王毅：闡述中國對當前國際局勢六點主張

撰文：許懿安
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中國國務委員兼外長王毅說，動盪戰亂如同打開潘多拉盒子，挑動代理人戰爭極易反噬自身，追求自身絕對安全必然損害全球戰略穩定。

據中新社報道，當地時間9月24日，王毅在紐約聯合國總部出席第77屆聯合國大會一般性辯論並發表演講。

王毅說，這是一個充滿挑戰的時代。世界進入新的動盪變革期，百年未有之大變局加速演進。這也是一個充滿希望的時代。世界多極化、經濟全球化、社會訊息化、文化多樣化深入發展，各國聯繫和依存日益加深。和平與發展的時代主題沒有改變，各國人民求進步、促合作的願望更加強烈。

圖為2022年9月24日中國國務委員兼外長王毅在美國紐約出席聯合國大會並發言。（AP）

王毅說，如何回應時代要求，把握歷史潮流，共同構建人類命運共同體，中方的主張堅定而明確：

一、要和平，不要戰亂。和平是一切美好未來的前提，也是各國共同安全的基礎。動盪戰亂如同打開潘多拉盒子，挑動代理人戰爭極易反噬自身，追求自身絕對安全必然損害全球戰略穩定。要堅持以和平方式處理分歧，以對話協商解決爭端。

二、要發展，不要貧困。發展是破解各種難題、實現人民幸福的關鍵。要堅持把發展置於國際議程中心位置，凝聚促進發展的國際共識，維護各國正當發展權利，培育全球發展新動能，構建全球發展夥伴關係，讓發展成果更多更公平惠及每一個國家、每一個人。

三、要開放，不要封閉。搞保護主義只會作繭自縛，斷鏈脫鈎必將損人害己。要倡導開放包容，拆除阻礙生產要素自由流動的藩籬壁壘，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動構建開放型世界經濟。

圖為2022年9月24日中國國務委員兼外長王毅在美國紐約出席聯合國大會並發言。（AP）

四、要合作，不要對抗。面對層出不窮的全球性挑戰，最強大的力量是齊心合力，最有效的方法是同舟共濟，最光明的前景是合作共贏。國與國之間難免存在矛盾和分歧，但應在平等和尊重的基礎上增進相互了解。要以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和，共同抵制集團政治，共同反對陣營對抗。

五、要團結，不要分裂。永續發展的世界應該承載多彩的文明，人類的現代化應當兼容多樣的道路。和平、發展、公平、正義、民主、自由是全人類共同價值，制度差異不應成為製造分裂的理由，民主和人權更不應被政治化、工具化、武器化。應摒棄意識形態劃線，團結起來為促進世界和平與發展事業凝聚最大公約數，畫出最大同心圓。

六、要公平，不要霸凌。大小國家相互尊重、一律平等是聯合國憲章首要原則。國際大事要由各國共同參與，國際規則要由各國共同制定。這個世界上不存在高人一等的國家，也不應動輒以實力地位霸凌其它主權國家。要積極倡導和踐行真正的多邊主義，推動各國權利平等、規則平等、機會平等，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

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