德國總理朔爾茨訪問北京的十個細節

11月4日，在中國外交史上，是一個不太尋常的日子。這一天，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）抵達北京，對中國進行正式訪問。



最大的不尋常，自然是三個第一：

這是朔爾茨上任以來第一次對中國進行正式訪問；

他是我們二十大後首位訪華的西方大國領導人；

他也是疫情三年來第一個訪華的歐盟國家領導人。

外交無小事，細節很重要。 完全個人觀點，至少10個很值得玩味的細節吧。

圖為11月4日，德國總理朔爾茨訪問北京，在北京人民大會堂與總理李克強會面舉行會談。（AP）

細節一，政治魄力。

根據新華社通稿，在和朔爾茨會談時，習近平主席說了這樣一句話：中德關係發展到今天的高水準，離不開中德幾代領導人的高瞻遠矚和政治魄力。

他接著說：今年恰逢中德建交50周年。50載歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩……

請注意關鍵字：高瞻遠矚、政治魄力。 這些話，值得細細體會。

但我總覺得，朔爾茨這次訪華，而且創下這麼多第一次，本身就是一個有政治魄力的舉動。 在西方的輿論大環境下，你說他有沒有掣肘？有沒有壓力？有沒有顧慮？

肯定也是有的。但權衡再三，還是毅然前往，這就是一個政治家的判斷力和魄力。

細節二，施密特的一句話。

外交藝術，有時就體現在具體一句話或一個動作上。很有意思的一個細節，根據新華社通稿，中國領導人告訴朔爾茨：政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護。

他接著說：我很欣賞德國前總理施密特（Helmut Schmidt）的一個觀點，「政治家應當以寧靜接受那些不能改變的，以勇氣改變那些能改變的，用智慧分清其中的區別。 」

什麼意思？ 以前中德是很有政治互信的，默克爾總理幾乎每年都要訪華，每次訪華，除了到北京，還必定要去另一個中國城市，瞭解一下中國的變化。

但施密特、默克爾（Angela Merkel）等人之後，其他德國政治家呢？

政治互信破壞容易，重建卻很難。

確實是切中肯綮，尤其是施密特的那句名言，直接說「我很欣賞」，這就是中國人的外交藝術。 這樣的話，相信朔爾茨聽得肯定也是心有戚戚焉。

細節三，共同抵制。

抵制什麼？抵制陣營對抗、泛意識形態等幹擾。

坦率地說，這其實正是一些西方國家當下的誤區。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不折騰他們，但一些西方人總喜歡對中國搞陣營對抗，最後一定要把朋友搞成敵人；總想搞泛意識形態，其實就是莫須有羅織罪名。

所以，中國領導人告訴朔爾茨：中德雙方要始終從戰略高度把握兩國關係大方向，以建設性態度追求最大公約數，以開放心態促進務實合作，既不自我設限，也不好高騖遠，為兩國關係長期穩定發展創造條件。

他並且說，中國對德政策保持高度穩定性連貫性。

確實，中國還是原來的中國。那德國呢？這就是他接下來的一句話：希望德方也奉行積極對華政策，實現兩國互利共贏。

這應該得到了朔爾茨的強烈共鳴。所以，朔爾茨也告訴中國領導人：德方反對搞陣營對抗，政治家有必要為此負起責任。

圖為11月4日，德國總理朔爾茨訪問北京，在北京人民大會堂與總理李克強會面舉行會談。（AP）

細節四，那個協力廠商。

新華社的通稿，有些話很短，但如果細細品味，內涵很豐富。比如，中國領導人對朔爾茨說的這句話：中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，希望歐洲穩定繁榮，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於協力廠商。

在這個世界上，哪個大國最希望歐洲穩定繁榮？

我想，排第一位的，肯定是中國。至於協力廠商又是哪個？請注意，這還是一個能讓歐洲依附、受制的協力廠商？

我就不說了，你應該懂的。

所以，中國領導人說：形勢越是複雜困難，中歐就越要堅持相互尊重、互利共贏、對話合作。歐洲，要加油啊。

細節五，反對「脫鈎」。

一些西方政客，最近各種渲染中國威脅論，然後鼓吹與中國「脫鈎」，具體到德國國內，一些政客所謂「要減少對中國的依賴」。

但朔爾茨態度很明確，他告訴中國領導人：中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鈎」，願同中方繼續深化經貿合作，支援兩國企業相互赴對方開展投資合作。

請注意：不是敵人，不是對手，是夥伴。

事實上，來訪前朔爾茨在德國《法蘭克福彙報》撰文指出，「我們不想脫鉤，不想與中國脫鉤」。不僅不能脫鉤，而且還要深化合作，繼續當夥伴。

中國領導人也告訴朔爾茨：當前，國際形勢複雜多變，中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。中方願同德方共同努力，構建面向未來的全方位戰略夥伴關係，推動中德、中歐關係取得新的發展。

也是夥伴，而且更要攜手合作。很多鼓吹「脫鉤」的政客，可以休矣。

細節六，分歧和矛盾。

但德國和中國有沒有分歧？有沒有矛盾？

實事求是地說，肯定也是有的。這個世界，哪怕再親密的兩個國家，都存在著不同的國家利益，也難免會有一些政策分歧和矛盾。

有矛盾不可怕，世界總是在矛盾運動中發展。怎麼處理矛盾？那就是加強對話。

所以，朔爾茨說了這樣一句話：德方也願同中方就雙方立場不一致的問題交換意見，增進瞭解和互信，努力穩定、鞏固和發展德中關係。

看央視的同期聲，朔爾茨在人民大會堂裡還說了這樣一段話：「值此德中建交50周年之際，我們相聚在這裡。我很高興在這裡與您對話。」

他還回憶起往事：「我還記得在擔任漢堡市長時同您的交流。我在擔任財政部長時也到訪過北京。我們在這裡對雙方關心的所有問題進行深入的交流，是非常好的一件事，涉及雙邊關係，以及進一步推動雙邊經貿關係發展。」

這才是一個大國和大國政治家的格局。

圖為11月4日，德國總理朔爾與國家主席習近平，在北京人民大會堂會面。（AP）

細節七，烏克蘭危機。

看新華社報導，有很大一段，是講兩位領導人談到了烏克蘭危機。

中國領導人指出：中方支持德方、歐方為勸和促談發揮重要作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

具體來講，在當前形勢下，他提出了國際社會的「四個共同」：

1，國際社會應該共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，呼籲有關各方保持理性和克制，儘快開展直接接觸，為重啟談判創造條件；

2，共同反對使用或威脅使用核武器，宣導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機；

3，共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，防止國際能源、糧食、金融等合作受到干擾，損害全球經濟復蘇特別是發展中國家經濟財政穩定；

4，共同為危機地區的平民過冬紓困，改善人道主義狀況，防止出現更大規模人道主義危機。

如果我沒弄錯的話，這「四個共同」是一個新的提法，有很強的現實針對性，也提出了具體的解決路徑。比如對核危機的高度警惕，相信這樣的主張，俄羅斯不會反對，肯定更說到了德方的心坎裡。

從中國和德國來說，肯定都希望這場危機早日結束。尤其對德國，危機的後果已經夠嚴重了。

細節八，合作領域。

哪些中德合作領域？

通稿中說得很散，但仔細研讀，還是可以看出端倪的。比如，中國領導人對朔爾茨說：雙方要繼續做大共同利益的「蛋糕」，在拓展傳統領域合作潛力的同時，啟動新能源、人工智慧、數位化等新領域合作活力。

他還說：中方願同德方、歐方繼續深化航空合作，並就新冠肺炎防治開展交流合作，圍繞綠色發展、生態環保等課題加強交流互鑒，推動人文交流。

請注意這些領域：新能源、人工智慧、數位化，還有，航空、疫情防治、綠色發展、生態環保、人文交流，等等等等。當然，這都是點到的，還有很多沒點到的，對中德來說，都是大有可為。

細節九，企業家天團。

這個大家也都知道了，雖然存取時間很短，但朔爾茨帶來了一個超豪華的企業家天團。

這個代表團包括了大眾、寶馬、西門子、愛迪達、拜耳、德意志銀行等眾多中國民眾熟知的德國品牌。

而且，根據德國《商報》披露，當時100多名德國企業家申請隨行，但沒有那麼多位置，最後朔爾茨選擇了這12名德企掌門人。

為什麼這麼熱心？還是因為中國良好的營商環境，因為中國龐大的市場。德國工商總會總幹事長馬丁·萬斯萊就直言，脫離中國將導致德國失去繁榮。

資料是很直接的：中國已連續六年成為德國最重要交易夥伴，2021年，德國從中國進口額比2020年增長20.8%；對中國出口額比2020年增長8.1%。

另外，根據德國經濟研究所資料，僅今年上半年，德企在華投資就達到創紀錄的100億歐元。

這樣的中國，德國企業為什麼要脫鉤？脫鉤受益的是誰？

細節十，沒帶馬克龍？

這是一個很有意思的細節了。

按照路透社披露的資訊，當時法國總統馬克龍還建議，他和朔爾茨一起去北京，但朔爾茨婉拒了這一提議。

具體是不是有這麼回事？我不知道。是不是有點挑撥離間的味道？我也不知道。

但西方媒體披露了出來，而且很多人覺得，德國就應該這樣做。那就很值得玩味了。

至少還是說明了一點，雖然德國國內外有一些壓力，但朔爾茨還是展現了一個政治家的決斷力，當然，這更顯現了當今中國的國際影響力和市場吸引力。

一個欣欣向榮的中國，一個充滿機遇的中國，哪個國家不希望多合作呢？

這一次秋季外交，越共總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏巴茲、坦尚尼亞總統哈桑接連訪華，然後就是朔爾茨，高密集度的來訪，也顯現了中國的外交藝術。

有朋友自遠方來，不亦樂乎。朔爾茨之後，我總覺得，不排除其他西方國家領導人絡繹來華，包括但不限於馬克龍；當然，有來就有往，我們的領導人肯定也會走出國門，去對方國家走走看看。

這個世界，求同存異很重要。所謂脫鉤，所謂對抗，滿足的是政客的私利，損害的卻是大眾的福祉，這應該也不是世界的主流。

儘管對這種逆流，我們也絕不能掉以輕心。

本文獲新華社記者、原環球日報副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。原文：德國總理訪華，這10个細節很不一般！

