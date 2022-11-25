拜登是時候重新審視笑着說不的習近平了

一個強大的中國必然強勢捍衛中國的利益。2021年3月中美高官在阿拉斯加會晤，現場的唇槍舌劍讓人們印象深刻。這次G20會晤時，人們看到的是中國國家主席習近平在和美國總統拜登（Joe Biden）談笑風生時就幾乎否定了拜登的主張。

一開始習近平就和拜登親切握手，並憶及以往的友好交往，但會談中習近平也明確表示反對脱鈎斷鏈，反對民主對抗威權敘事，希望美方說到做到。這等於告訴拜登，我不同意你說的，也不同意你做的，還認為美國言行不一。

這種強勢是不形於色，且張弛有度的。中國有誠意和美國接觸，也有耐心和美國談判，但核心立場並未改變。習近平此時的拒不讓步充滿信心，而非怒氣沖天。

習拜會：2022年11月14日，習近平（圖）與拜登在印尼峇里島會面。（AP）

不是不懂變通的強硬，也不是滿腔憤懣的強硬。中國領導人，能夠在如此友好的氛圍下和美國談合作，在微笑中說拒絕。足以說明，中國已經不是以前的那個中國。

拍案而起的中國，不足以威懾美國，畢竟贏了冷戰的美國擅長對抗。而笑着說不的習近平，拜登不可能忽略。

擔任副總統時，拜登花78個小時和習近平親自會談，寄希望於真正了解習近平，彼時習近平是他的老相識，直率坦誠。現如今擔任總統後首次同習近平當面會晤，拜登遇到的既是老相識，也不是老相識。

老相識只是緩和關係的台階。對抗的大趨勢難以改變，善於把握時機避免走入歧途，這是政治家的務實。不避諱談分歧，絲毫不留情面否定了拜登上台來做的一切，這是新考驗。能將大國合作與對抗談得舉重若輕，這是習近平的智慧。

是二十大後連任的習近平自帶自信光環使然，還是今天的中國已超脱美國的認知範圍？無論如何，拜登都要好好思考一下了。