barack Obama）時期出台了「亞太再平衡」戰略，又於特朗普（Donald Trump）上台後，逐步加強在「第一島鏈」、「第二島鏈」的軍事部署；拜登（Joe Biden）更是延續了前人的對華戰略基調，視中國為美國的主要競爭對手，並在實行對華包圍、軍事化「台灣牌」上，走得比特朗普走得更遠更極端。

而在此期間，北京亦逐步拉升回應態勢。例如8月2日美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，解放軍便在「師出有名」下，實地演練了區域拒止，並讓導彈飛越台灣上空。而這一動作在中國看來雖已是「極度克制」的反應，卻無法讓美國真切感受到「紅線」的危險，並成為其炒作「中國威脅論」、動員盟友的新敘事。

綜觀近來的台海驚濤，美國雖屢屢表示維持台海和平穩定、反對單方改變現狀，實際上卻持續掏空「一中政策」，不僅拜登多次「技術性口誤」，表示要協防台灣，更開始修訂與表決《台灣政策法》，毫無疑問是有意改變台海現狀的「那一方」，卻又敢做不敢當，將台海不穩的責任全數推給北京。在此視角下，「佩洛西訪台」並非極端孤例，而視時代縮影。

從俄烏戰場到台海，中美互動的結構性困境短期難解，布林肯的表態雖不真誠，卻在身體力行間體現美國無法明說的戰略焦慮：美國感受到中國的追趕、單極化秩序的衰老，卻無法跳脱零和博弈的情境。故在可見未來內，即便中美難有全面大戰，恐也將在各場域持續摩擦。

【中美關係Q&A】