布局俄烏戰爭　伊朗投入的不僅是無人機

10月8日克里米亞大橋（Kerch Bridge，又稱「刻赤大橋」）受襲後，俄羅斯對烏克蘭能源設備與民用設施展開了報復，所用打擊手段除導彈外，還有引發討論的無人機。

10月17日，烏克蘭首都基輔（Kiev）在無人機襲擊下發生數起爆炸，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）於Telegram上釋出毀損的無人機殘骸照，稱俄羅斯出動了「神風無人機」（kamikaze drones）。據CNN報道，所謂「神風無人機」意指「自殺式無人機」，也就是俗稱「遊蕩彈藥」（Loitering munition）的小型、可擕式的空中武器系統，可於潛在目標區待命一段時間，再經遙控方式發起攻擊。

至於俄羅斯何以會有「神風無人機」，烏克蘭與美國情報部門均表示，是伊朗製造後再轉售給俄羅斯。但此一指控遭到伊朗反駁，稱自己從未向俄烏任何一方提供過武器，對俄烏戰爭的立場也是保持中立、積極促談，並反對以結束戰爭為由，向任何一方提供軍火。

然而伴隨各色證據層出不窮，伊朗終在11月5日首次承認，自己曾向俄羅斯提供過「少量」無人機，但強調交付日期是在俄烏戰事爆發前，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）更是澄清：「一些西方國家說，伊朗向俄羅斯提供導彈和無人機以協助烏克蘭戰事，但導彈的部分完全是錯誤的。」

據烏克蘭表示，俄羅斯共向伊朗訂購2,000架無人機，目前約在烏克蘭出動400架次。為此，歐盟和英國已對三位伊朗將領、一家被控提供無人機的伊朗軍火公司實施制裁。然提供無人機僅是一個面向，綜觀伊朗面對俄烏戰爭的種種動作，既有維繫對俄關係的考量，亦有耕耘安全環境的考慮。

10月17日，烏克蘭基輔，一名女士獲救護員扶着離開無人機襲擊現場。（Getty Images）

維持對俄關係

1979年伊斯蘭革命以來，兩大情境形塑了伊朗的對外政策。第一，來自外界的敵意與懷疑，畢竟1979年伊斯蘭革命後，伊朗的特殊國體和政體既無法見容於國際社會，也給周遭國家帶來強烈不安全感；第二，持續變動的美國中東政策，例如制裁伊朗突顯美國意欲推翻神權政府的佈局，伊朗核協議則反映了美國「撤出中東」的戰略收縮思維。

而受前述兩大情境制約，伊朗的對外政策首先要滿足一個戰略目標：緩解國家生存壓力。故觀察伊朗的行為模式可以發現，其往往優先考慮自身防衛安全，再求突破結構束縛，並會訴諸高度協作的政治或軍事結盟，共同分擔安全場域的部署壓力，既減解軍事預算支出，也最大程度降低國家生存威脅。而從結果來看，俄羅斯無疑是伊朗近年的結盟對象。

綜觀後冷戰時代的國際格局，俄羅斯與伊朗在經貿、軍售、核發展、海洋安全等複合領域，都具備雙邊合作的潛力；聚焦中東區域安全，俄伊結盟既能滿足伊朗的生存需求，也讓俄羅斯多了介入中東的着力點。以俄伊共同介入敘利亞內戰為例，俄羅斯攏絡了阿薩德（Bashar al-Assad）政權的忠誠，伊朗則成功攫取大片戰略緩衝區。

敘利亞內戰使得俄羅斯與伊朗在中東勢力大增。（AP）

然而俄烏戰爭爆發後，伊朗的安全格局受到衝擊。因俄軍未能在第一時間挫敗烏克蘭的抵抗意志，加上美歐等北約國家陸續進場，戰爭打成了曠日廢時的消耗戰，而為避免前線攻勢崩潰，俄羅斯只能將部分在敘軍力轉調烏克蘭，導致以色列趁機進入敘利亞領空，打擊當地伊朗武裝以及黎巴嫩真主黨民兵；此外土耳其亦蓄勢待發，趁着俄軍分身乏術，有意在敘北發起一波新攻勢，打破俄土伊三國共治現狀，最終還是靠着俄羅斯於阿斯塔納峰會上來回勸阻，土耳其才未真正動手。

由上述情況可見，少了俄羅斯撐腰，伊朗便不易維持外部安全環境。故維繫俄伊關係、甚至在一定程度上支援俄羅斯，都是伊朗必須考慮的選項，因此會有引發國際爭議的無人機援助事件，以及伊朗在種種場域的對俄示好，包括3月與俄羅斯簽署的2,000萬噸基本商品進口協議，涵蓋植物油、小麥、大麥和玉米；4月宣佈願以盧布與俄羅斯進行貿易；5月與俄方討論石油互換、增加聯合投資、設立自由貿易區、推進布什爾核電站工程、開發南北運輸走廊等議題；6月宣佈準備在對等基礎上取消對俄簽證制度，並開始對俄羅斯商務人士實施免簽；7月表示正式開始以里亞爾和盧布進行交易，放棄以美元作為共同兑換貨幣，同時宣佈兩國將向着20年戰略合作協定推進。

簡言之，面對俄烏衝突攪動區域局勢，伊朗的首要目標乃是維繫對俄關係。

2022年3月15日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫與到訪的伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行聯合記者會。（AP）

耕耘安全環境

然而，俄羅斯的分身乏術仍是不爭事實，故伊朗勢必要着眼國家利益，在俄烏戰爭正式結束前，儘可能降低安全威脅，減少外界敵意。以無人機議題為例，伊朗雖有意支援俄羅斯，卻也要在一定程度上顧慮政治正確，避免高調介入戰事，即便承認售機也要強調是「戰前交付」，且伊朗始終呼籲俄烏領導人直接會晤，其願進行斡旋。而此一思維聚焦區域安全，便體現在伊朗對周遭關係的經營上。

首先，伊朗努力緩和與阿拉伯國家的衝突，尤其是與海灣國家的對峙關係。2022年7月，伊拉克外長福阿德·侯賽因（Fuad Hussein）宣佈，伊拉克正在主持伊朗與埃及、約旦的調解會談，卡塔爾亦公開表示願拓展對伊關係，沙特也在伊拉克牽線下，與伊朗展開官員間的高層對話；同年8月，科威特與伊朗恢復因2016年伊沙外交衝突而中斷六年的大使級外交關係。當然上述現象體現的並非理想主義上的「愛與和解」，而是伊朗出於現實主義思維的精打細算，其終極目的仍是維護國家安全。

其二，伊朗積極參與重要區域組織的擴容，希望在美國制裁重擔下，爭取合作平台和機遇。2022年6月，中國、俄羅斯和印度線上舉行了金磚國家領導人第十四次會晤，期間論及2017年金磚國家領導人廈門會晤時曾討論過的金磚國家擴張計劃；而已經加入上海合作組織的伊朗，正是在俄烏衝突爆發後，續提加入金磚國家的申請。

2018年11月4日，伊朗民眾在首都德黑蘭舉行紀念伊斯蘭革命39周年集會，集會中隨處可見反對沙特美國的旗號。（Getty Images）

其三，儘管如今看來已是機會渺茫，但伊朗曾經嘗試與美國達成核協議談判。俄烏戰爭爆發後，為緩解一路走高的油價與通脹，美國曾在說服OPEC+增產、與委內瑞拉談判、通過核協議解禁伊朗原油等領域多管齊下；而伊朗為求改善民生經濟，自也沒有果斷拒絕談判。然美伊的互信程度極低，恢復核協議的談判阻力主要來自雙方內部，美國強硬派擔憂恢復核協議會讓伊朗加速發展核武，並讓俄羅斯找到規避制裁的「逃生門」；伊朗強硬派則堅持華盛頓必須將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）移出恐怖組織名單，且美國須保證不再隨意單邊退出核協議。雙方博弈至今，始終無法取得共識，核協議只能持續難產，而這也是伊朗必須在其他領域尋求突破的原因之一。

簡言之，俄烏戰爭的爆發帶給伊朗挑戰與機遇，伊朗不能僅以純粹軍事手段應對變化，更需結合外交領域的合縱連橫，既要深化與俄羅斯的結盟關係，亦要在俄軍分身乏術下，營造戰略上的安全態勢。在此脈絡下，提供無人機不過是手段之一，伊朗真正着眼的，仍是國家的長遠生存與利益。