二十大後，習近平為什麼首先邀請了越南領導人訪華？

越共總書記阮富仲11月2日結束了對中國的正式訪問，這是中共二十大後首個訪問中國的外國領導人，也是越共十三大後阮富仲首次外訪。為什麼阮富仲會成為習近平二十大後首個邀請的外國領導人？

從中國官方的報道中可以看出，中方對阮富仲的接待是在北京人民大會堂舉行的，有歡迎儀式、有會晤現場、有晚宴。各項活動非常盛大。這樣的外事活動場面是疫情三年來不多見的。儘管疫情仍在持續，清零政策仍在持續，但是以中共二十大為標誌，中國的外交有回歸常態的趨勢。

而這顯然不是習近平在二十大後率先邀請阮富仲的原因。

習近平10月31日同阮富仲進行了會晤，習近平說，社會主義國家發展面臨十分複雜的國際環境和嚴峻的風險挑戰。中越兩黨要堅持為人民謀幸福、為人類謀進步，全力推進社會主義現代化建設，決不讓任何人干擾我們前進的步伐，決不讓任何勢力動搖我們發展的制度根基。這一論述基調是不同尋常的。

2022年10月31日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同越共總書記阮富仲茶敘，聽取茶道文化的介紹。（越通社）

習近平擔任中國國家主席以來阮富仲2015年、2017年兩度正式訪問中國，此次是第三次到訪。習近平在2015年、2017年也兩次對越南進行國事訪問。習近平和阮富仲在2015年、2017年和2022年至少進行了五次重要的面對面會晤談話。

根據慣例一般習近平會對兩國關係進行總體評價，然後提出一些具體的主張和建議。習近平此次說社會主義國際面臨嚴峻挑戰，並提出兩個「決不讓」。這是少有的判斷和表述。暗示了中越關係將在這一大判斷下向前推進。

2015年4月阮富仲訪華時，習近平強調，中越擁有廣泛共同利益，友好合作是主流，應該始終以中越友好大局和兩國發展大計為重.......始終把握中越關係發展正確方向，推動中越全面戰略合作夥伴關係長期穩定健康發展。當前，國際形勢繼續發生深刻複雜變化，中越兩國各自社會主義建設以及兩黨兩國關係發展面臨新的機遇和挑戰。

彼時習近平雖然提及了國際形勢複雜，但關切重點是中越雙方的關係。對於社會主義事業在全球的存在以及面臨的挑戰事實上是沒有公開涉及的。

中國崛起為世界第二大經濟體後，美國對中國圍追堵截全面打壓。中國作為社會主義國家崛起，對世界產生的影響是深遠的。中西方制度競爭和意識形態對抗將會是未來中國面臨的艱鉅挑戰。「兩個決不」的背後代表了面對挑戰，中國的首要選擇是團結社會主義國家共同應對。

2022年10月31日，習近平向越共總書記阮富仲授予友誼勳章。（越通社）

越南既是中國的鄰國，也是當今世界另一一個較大的社會主義國家。長期以來越南的革新開放倣效中國的成分頗多。當中國面臨西方的意識形態打擊時，越南不可能在獨善其身。越南已經不是可以在中美之間或者中西方之間秉持中立的國家，而是必須有鮮明立場的國家。二十大後阮富仲成為首個訪問中國的外國領導人，也是中國對未來最艱鉅挑戰的判斷和出擊。這其中，既有聯合越南的誠意宣示，也有對越南的無法中立的暗示提醒。

關於進一步發展中越關係，習近平還提到兩黨中央重大問題交流意見、中央地方部分落實高層共識、加強治國理政溝通、保持兩軍高層溝通、加強民間友好往來等建議，這些是以往習近平會晤阮富仲慣常會提到的，此次習近平再次進行了重申。除此之外習近平指出「雙方要堅持社會主義前進方向。對社會主義事業和中越關係而言，堅持正確政治方向是第一位的」「雙方要夯實社會主義經濟基礎」。這些說法是鮮見的。

可以看出，從高層引領到地方對接，從治國理政交流到經濟基礎夯實，從傳統友誼弘揚到培養年輕一代相親。這是非常全方位的兩國關係設計。在中方的規劃中，中越具有戰略意義的命運共同體這一習近平2015年訪問越南時就提出的倡議，並不能停留在口號，還需要進一步落實，習近平的上述建議實際上是命運共同體的落地。

阮富仲對人類命運共同體的提法持公開讚揚的態度，但是在中國和老撾2019年就公布了打造戰略意義命運共同體的行動綱領後，中越何時在構建戰略意義的命運共同體上有更進一步的重大共識，是中方期盼的，也是需要越南給出更加積極回應的。

無論越南對構建中越具有戰略意義的命運共同體持何種立場，中方都按照構建戰略意義命運共同體的大方向提出了全新的合作細節要求。