與朔爾茨晤中德代表　李克強：兩國經貿早已深度融合　不可能脫鈎

中國國務院總理李克強11月4日晚在人民大會堂與德國總理朔爾茨共同會見中德經濟界代表，聽取他們就進一步深化中德經貿合作的建議，並座談交流。中德兩國近30位企業家出席。



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新華社11月5日引述李克強表示，中德都是世界主要經濟體，互為重要合作夥伴，兩國企業保持長期合作關係，雙方經貿聯繫切不開、割不斷，早已深度融合，是不可能「脫鈎」的。經貿關係的發展歸根到底要依靠企業的生產經營合作。當前世界經濟面臨複雜局面，市場主體之間的經貿往來對支撐兩國各自經濟發展具有重要意義。中方願同德方共同做大合作「蛋糕」，為企業發展創造良好環境，支持兩國企業開展合作，在合作中共同成長。這不僅有利於兩國，也有利於全球產業鏈供應鏈的穩定暢通。

李克強指出，中國是一個有14億多人口的發展中國家，更是一個大市場。中國經濟已深度融入世界，市場潛力正在不斷呈現。他稱，將堅定不移擴大對外開放，堅持自由、公平貿易，遵循市場原則和商業規則，推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，持續打造市場化法治化國際化營商環境，對內外資、各類所有制企業一視同仁、公平對待。李克強鼓勵德國企業踴躍來華投資興業，持續深耕中國市場、同中國企業深化合作，秉持互利互惠精神妥善解決合作中遇到的問題和挑戰。

圖為2022年10月26日，鏡頭下的德國漢堡港貨櫃碼頭。（AP）

李克強介紹了中國經濟。他表示，今年以來受超預期因素衝擊，中國經濟面臨新的下行壓力，二季度前期經濟明顯下滑。他稱，中方果斷應對、及時調控，着力保市場主體穩就業穩物價，推出和實施穩經濟一攬子政策和接續措施。經過艱苦努力，中國經濟及時扭轉了下滑勢頭，當前呈現回穩向上態勢。中國有1.6億多戶市場主體，儘管面對諸多挑戰，仍然表現出了強大的韌性和活力，這是中國經濟保持平穩健康發展的信心和底氣所在。相信中國經濟會有更好發展。

朔爾茨表示，全球化帶來富裕和繁榮，德中合作富有成果，雙方進行坦誠溝通交流十分有益，應維護好這種夥伴關係。德方願同中方加強平等互利合作，為兩國企業家在對方國家經營提供公平市場環境，讓雙方都從中獲益。