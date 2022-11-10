普京為什麼不出席G20？是怕了嗎？

二十國集團（G20）領導人峰會將於11月15日至16日在印尼巴厘島召開，俄羅斯方面11月10日確認普京（Vladimir Putin）將不出席G20。

普京很早就收到了邀請，為什麼臨近會期才確認不去參加G20？是烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelensky）11月8日確認將出席G20，所以普京做出了抵制動作？還是普京擔心面對西方國家在俄烏衝突話題上的集體圍攻？

此次G20峰不會有大的共識。為了給領導人峰會做鋪墊，今年7月G20外長會已經在巴厘島召開過。當時各國外長沒有達成任何共識，也沒有發布聯合公報，甚至連全體合影也沒有，在一片爭吵聲中落幕。

今年6月印尼總統佐科維多多（左）親自訪問莫斯科向普京發出參與G20的邀請。（AP）

當前在G20機制下探討全球糧食安全和能源問題以及通脹問題時，陷入了美西方指責俄羅斯，俄羅斯指責美西方的局面。可以預料此次領導人峰會，各方能達成的共識有限。無論普京是否出席峰會都不會有什麼特別的收穫。

和一些國家的領導人出席G20峰會有順便推進多邊外交的需要不同，普京出席G20的迫切性並不強。G20國家中，有10個國家（美英加法德意歐日韓澳）的立場應該是一致的，普京和這些國家的領導人應該不會有深度的交流和會晤。

巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等國家是金磚國家，這些國家之間憑藉金磚領導人會晤機制，溝通頻繁，並沒有借用G20場合溝通的必要。沙特、土耳其這些國家在俄烏衝突以來同俄羅斯的溝通相當頻繁。因此美俄領導人會晤沒有談妥的背景下，普京沒有親自出席峰會推進大國領導人外交的迫切性。

2022年7月7日，俄羅斯外長拉夫羅夫（左）與中國外長王毅在G20外長會前的雙邊會晤中握手。（AP）

今年7月的G20外長會期間，G7國家外長以不願意見俄羅斯外長為由，拒絕參加當時東道國印尼籌備的晚宴。如果普京參會很大可能也會陷入被抵制的尷尬狀態。印尼在美國的壓力下已經邀請了澤連斯基出席G20，整個會議現場很難不被俄烏衝突議程影響。如果普京現身現場，面對的大概就是美國和盟友十餘國的各種尷尬事件。

中國、土耳其等國家對俄羅斯的軍事行動難言認同，但不會公開批評俄羅斯，不過也不會公開支持俄羅斯。整個峰會的輿論場屆時最大的聲音可能就是對俄羅斯的聲討。普京如果參會，場面和氛圍都不會很好。讓外長現身參會，美國等國家領導人是否願意自掉身價親自上陣和俄羅斯外長爭吵，有待觀察。普京不出席會議有可能降低輿論態勢，普京如果現身毫無疑問將使相關爭議輿論白熱化。

今年3月美英等西方多國領導人曾公開要求印尼不邀請普京出席G20，並放言要抵制普京。印尼堅持邀請普京，表現出了不屈的立場，但印尼不見得願意看到普京和其他等發生現場對立，從而帶偏了整個G20主題。俄羅斯到最後才宣佈普京不出席會議，這是最後的體面。既不捲入紛爭的中心，也避免了被現場抵制的尷尬，更照顧到了印尼的訴求和面子。