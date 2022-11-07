歐洲不應讓朔爾茨成為「孤勇者」｜專家有話說

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪華引發高度關注，這不僅是「後默克爾時代」德國新政府總理首次訪華，也是疫情以來西方大國領導人首次訪華。時間點又正好位於中共二十大之後，德國制定新的對華戰略之時，可謂集多重變化、多重挑戰與期待於一身。



撰文：許釗穎 中國國際問題研究院助理研究員



在出訪之前，朔爾茨因其對華政策立場面臨歐盟和國內的壓力。在內外多重變化和安全衝擊的背景下，歐盟認為應該在某種「歐洲共識」和「統一發聲」的基礎上和中國打交道；德國國內則認為在地緣政治競爭中，應以「平衡經貿和安全考量」的方式對華施加影響。因此一些人視朔爾茨訪華為「準備不足、立場模糊」的倉促之舉。

但果真如此嗎？顯然朔爾茨的訪問是經過深思熟慮的。訪問前，通過署名文章，他介紹了自己的動機，稱過去三年無論是中國還是世界都發生了變化，德國本着反對新冷戰、不迴避矛盾的務實立場和融入歐洲的態度，繼續保持和中國的接觸，並致力於國際和平與合作。

對於德國來說，內部保持經濟穩定，外部避免國際新冷戰格局可被視為根本利益。在地區安全局勢惡化的情況下，德國已經開始重整軍備，如果經濟出現動盪，一個經濟孱弱、軍事重新武裝的德國會喚起各方對其歷史上破壞性力量的記憶。同時出於冷戰分裂的刻骨之痛，德國也不會放任歐洲做出選邊站的立場，將自己拖入舊日夢魘中。

因此，儘管存在不確定性，這次訪問最後還是如期進行。德國政府官員也將此次訪問稱為「探索之旅」（Sondierungsreise），希望了解中國目前的立場、前進的方向以及在新形勢下可以開展哪些合作。

中德關係：圖為2022年11月4日，德國總理朔爾茨（右二）與中國國務院總理李克強（不在圖中）在北京人民大會堂會面。（AP）

從中方角度，自然也能看到訪問的必要性。首先，目前中歐關係需要穩定器。自2019年歐盟單方面調整對華戰略之後，「合作夥伴、競爭者和制度性對手」的三重定位打破了舊有的合作共識，但新的共識尚未形成。疊加疫情影響和地區安全問題，中歐和中德關係都面臨新的問題和挑戰，需要溝通和共識，其中作為中歐關係風向標的中德關係尤為重要，中德關係穩定，中歐關係就能穩定。作為兩個負責任的大國，保持溝通，保持關係的延續性、穩定性和可預期性，是一種負責任的表現。

其次，德國應以實際行動詮釋何為「反脱鈎」。目前中歐、中德經貿問題政治化和安全化的態勢上升，影響了雙方正常的經貿合作。從經貿合作基本面來看，雙方合作基礎深厚，即使是新冠疫情期間，雙邊貿易投資都保持了正向增長，且彼此的需求度和商業信心都維持在較高水平，但政治雜音干擾了一些正常合作。德國新政府將「反對脱鈎」寫入了執政協議，包括綠黨外長貝爾伯克等也明確表示反脱鈎，但在具體事務中卻表現強勢，與立場不符。朔爾茨此次訪問，是在以實際行動詮釋何為「反脱鈎」，何為繼續尋求共識加強合作。

中德關係：圖為2022年11月4日，德國總理朔爾茨（左）與中國國務院總理李克強在北京人民大會堂會面並合照。（AP）

最後，訪問成果表明雙方合作空間猶存。德語有一句老話：結果好，一切都好（Ende gut, alles gut）。從結果來看，朔爾茨此次訪問無疑取得了重要成果，正如他所說，面對面交流讓「困難的問題也變得好談了」。在經貿問題上，中方承諾將堅持改革開放，互利共贏道路，與德方一起致力於多邊主義和世界多極化，支持自由貿易。在地區安全問題上，中方支持歐方和德方為勸和促談發揮重要作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，雙方更就反對使用或威脅使用核武器達成一致意見。此外，雙方還簽署了相關經貿合作項目，這些成果不僅反映了雙方的共同關切，更釋放了積極信號，表明中德有能力和意願塑造積極的雙邊關係。

知人者智，自知者明。朔爾茨用實際行動為中德、中歐關係注入了新的積極因素。在內外壓力下，他表現了「與其被形勢塑造，不如主動塑造形勢」的政治擔當和勇氣，這種客觀理性的態度不應使他成為「孤勇者」，歐洲應該藉此反思，更加理性思考對華政策。