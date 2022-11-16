習拜會｜人民日報：中美關係非零和博弈　元首外交指明發展方向

G20峰會在印尼峇里島舉行，11月14日下午，國家主席習近平和美國總統拜登舉行會面，就中美關係和全球地區問題交換看法。本次是中美元首三年來首次面對面會晤，是拜登執政後兩國領導人首次面對面會晤，也是中美各自完成今年國內重大議程後兩國最高領導人的首次互動，意義重大，國際社會高度關注。

官媒《人民日報》今日（16日）發表署名為「鐘聲」的文章，評價此次元首外交為中美關係發展指明方向。



文章稱，兩國元首都重視中美關係的世界性意義，都強調確立中美關係指導原則的重要性，都希望推動雙邊關係止跌回穩，都同意加強溝通交流、推進務實合作。這為今後一個時期中美關係的發展指明了方向。

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評論指出，元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮著不可替代的戰略引領作用。兩國元首的交流全面、深入、坦誠，富有建設性和戰略性，覆蓋了兩國關係最重要的方面和當前最緊迫的地區和全球性問題，達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向、探討合作的預期目的。

文章稱，中美作為兩個大國在處理彼此關係時強化責任意識，有助於防止中美關係脫軌失控，有助於為應對全球性挑戰發揮大國作用。世界正處於一個重大歷史轉折點，各國既需要面對前所未有的挑戰，也應該抓住前所未有的機遇。中美雙方應該從這個高度看待和處理中美關係。

會晤中習近平和拜登共同提到兩國對世界的責任。習近平強調，要找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。拜登也表示，美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。

中美關係並非零和博弈 美方不應視中國為對手

文章強調，中美雙方正確看待對方內外政策和戰略意圖，是處理好彼此關係的一個重要前提。中國內外政策公開透明、戰略意圖光明磊落，中國式現代化展現出光明發展前景，給世界帶來的是機遇。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護國際秩序，堅持和平發展、開放發展、共贏發展，始終是世界和平發展的正能量。美國將中國視為「最重要的戰略競爭對手」和「最重大的地緣政治挑戰」，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，只會誤導兩國人民和國際社會。

兩個大國相處需要基於大的原則性共識。基於這一考慮，中方提出雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行。中方始終認為，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

當前形式下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。雙方應該相互尊重，互惠互利，著眼大局，為雙方合作提供好的氛圍和穩定的關係。美方應將拜登總統「四不一無意」等重要表態落到實處，將「無意尋求同中國『脫鈎』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國」的承諾落到實處。

台灣問題是中美不可逾越的紅線 中國不屈服於任何霸權

就台灣問題，文章指出，正如習近平主席所指出的，遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

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台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。美方應言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報規定，履行「不支持『台獨』」的承諾，停止虛化掏空一中政策，約束制止「台獨」分裂言行，不要讓局勢發展到不可收拾的地步。

在民主人權、制度道路等問題上，雙方必須堅持相互尊重，避免搞意識形態對立、陣營對抗。這是時代發展的潮流，也是國際社會的共同呼聲。中美經貿關係的本質是互惠互利，打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鍊」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。

文章強調，中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。中方有自己長期堅守的原則和底線，有必須堅定維護的正當合法利益，不會屈服於任何霸權霸凌。

最後文章總結，管控和穩定中美關係是一個持續不間斷的進程，是進行時，不是過去時也沒有完成時。中美元首巴厘島會晤不僅具有重大現實指導意義，也會為中美關係產生重要深遠影響。雙方團隊應按照兩國元首確定的工作重點，保持對話溝通，管控矛盾分歧，推動交往合作，為中美關係裝上「安全閥」，為動盪變革的世界注入穩定性和確定性。