德國總理的未言之意：首先是中國　其次才是遠不止中國

撰文：鄭真
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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）近期訪問了中國、越南、新加坡，並赴印尼參加了G20峰會。回國後，他在《南德意志報》主辦的經濟論壇上，分享了自己最近亞洲之行的心得，感嘆歐洲和北美國家能夠享受世界上最好經濟——「穩定的增長、低通脹和高就業率」的美好時光已經一去不復返了，世界正在日益多極化併發生根本性的結構重組。

朔爾茨的言論中透出對亞洲的重視和對世界形勢變化的深刻體會。而回顧朔爾茨的亞洲之行，一些媒體很快捕捉到了這位德國總理對中國的不滿。

11月13日在河內，朔爾茨強調了與越南等國加強合作的必要性。11月14日訪問新加坡時他表示，德國希望加強與亞太地區的經濟聯繫，並強調這「遠遠不止中國」。朔爾茨還在德國企業亞太會議上表示，要儘早與印度、印度尼西亞和澳洲締結歐盟自由貿易協定。

當着新加坡總理李顯龍的面，朔爾茨呼籲中國進一步開放經濟，「我們要求真正的市場準入，發展成為市場經濟，尊重知識產權，為參與其中的企業提供公平的投資條件」。對越南、新加坡、印尼重視的同時，公開對中國頗有微詞，表達了德國平衡對中國的依賴，非中國不可的底氣。

訪問越南新加坡之前德國總理11月初訪問了中國，是中共二十大後首個到訪中國的西方國家領導人。圖為中國國家主席習近平在北京人民大會堂接待朔爾茨。這張照片由新華社提供。（AP）

不過據德國官方統計，中國已連續6年成為德國最重要貿易伙伴。2022年4月，中德貿易總額為271億歐元，遠高於德國和美國同期193億歐元的貿易總額。新加坡是德國在東盟的第一大貿易伙伴，德國和新加坡去年的雙邊貿易額為110億歐元，德國和越南去年雙邊貿易額為75億歐元。

從體量看，新德、越德經貿關係無法和中德相提並論。朔爾茨說「遠不止中國」的背後，首先是中國，其次才是遠不止中國。離開中德關係談遠不止中國並不現實。

朔爾茨對中國不滿並非空穴來風。在美國要求盟友選邊的過程中，德國這樣的重磅盟友壓力倍增。如何在中美之間平衡是非常有難度的一件事。德國儘管反對脱鈎和去全球化，但和中國的關係註定已經無法和以往相比。朔爾茨感嘆遠不止中國，既有對中國的不滿，也有必須和中國保持距離的無奈。

德國能夠認識到亞洲等諸多國家的發展和崛起，認識到西方好日子不再，看到全球化的重要性以及同中國脱鈎不現實，這是最重要的。這是少有的西方世界不傲慢的時刻，是清醒的認識。有如此清醒認識的歐盟大國領導人，會公開表達對中國的不滿，會積極尋求中美之外的合作伙伴，但也必然不會放棄搭乘中國崛起的快車。

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