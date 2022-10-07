朝鮮動作連連　金正恩能打開朝核新局？

戰略對決考驗一個國家和民族精英的綜合實力，金正恩個人能力出眾，但無助改變他和朝鮮目前所處的戰略困境。



哪怕朝鮮佔了先手便宜，中美任何一國仍然可以輕鬆後發制「金」。戰略對決考驗一個國家和民族精英的綜合實力，金正恩個人能力出眾，無助於改變他和朝鮮目前所處的戰略困境。

朝鮮10月6日向半島東部海域發射兩枚彈道導彈，此前在4日剛發射中程彈道導彈，飛行距離約4500公里，射高約970公里，其餘五次9月25日、28日、29日和10月1日發射短程導彈。美、韓、日三國一致強烈譴責，定性朝鮮連續發射導彈，是「對半島乃至國際社會和平與安全構成威脅的嚴重挑釁行為，公然違反安理會相關（制裁）決議」。

朝鮮12天高頻發射六次、10枚導彈，直接導火索是抗議美日韓聯合軍演。美國裡根號航母戰鬥群9月23日進入釜山海軍基地，並自25日起以朝鮮為假想敵，與韓、日進行兩輪聯合軍演。持續發射是抗議美國副總統哈裡斯9月29日訪問板門店非軍事區後，對朝鮮發表強硬言論。

今年以來，金正恩領導的朝鮮已發射導彈25次。(Getty)

今年金正恩領導的朝鮮已發射導彈25次，僅勞動黨八屆四中全會2021年12月31日閉幕後，一個月內就有七次；韓國總統尹錫悅5月就任以來有10次，僅5月25日一天就發射三枚導彈，其中最具軍事價值有兩次，分別為：1月11日首次試射高超音速導彈、5月25日定型發射「火星-17」洲際導彈，其他幾乎都是在刷存在感。

美軍重兵佈防的關島，是第二島鏈的攻防樞紐，距朝鮮半島約3500公里。韓聯社分析，朝鮮4日發射中程導彈似乎在炫耀可打擊關島，筆者不以為然。2017年9月朝鮮發射的「火星-12」中程導彈，射程已達3700公里，無須間隔五年後反復證明。

朝鮮頻繁試射，最大的溢出效應是加固美日韓軍政同盟。10月4日，韓美、韓日外長電話會談後，已商定三方「從安理會層面予以應對的方案保持緊密溝通和協調」；美韓各八架戰機在黃海展開精准轟炸聯合演習；美國四架戰機、日本八架戰機在九州以西空域舉行聯合演習。韓美聯軍10月5日向朝鮮半島東部海域各發射兩枚地對地導彈；裡根號航母戰鬥群結束針對朝鮮的反潛軍演後，返回半島東部海域。

其次，助推日本軍費按北約標準增至國內生產總值（GDP）的2%。2017年9月，朝鮮中程導彈飛經北海道上空，日本就啟動全國暫態警報系統，新幹線停運。此次導彈飛經青森縣上空，日本再啟動全國暫態警報系統，向北海道、青森、東京都地區發出警報，新幹線部分停運。日本首相岸田文雄譴責聲調最高，稱這是「不可原諒的暴舉」。日本反應刻意緊張、誇張，有借題發揮演戲的成分。一般100公里以上視為太空，不屬於領空，各國間諜衛星在太空相互監視，天天飛過他國上空。朝鮮導彈飛越日本時遠高於100公里，心理威脅遠大於實質威脅。

再次，半島安全局勢螺旋下降、相互刺激、惡性循環。尹錫悅執政後對朝政策明顯強硬，韓國國防部強調，有能力以壓倒性優勢應對朝鮮的任何挑釁。對遏制朝鮮核威脅的方案，韓國國防部提出加強「韓國型三軸體系」，確保壓倒性打擊能力。

金正恩毫不客氣地以強硬對抗強硬。一個月前的朝鮮第14屆最高人民會議第七次會議，通過《關於朝鮮民主主義人民共和國核武力政策》法令之後，他點名批判「韓國型三軸體系」、「加劇地區軍事緊張局勢」；強化先軍政治，確立「最優先、最重視國防建設」，是「共和國政府面臨的第一革命任務」；美日韓加劇的緊張形勢，「提供了能說明自衛能力強化措施的正確性的根據和優先加強國防的無可非議的理由」。

金正恩的戰略設想是，先不惜一切代價強行擁核並持續提升核武力，持續提高朝核談判籌碼，再通過「核導邊緣政策」持續核訛詐，逼迫美國、中國接受擁核事實，聯合國安理會和國際社會必然跟隨接受即合法化，還要獲得更多安全保障和經濟援助，完成祖父、父親的未竟偉業。

可惜兩個維度都存在大問題。客觀方面，國力太懸殊，他玩不轉中美任何一國，更不可能同時調動折騰中美兩國。哪怕朝鮮佔了先手便宜，中美任何一國仍然可以輕鬆後發制「金」。戰略對決考驗一個國家和民族精英的綜合實力，金正恩個人能力出眾，無助於改變他和朝鮮目前所處的戰略困境。

主觀方面，高估自己的能力和朝鮮的實力，低估中美的智慧和耐心，要價過高，且一廂情願。即使朝鮮目前核彈頭增加10倍、試射導彈次數增加10倍，也沒有多少資本與中美討價還價。即使特朗普2024年再任總統、渴望獲得諾貝爾和平獎，受制於美國國會、輿論和精英階層的共同制約，也很難做出多大、多快的實質讓步。

金正恩構思如此宏偉藍圖，也是趕上百年一見的戰略機遇期。他遇到朝鮮建國以來最友好的美國總統特朗普，遇到建國以來最友好的韓國總統文在寅，還遇到中美結構性矛盾和衝突難分難解。

特朗普是政治素人，極其虛榮炫耀浮誇，逢奧巴馬必反。嫉妒他曾獲得諾貝爾和平獎，廢除他簽署的伊核協定，卻企圖在他無建樹的朝核上獲得里程碑式突破，所以未接受顧問的正確建議，草率舉行三次美朝峰會，起點太高、起步太快、流於形式，吊足金正恩胃口。

文在寅是深度理想主義者，又是難民之子，在全球國家元首中與特朗普的罕見度一樣，執著地將民族利益置於韓國利益之上，不計個人榮辱得失，甘為人梯。但金正恩極其勢利，河未過先拆橋，自以為可甩開韓國，直接與美國和談，快速達成有利的協定。2019年6月13日，朝鮮外務省說：「朝美事務尤其是核問題，南朝鮮當局沒有資格談，也沒有參與的餘地。」2020年6月4日、13日、17日，金與正三次發表談話，顯然為兄背書，咄咄逼人，如潑婦般痛駡脫北者和文在寅，例如攻擊文在寅是「苟延殘喘的可憐走狗」。

金正恩發射導彈日益頻繁，清晰表明嚴厲制裁、冠病疫情、高溫洪災等嚴重災害重壓疊加，已經逐漸失去耐性，沉不住氣了，頻繁測試美韓底線。與此相反，具有核不擴散共同利益的中美和安理會，更應沉住氣，不急於接招，以不變應多變，默契圍觀金正恩自娛自樂、盡情盡興。

作者葉勝舟是上海時事評論員

本文獲《聯合早報》授權轉載。

