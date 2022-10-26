辛偉誠上任｜經濟與黨內團結　英國新首相上任即面對的兩大挑戰

辛偉誠（Rishi Sunak）10月25日就任英國新首相，同日公布其內閣名單。在他的就職演說中，辛偉誠表示其任務之一是要「修復英國的經濟，團結保守黨」，這亦會是他就任即時要面對的兩大挑戰。



辛偉誠在上任當天，就決定了內閣人選。他保留了侯俊偉（Jeremy Hunt）繼續擔任財相、華禮仕（Ben Wallace）留任國防部長、祁湛明（James Cleverly）留任外相，更讓辭職不足一週的柏斐文（Suella Braverman）回歸繼續擔任內相。

圖為10月25日，多份英國報章報道辛偉誠擔任新首相的消息。（AP）

辛偉誠的內閣有很多熟識臉孔，且多人都來自前一屆卓慧思（Liz Truss）的政府。外界視這是辛偉誠有意團結黨員的現象，或單純是辛偉誠沒有組建自己的「親屬隊伍」，無法讓自己熟識的議員入伍。

倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University）政治學教授貝爾（Tim Bale）表示，辛偉誠在黨內晉升太快，讓他沒有足夠時間在黨內建立友誼。貝爾把這種需要承受高壓與連群結隊的政治稱為「塹壕戰」，辛偉誠缺乏這種經驗。

這會否影響辛偉誠的團隊暫時無法得知，但要處理上屆政府的失敗遺留下經濟問題，會讓其頗為棘手。面對英國緊縮的公共財政和高借貸成本，辛偉誠需要進一步的實施緊縮政策，才能對抗惡劣的通脹環境。

辛偉誠在擔任財相期間，因推行失業救濟措施和在疫情稍緩後推出外出用餐支援計劃，獲得大眾的支持。但在取消這些福利及提高稅收後，他的名聲毫不意外地受到影響。他因推廣保守的財政政策，在上一次的黨魁選舉中敗給卓慧思，這說明保守黨傾向更寬鬆的經濟政策。

然而保守黨目前正陷於低潮，民意顯示保守黨支持度遠低於在野工黨，即使是反對辛偉誠的保守黨成員也得承認，他會是保守黨目前的最後希望，迫於無奈只能支持辛偉誠的方向。

貝爾表示，保守黨的議員深知他們已有半隻腳踏空在懸崖的邊緣。卓慧思的失敗是辛偉誠的最大資產，讓這位新人獲得了支持。但這這團結能持續多久，很大程度考驗辛偉誠的手腕，及推行緊縮政策後的市場反應決定。