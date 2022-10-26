英國的奧巴馬——辛偉誠能拯救英國嗎？

「首位印度裔首相」，「200年來最年輕首相」，「9月的輸家成10月的贏家」，「一言不發就當上了首相」，辛偉誠（Rishi Sunak）鎖定英國首相位置後備受矚目。拯救英國糟糕的經濟現狀是他的首要挑戰。

利好消息是辛偉誠是懂經濟的。

曾在牛津大學林肯學院修讀哲學、政治學及經濟學，在史丹福大學商學研究生院獲得工商管理碩士學位。單就經濟學教育背景來說，相當過硬。他的職業生涯中，在高盛擔任過分析師，在對沖基金公司擔任過合夥人。

新冠疫情後他2020年3月迅速出台了包含120億英鎊新冠補助的特殊財政預算案，三天後又承諾將由政府報銷因疫情被解僱工人原工資80%的補償金，這一使得他廣受好評的政策消耗國家94億英鎊。而辛偉誠的另一項刺激計劃，即為提振房地產市場而提高印花稅徵收下限的財政成本也僅為38億英鎊。政策推進速度雷厲風行，財政預算案合理穩健，是他被寄予厚望的重要原因。

45天辭職的卓慧思成為政壇笑料。英國人在卓慧思帶來的危機中猛然認識到辛偉誠的難能可貴。（AP）

因和約翰遜（Boris Johnson）在經濟事務上有分歧而辭職，以反對卓慧思（Liz Truss）的激進減稅計劃而9月敗選，更增加了他懂經濟的個人身份魅力。總體來說，他是相對理性的、懂行情的領導人。他的上台是對卓慧思不懂經濟胡亂作為的撥亂反正。他的印度裔身份對他的影響更多是文化上的，東方人的思維方式讓他做出決定的時候更加謹慎。

但是靠他拯救英國經濟可行嗎？英國深陷通脹泥潭。這是美歐大多數國家都面臨的困局。對於這一資本主義國家的通病，辛偉誠有靈丹妙藥嗎？前不久卓慧思的減稅計劃險些摧毀英國的金融體系，這背後有政策的問題，更說明英國的經濟體制在某種程度上不堪一擊，需要全方位的修復。

辛偉誠懂經濟，但是並不見得有經濟良方。他能維持穩定局面不出台類似於卓慧思的昏庸的經濟政策，但並不見得會有高招。一個深受西方經濟學影響的經濟精英，能夠突破他所處的階層和環境，從一個更高的層面對經濟有深刻的認識嗎？

現在英國需要的不只是不犯愚蠢錯誤的領導人，而是能夠治療沉珂舊病，救英國於水火的敢於施展大手筆政策的政治家。能否救英國和能夠讓選民認為辛偉誠可以救英國是兩碼事。辛偉誠首先要做的是讓民眾認為自己可以救英國，其次才是真的去救英國。

卓慧思帶給英國的震撼太強烈，以致於英國現在對辛偉誠的接納與包容都帶有某種程度的戲劇性。但是他的印度裔身份始終是他的短板。英國並不是一個對種族和膚色無限包容的美好國家。英國國內要求舉行全國性大選的聲音從不鮮見。一旦長期無法改善經濟狀況，要求辛偉誠下台的聲浪一定會將他淹沒。