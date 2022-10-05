Elon Musk與Twitter「雙輸」？　買與不買的440億美元鬧劇未完

經過數個月來的訴訟爭議，面臨10月17日的開審，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在美國東岸時間周一（10月3日）深夜，向Twitter溝通，決定按照4月的協議，以每股54.2美元的價格，花費440億美元收購Twitter。消息在4日傳出後，Twitter股價急升22%至每股52美元水平。不過，馬斯克收購Twitter的劇目遠遠未完。



買家的後悔

馬斯克本年初已開始大手入股Twitter，3月表示有私有化Twitter或建立社交媒體之意，4月提出440億收購案，同月25日與Twitter達成收購協議。不過，踏入5月Twitter與Tesla股票隨大市急挫，前者從收購確定前的每股接近50美元，跌至每股40美元以下的水平，幾個星期前達成的收購協議看起來就愈來愈昂貴。

到5月13日，馬斯克突然表示其收購Twitter的計劃暫時停止，聲言Twitter的虛假帳戶遠遠高於其「低於5%」的估算。

問題是，Twitter的虛假帳戶（或機械人帳戶）估算不準確和低估是公開資訊，該公司在其美國證券交易委員會（SEC）的文件中已表明其估算可能不準確反映虛假帳戶的真正比例，而真正數字可能比估算為高。對於馬斯克的「遲疑」，人們不得不懷疑他是因為Tesla股價下跌、突然「身家」大減而「後悔」，企圖藉故反口退縮，省回幾百億美元。

雙方爭持到7月，馬斯克決定放棄收購案，Twitter隨後控告馬斯克，要求後者履行合約，並指馬斯克對機械人帳戶數目的「突然」擔心只是其違約的藉口；馬斯克則指Twitter就有關估算方法對他作出了誤導。

由於Twitter跟美國大部分大型企業一樣在特拉華州（Delaware），該州的衡平法院（Chancery Court）就成為訴訟主場。

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

未打先輸的官司？

從一開始，分析普遍認為馬斯克並無勝算，最大可能是要向Twitter付出雙方協議的10億美元分手費，甚或是其收購價和Twitter股價的差額作賠償；最嚴重的更有可能是要求馬斯克履行收購協議。

對於馬斯克更為不利的是，負責其案的衡平法院法官Kathaleen McCormick去年就剛剛在一宗同類案件中作出對原收購方的不利判決。該案牽涉一家蛋糕裝飾供應商DecoPac。DecoPac的持有人在2020年3月疫情之初與私募股權公司Kohlberg達成5.5億美元的收購案。其後美國多地落實「居家令」，DecoPac生意大跌，Kohlberg馬上引用所謂的「重大不利影響」（Material Adverse Effect）作為退出收購協議的理由，最終卻被McCornick駁回。

The woman who controls the fate of the Twitter/Musk saga, Chancellor Kathaleen St. J. McCormick, of the Delaware Court of Chancery. 🍿$TWTR pic.twitter.com/VkKBTlCEpP — Ivan the K™ (@IvanTheK) July 16, 2022

事有湊巧，馬斯克退出Twitter收購的主要理由，就正正是其所指的虛假帳戶估算方法誤導構成「重大利不影響」，與DecoPac一案有同一法律邏輯。只不過，在DecoPac一案，所牽涉金額是5.5億美元；在Twitter一案，所牽涉金額卻是440億美元。對於DecoPac的判決，哈佛大學法學院的分析就指，要證明「重大不利影響」的存在，門檻甚高。

到8月，美國證券交易委員會承認在馬斯克正式放棄收購協議的前兩天，一位年初被Twitter炒掉的前安全主管Peiter Zatko向該會投訴，指責Twitter未有遵從美國聯邦貿易委員會（FTC）2011年有關Twitter數據私隱權的決定、管理層漠視數據安全問題、默許印度政府在Twitter公司中安插人員等等。Zatko其後在國會聽證中更曾聲言Twitter的任何一位員工也能控制在坐任何參議員的帳戶，而FBI更曾通知Twitter公司內至少有一位中國國安人員。

DecoPac案件與Twitter一案有同類的法律邏輯，但後者牽涉的款項卻高出前者近百倍。（DecoPac網站截圖）

馬斯克方面要求將Zatko的新指控加入到其訴訟之中，此要求很快亦得到法官McCornick允許。然而，普遍分析認為，Zatko的指控雖然有損Twitter的公司形象，卻沒有牽涉到Twitter有意誤導馬斯克的證據，而其指控也難以達至「重大不利影響」的門檻——馬斯克對Twitter的收購協議當中更包括兩條特定條款，很可能預先就排除了馬斯克對Zatko指控的依賴。

而在近日公開的法庭文件中，馬斯克4月決定收購Twitter前的私人通訊更似乎顯示馬斯克對Twitter嚴重的虛假帳戶情況早有深刻認知。當時，他對一位Twitter董事局成員表明，要掃除虛假帳戶需要「劇烈的」行動，「作為一家上市公司，這樣做會很困難，因為清除虛假用戶將會使數據很難看，所以重新調整需要以私有企業的方式來進行」。

根據彭博的報道，馬斯克的法律團隊已預見到法官不會對馬斯克作出有利判決。這有可能是馬斯克與Twitter的法律掙扎之中的「駱駝背上最後一根稻草」。

當然，收購一天未落實，善變的馬斯克依然有機會回心轉意。不過，由於馬斯克的Tesla和SpaceX也在特拉華州註冊，而該州衡平法院也剛剛在另一宗案件中判決了這些公司的股份是該法院管豁權限內的個人資產，如果馬斯克最終敗訴，這個法院也將有能力強迫馬斯克「回心轉意」。

馬斯克曾表示會讓特朗普重回Twitter。（Getty Images）

被迫收購Twitter的惡果

迫得馬斯克以每股54.2美元的高價收購Twitter，對Twitter的股東而言固然是有利可圖。但對Twitter公司的發長而言，這似乎不是一件值得慶賀之事。此刻，馬斯克收購Twitter，基本上就等於將Twitter交到一個擺明不想要Twitter、花費數個月時間去「唱衰」Twitter、只因法律限制而不得不就範的狂人手上。因此，如果收購成事，這對於付出高昂收購價的馬斯克，以及Twitter的企業發展而言，也是一個「雙輸」的局面。

根據納斯達克本年整體走向的估計，如果沒有馬斯克的收購，Twitter的股價大概只會在每股30美元的水平，所以馬斯克幾乎是多付了比Twitter「真正價值」高八成的價格去作收購。而馬斯克的收購也有可能會迫使他再次出售Tesla股票，再對後者股價，以至馬斯克的身家造成壓力。

而且，相較於其他社交媒體，Twitter一直也是有影響力卻沒有相應營利能力的公司。一方面，Twitter在2006年成立以來幾乎毫無成功創新。Twitter曾收購像TikTok一般的短視頻程式Vine，最終經營不善而結束營運；Twitter也曾抄襲Snapchat會消失的推文（「Fleets」），以至Clubhouse的實時語音對話（「Spaces」），前者失敗告終，後者則只在起步階段。

本年8月，更有報道指出，Twitter本年初甚至曾考慮過推出「成人內容」服務，希望攻佔類似OnlyFans的色情市場。

有「曠工CEO」之名的Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）。（Getty Images）

另一方面，雖然Twitter在政界、學術界和傳媒行業的使用者甚多（高達七成美國記者自認高度依賴Twitter），但其活躍用戶數量比Facebook低十多倍，每用戶的廣告收入也比Facebook低超過五成，連新興不久的TikTok在全球數位廣告的市佔率也比Twitter高一倍。Twitter雖然希望以「回收推文」等服務吸引月費用戶，以補足其廣告收入（佔其收入九成），但這對廣大一般用戶而言並沒有什麼吸引力。

不少分析認為，Twitter的困境可能出自其創辦人兼前行政總裁多爾西（Jack Dorsey，直至2021年底）的管理有關。他一方面過於理想主義（最近多爾西就稱將Twitter變成一間公司是他的最大遺憾），另一方面也疏於公司管理（多爾西2020年就曾移居非洲數月之久，一直以來也有「曠工CEO」之名）。

不過，如果馬斯克真的要接手Twitter的管理，他也有可能會變成另一個「曠工CEO」。畢竟，馬斯克本來已在忙於發展電動車（Tesla）、送人類上火星（Space）、發展人腦和電腦介面（Neuralink）等等。面對Twitter停滯不前的發展，以及持續不斷的政治爭議，花費了幾個月拒買Twitter的馬斯克真的有餘暇和心思去應付嗎？