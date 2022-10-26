英國的奧巴馬——辛偉誠能拯救英國嗎？

撰文：鄭真
出版：更新：

「首位印度裔首相」，「200年來最年輕首相」，「9月的輸家成10月的贏家」，「一言不發就當上了首相」，辛偉誠（Rishi Sunak）鎖定英國首相位置後備受矚目。拯救英國糟糕的經濟現狀是他的首要挑戰。

利好消息是辛偉誠是懂經濟的。

曾在牛津大學林肯學院修讀哲學、政治學及經濟學，在史丹福大學商學研究生院獲得工商管理碩士學位。單就經濟學教育背景來說，相當過硬。他的職業生涯中，在高盛擔任過分析師，在對沖基金公司擔任過合夥人。

新冠疫情後他2020年3月迅速出台了包含120億英鎊新冠補助的特殊財政預算案，三天後又承諾將由政府報銷因疫情被解僱工人原工資80%的補償金，這一使得他廣受好評的政策消耗國家94億英鎊。而辛偉誠的另一項刺激計劃，即為提振房地產市場而提高印花稅徵收下限的財政成本也僅為38億英鎊。政策推進速度雷厲風行，財政預算案合理穩健，是他被寄予厚望的重要原因。

45天辭職的卓慧思成為政壇笑料。英國人在卓慧思帶來的危機中猛然認識到辛偉誠的難能可貴。（AP）

因和約翰遜（Boris Johnson）在經濟事務上有分歧而辭職，以反對卓慧思（Liz Truss）的激進減稅計劃而9月敗選，更增加了他懂經濟的個人身份魅力。總體來說，他是相對理性的、懂行情的領導人。他的上台是對卓慧思不懂經濟胡亂作為的撥亂反正。他的印度裔身份對他的影響更多是文化上的，東方人的思維方式讓他做出決定的時候更加謹慎。

但是靠他拯救英國經濟可行嗎？英國深陷通脹泥潭。這是美歐大多數國家都面臨的困局。對於這一資本主義國家的通病，辛偉誠有靈丹妙藥嗎？前不久卓慧思的減稅計劃險些摧毀英國的金融體系，這背後有政策的問題，更說明英國的經濟體制在某種程度上不堪一擊，需要全方位的修復。

辛偉誠懂經濟，但是並不見得有經濟良方。他能維持穩定局面不出台類似於卓慧思的昏庸的經濟政策，但並不見得會有高招。一個深受西方經濟學影響的經濟精英，能夠突破他所處的階層和環境，從一個更高的層面對經濟有深刻的認識嗎？

現在英國需要的不只是不犯愚蠢錯誤的領導人，而是能夠治療沉珂舊病，救英國於水火的敢於施展大手筆政策的政治家。能否救英國和能夠讓選民認為辛偉誠可以救英國是兩碼事。辛偉誠首先要做的是讓民眾認為自己可以救英國，其次才是真的去救英國。

卓慧思帶給英國的震撼太強烈，以致於英國現在對辛偉誠的接納與包容都帶有某種程度的戲劇性。但是他的印度裔身份始終是他的短板。英國並不是一個對種族和膚色無限包容的美好國家。英國國內要求舉行全國性大選的聲音從不鮮見。一旦長期無法改善經濟狀況，要求辛偉誠下台的聲浪一定會將他淹沒。

英媒：為兌現辛偉誠競選承諾　官員迅速擬定孔子學院禁令辛偉誠上任｜經濟與黨內團結　英國新首相上任即面對的兩大挑戰救火首相辛偉誠能否解英國燃眉之急？｜專家有話說
辛偉誠Rishi Sunak
英國保守黨
英國政壇
分析評論