布局俄烏戰爭 伊朗投入的不僅是無人機
10月8日克里米亞大橋（Kerch Bridge，又稱「刻赤大橋」）受襲後，俄羅斯對烏克蘭能源設備與民用設施展開了報復，所用打擊手段除導彈外，還有引發討論的無人機。
10月17日，烏克蘭首都基輔（Kiev）在無人機襲擊下發生數起爆炸，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）於Telegram上釋出毀損的無人機殘骸照，稱俄羅斯出動了「神風無人機」（kamikaze drones）。據CNN報道，所謂「神風無人機」意指「自殺式無人機」，也就是俗稱「遊蕩彈藥」（Loitering munition）的小型、可擕式的空中武器系統，可於潛在目標區待命一段時間，再經遙控方式發起攻擊。
至於俄羅斯何以會有「神風無人機」，烏克蘭與美國情報部門均表示，是伊朗製造後再轉售給俄羅斯。但此一指控遭到伊朗反駁，稱自己從未向俄烏任何一方提供過武器，對俄烏戰爭的立場也是保持中立、積極促談，並反對以結束戰爭為由，向任何一方提供軍火。
然而伴隨各色證據層出不窮，伊朗終在11月5日首次承認，自己曾向俄羅斯提供過「少量」無人機，但強調交付日期是在俄烏戰事爆發前，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）更是澄清：「一些西方國家說，伊朗向俄羅斯提供導彈和無人機以協助烏克蘭戰事，但導彈的部分完全是錯誤的。」
據烏克蘭表示，俄羅斯共向伊朗訂購2,000架無人機，目前約在烏克蘭出動400架次。為此，歐盟和英國已對三位伊朗將領、一家被控提供無人機的伊朗軍火公司實施制裁。然提供無人機僅是一個面向，綜觀伊朗面對俄烏戰爭的種種動作，既有維繫對俄關係的考量，亦有耕耘安全環境的考慮。
維持對俄關係
1979年伊斯蘭革命以來，兩大情境形塑了伊朗的對外政策。第一，來自外界的敵意與懷疑，畢竟1979年伊斯蘭革命後，伊朗的特殊國體和政體既無法見容於國際社會，也給周遭國家帶來強烈不安全感；第二，持續變動的美國中東政策，例如制裁伊朗突顯美國意欲推翻神權政府的佈局，伊朗核協議則反映了美國「撤出中東」的戰略收縮思維。
而受前述兩大情境制約，伊朗的對外政策首先要滿足一個戰略目標：緩解國家生存壓力。故觀察伊朗的行為模式可以發現，其往往優先考慮自身防衛安全，再求突破結構束縛，並會訴諸高度協作的政治或軍事結盟，共同分擔安全場域的部署壓力，既減解軍事預算支出，也最大程度降低國家生存威脅。而從結果來看，俄羅斯無疑是伊朗近年的結盟對象。
綜觀後冷戰時代的國際格局，俄羅斯與伊朗在經貿、軍售、核發展、海洋安全等複合領域，都具備雙邊合作的潛力；聚焦中東區域安全，俄伊結盟既能滿足伊朗的生存需求，也讓俄羅斯多了介入中東的着力點。以俄伊共同介入敘利亞內戰為例，俄羅斯攏絡了阿薩德（Bashar al-Assad）政權的忠誠，伊朗則成功攫取大片戰略緩衝區。
然而俄烏戰爭爆發後，伊朗的安全格局受到衝擊。因俄軍未能在第一時間挫敗烏克蘭的抵抗意志，加上美歐等北約國家陸續進場，戰爭打成了曠日廢時的消耗戰，而為避免前線攻勢崩潰，俄羅斯只能將部分在敘軍力轉調烏克蘭，導致以色列趁機進入敘利亞領空，打擊當地伊朗武裝以及黎巴嫩真主黨民兵；此外土耳其亦蓄勢待發，趁着俄軍分身乏術，有意在敘北發起一波新攻勢，打破俄土伊三國共治現狀，最終還是靠着俄羅斯於阿斯塔納峰會上來回勸阻，土耳其才未真正動手。
由上述情況可見，少了俄羅斯撐腰，伊朗便不易維持外部安全環境。故維繫俄伊關係、甚至在一定程度上支援俄羅斯，都是伊朗必須考慮的選項，因此會有引發國際爭議的無人機援助事件，以及伊朗在種種場域的對俄示好，包括3月與俄羅斯簽署的2,000萬噸基本商品進口協議，涵蓋植物油、小麥、大麥和玉米；4月宣佈願以盧布與俄羅斯進行貿易；5月與俄方討論石油互換、增加聯合投資、設立自由貿易區、推進布什爾核電站工程、開發南北運輸走廊等議題；6月宣佈準備在對等基礎上取消對俄簽證制度，並開始對俄羅斯商務人士實施免簽；7月表示正式開始以里亞爾和盧布進行交易，放棄以美元作為共同兑換貨幣，同時宣佈兩國將向着20年戰略合作協定推進。
簡言之，面對俄烏衝突攪動區域局勢，伊朗的首要目標乃是維繫對俄關係。
耕耘安全環境
然而，俄羅斯的分身乏術仍是不爭事實，故伊朗勢必要着眼國家利益，在俄烏戰爭正式結束前，儘可能降低安全威脅，減少外界敵意。以無人機議題為例，伊朗雖有意支援俄羅斯，卻也要在一定程度上顧慮政治正確，避免高調介入戰事，即便承認售機也要強調是「戰前交付」，且伊朗始終呼籲俄烏領導人直接會晤，其願進行斡旋。而此一思維聚焦區域安全，便體現在伊朗對周遭關係的經營上。
首先，伊朗努力緩和與阿拉伯國家的衝突，尤其是與海灣國家的對峙關係。2022年7月，伊拉克外長福阿德·侯賽因（Fuad Hussein）宣佈，伊拉克正在主持伊朗與埃及、約旦的調解會談，卡塔爾亦公開表示願拓展對伊關係，沙特也在伊拉克牽線下，與伊朗展開官員間的高層對話；同年8月，科威特與伊朗恢復因2016年伊沙外交衝突而中斷六年的大使級外交關係。當然上述現象體現的並非理想主義上的「愛與和解」，而是伊朗出於現實主義思維的精打細算，其終極目的仍是維護國家安全。
其二，伊朗積極參與重要區域組織的擴容，希望在美國制裁重擔下，爭取合作平台和機遇。2022年6月，中國、俄羅斯和印度線上舉行了金磚國家領導人第十四次會晤，期間論及2017年金磚國家領導人廈門會晤時曾討論過的金磚國家擴張計劃；而已經加入上海合作組織的伊朗，正是在俄烏衝突爆發後，續提加入金磚國家的申請。
其三，儘管如今看來已是機會渺茫，但伊朗曾經嘗試與美國達成核協議談判。俄烏戰爭爆發後，為緩解一路走高的油價與通脹，美國曾在說服OPEC+增產、與委內瑞拉談判、通過核協議解禁伊朗原油等領域多管齊下；而伊朗為求改善民生經濟，自也沒有果斷拒絕談判。然美伊的互信程度極低，恢復核協議的談判阻力主要來自雙方內部，美國強硬派擔憂恢復核協議會讓伊朗加速發展核武，並讓俄羅斯找到規避制裁的「逃生門」；伊朗強硬派則堅持華盛頓必須將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）移出恐怖組織名單，且美國須保證不再隨意單邊退出核協議。雙方博弈至今，始終無法取得共識，核協議只能持續難產，而這也是伊朗必須在其他領域尋求突破的原因之一。
簡言之，俄烏戰爭的爆發帶給伊朗挑戰與機遇，伊朗不能僅以純粹軍事手段應對變化，更需結合外交領域的合縱連橫，既要深化與俄羅斯的結盟關係，亦要在俄軍分身乏術下，營造戰略上的安全態勢。在此脈絡下，提供無人機不過是手段之一，伊朗真正着眼的，仍是國家的長遠生存與利益。
伊朗在無人機援助上面對什麼掙扎？
想避免高調援俄導致國家處境每況愈下，但又不能不顧與俄羅斯的戰略結盟關係。
從深化對俄關係到緩和與阿拉伯國家的對峙，伊朗的真實盤算是什麼？
在現實主義思維下，緩解國家生存壓力。