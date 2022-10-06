韓日領袖通話就應對朝鮮達共識　尹錫悅晤美軍司令談安全議題

日本與韓國10月6日稱，朝鮮當日再試射2枚導彈。韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄6日通電話，他們就嚴正應對朝鮮挑釁達成共識。尹錫悅同日亦與美軍印太司令阿奎利諾（John Christopher Aquilino）會面，討論安全議題。



尹錫悅6日下午5時35分至6時與岸田文雄通電話。據韓國總統室所指，兩人指朝鮮發射彈道導彈對朝鮮半島、東北亞和國際社會的和平及安全構成嚴重威脅，他們強烈譴責這種重大挑釁行為，兩國會保持合作、嚴正應對。

他們一致認為，朝鮮應停止鹵莽挑釁，各方應向朝鮮發出須付上代價的訊息，而韓美日3方的安全合作，以及與包括聯合國安全理事會在內的國際機構攜手合作尤為重要。

韓總統晤美軍司令

尹錫悅6日在首爾與阿奎利諾會面。他們強調韓美同盟是維持朝鮮半島和平及穩定的軸心，韓美實戰聯演非常重要。

尹錫悅表示，恢復韓美聯演可提升對朝威懾力，為維繫朝鮮半島及東北亞和平作出貢獻。他稱美國海軍航空母艦列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯雷根號）訪韓後參加韓美聯合海上演習，而且聯演成功舉行，顯示出美國強而有力的延伸威懾力。

阿奎利諾說，列根號在回航途中掉頭並參加聯演，展現美國對韓國堅定的協防承諾，韓美同盟現在空前強大。

朝鮮4日向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈，導彈5年來首次飛過日本上空。日本與韓國6日指，朝鮮當日再發射2枚導彈。