俄軍對烏克蘭新攻勢疑用伊朗製無人機　歐美警告將制裁德黑蘭

《華盛頓郵報》10月16日引述美國和盟國安全官員提供的消息報道，伊朗除了秘密同意提供攻擊無人機給俄羅斯，也將為莫斯科供應第一批伊朗製短程地對地導彈。



俄羅斯10月17日對烏克蘭首都基輔和其他城市發動新一波的無人機和導彈襲擊，造成至少八人死亡，住宅樓和電力設施被毀。伊朗疑似秘密為俄羅斯提供無人機，歐美已經警告會對付伊朗。

烏克蘭空軍發言人伊納特說，自星期天傍晚以來，烏軍已經摧毀了37架俄羅斯無人機，約佔參與襲擊無人機總數的85％。

伊納特在記者會上說：「這對我們的空防來說，成績相當不錯，估計今後被擊落的無人機還會更多。」他也說，所有無人機都是從南部飛入烏克蘭境內。

10月17日，烏克蘭基輔，無人機擊中大廈，塵土飛揚。（Vadym Sarakhan／美聯社）

基輔10月17日早上至少傳出三次爆炸聲。有一座住宅樓被炸，造成至少四人喪命。烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）說，有19人從住宅樓獲救，救援工作仍在進行。

烏總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在Telegram說，襲擊基輔的是伊朗製的神風敢死隊（Kamikaze）無人機。這種「自殺式無人機」會飛向目標並引爆。

這是一星期內俄羅斯對基輔的第二波襲擊。之前俄羅斯以導彈轟炸基輔，是2月全面攻打烏克蘭以來最大規模空襲。

俄羅斯星期一也攻擊烏克蘭東部蘇梅和中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州地區的能源設施，造成蘇梅至少四人死亡、九人受傷，還有一些人受困在廢墟堆裡。

俄軍當天說，已擊中烏克蘭的「所有」預定目標。俄國防部發表聲明說，俄軍使用高精度和遠程武器攻打烏克蘭的軍事指揮部和控制設施以及能源系統。

對於伊朗疑似為俄羅斯提供攻擊烏克蘭的無人機，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）敦促歐盟制裁伊朗。一些歐盟成員國外長說，如果證實伊朗參與攻打烏克蘭，就應對伊朗實施新的制裁。

10月17日，烏克蘭基輔，一架無人機在空中飛過，其後擊中一棟大廈。（Efrem Lukatsky／美聯社）

伊朗否認提供無人機

伊朗否認為俄羅斯提供無人機，克里姆林宮則沒有置評。

《華盛頓郵報》10月16日引述美國和盟國安全官員提供的消息報導，伊朗除了秘密同意提供攻擊無人機給俄羅斯，也將為莫斯科供應第一批伊朗制短程地對地導彈。

分析指出，伊朗的武器增援，可能有助抵消俄軍裝備的巨大損失。俄軍上星期對數座烏克蘭城市發動攻擊使用不少精確制導彈藥，使得這類導彈的供應迅速減少。

10月17日，烏克蘭基輔，無人機襲擊現場煙霧瀰漫。（Efrem Lukatsky／美聯社）

華盛頓智庫華盛頓近東政策研究所的伊朗武器專家納迪米說：「從無人機到地對地導彈的發展，會給俄羅斯人更多的選擇和對烏克蘭更多的打擊能力。」

此外，俄羅斯也繼續攻擊烏克蘭扎波羅熱核電站周圍地區。烏克蘭國家核能公司（Energoatom）說，在關鍵基礎設施遭到俄軍砲擊後，扎波羅熱核電站星期一與國家電網斷開連接，不得不使用後備柴油發電機來應急。

歐盟外長星期一在盧森堡開會，將宣布從下月開始為1萬5000名烏克蘭士兵提供訓練，並為烏克蘭再增加5億歐元的軍事援助。兩名歐盟高級官員說，軍訓將在11月中開始，分別在波蘭和德國進行。這是歐盟提供的歷來最大規模的軍訓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

