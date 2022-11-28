內閣醜聞連環爆：岸田文雄進入下台倒數了嗎？

11月20日，日本首相岸田文雄結束在東南亞的外交行程歸國，卻迅即遭遇了政治打擊。

20日晚間，日本總務大臣寺田稔因捲入政治資金醜聞多時，在與首相談話後宣佈請辭，成為岸田新內閣成立後第三位離職閣僚。此前兩位分別是前經濟再生大臣山際大志郎、前法務大臣葉梨康弘，前者因遭查與「統一教」有聯繫而狼狽下台，後者則因頻繁失言而宣佈辭職。日媒指出，寺田稔的辭職對岸田內閣構成巨大打擊，岸田本人也為此致歉，並任命了前外務大臣松本剛明擔任總務大臣。

然而風波尚未結束。日本《周刊文春》22日揭露，岸田文雄涉嫌在2021年眾議院大選時謊報收支，在其向廣島縣選舉管理委員會提交的270多張收據中，有多達239張出現各種空白，部分沒有寫上收取人，部分沒有寫明用途，部分甚至只寫了金額，收取人及用途均為空白，總計金額164萬日圓（約9萬港元）。此一現象明顯違反了日本公職選舉法規定，即所有參選人可以收取一定金額的選舉資助費用，但必須詳細註明日期、金額、目的及來源等資訊。

雖說官房副長官木原誠二表示，首相本人對《周刊文春》的報道內容毫不知情，卻依舊難挽岸田文雄的政治失血。部分日媒稱，有鑑於近期醜聞，岸田可能計劃在年內改組內閣，然而距離上次改組僅過去3個多月，此時再度改組究竟能收穫多少政治成效，相當令人懷疑；更有分析認為，岸田可能在明年春天解散眾議院並辭任首相，部分日媒甚至開始討論「誰是岸田繼任者」的話題。

2022年11月18日，一批出席亞太經合組織會議的國家領袖或政府高層在會場合照，當中包括右三的美國副總統賀錦麗、左三的日本首相岸田文雄、右二的韓國總理韓惪洙、左一的澳洲總理阿爾巴尼斯、右一的新西蘭總理阿德恩，和左二的加拿大總理杜魯多。（AP）

岸田何以陷入困境

回顧岸田文雄執政後的政情變化，困境的引信早在數月前便已埋下。

7月8日前日相安倍晉三遇刺身亡，嫌犯山上徹也在被捕後供稱，是因母親執迷統一教導致家庭破碎、安倍晉三又與統一教往來密切而犯案。此一事件引發日本社會的輿情海嘯，民眾既譴責統一教榨取信徒財產，更不滿自民黨高官與統一教多有聯繫，岸田遂在群情激憤下被迫宣佈內閣改組。

然與此同時，其又堅持為安倍晉三舉行國葬，一來是希望提升自己在自民黨內的政治能量，瓜分安倍留下的政治遺產與版圖；二來是希望藉國葬場合廣邀西方政要參與，展現自己縱橫捭闔的幹練形象。但此一決策未經議會表決通過，安倍與統一教的聯繫亦讓國葬形象蒙塵，9月起曝光的鉅額國葬支出更讓民意不滿持續喧囂。最終國葬於9月27日正式登場時，G7國家領導人無一人到場，岸田不僅「弔唁外交」盤算落空，還遭國內輿論群起嘲諷。

9月27日，日本東京，嘉賓逐一向安倍晉三獻花。（AP）

10月起，岸田文雄面臨了來自內部的政治危機。經濟再生大臣山際大志郎遭到爆料，不僅出席過統一教活動，還曾和統一教創始人文鮮明之妻合影，最終在10月24日宣佈辭職，成為內閣改組後第一塊倒下的多米諾骨牌。對岸田而言，山際大志郎雖非岸田領導的派閥「宏池會」成員，卻主要負責推進岸田主打的經濟政策「新資本主義」和制定新冠對策，並在前次內閣改組中獲得留任。如今一朝離去，顯然會衝擊岸田政權威信。

第二位辭職的前法務大臣葉梨康弘則是宏池會成員。其在11月11日正式辭職時，岸田正要開始前往東南亞的外交訪問，卻因此事被迫推遲行程，遭到了輿論批評。

第三位辭職的總務大臣寺田稔亦是宏池會成員，更是宏池會創設者、前首相池田勇人族親，與岸田同樣出身廣島選區。早在10月初，日媒便曝光寺田稔涉嫌在眾議院選舉期間向地方議員違法支付報酬，接着又陸續爆料其後援會的政治資金收支報告有問題，報告中的會計署名人實際已經死亡等。對上述報道指控，寺田稔持續否認，然而鐵證如山無可迴避，最終岸田只能忍痛斷尾求生。

短短一個月內，岸田新內閣便撤換三名大臣，為戰後日本政治史所罕見，故有在野聲音為此批評「岸田內閣還不如總辭」。民眾同樣對首相的領導威信起疑，據日媒公布的多家民意調查顯示，岸田內閣進入11月以來支持率不斷下滑，以日本NHK電視台的民調結果為例，其支持率僅為33%。本月3日起，「岸田下台吧」登上日本Twitter熱門話題，而這已是該詞條自今年6月23日以來的第六次刷屏。最令日本首相府震驚的是，日本《每日新聞》在本月19日和20日進行的民調結果顯示，有43%的民眾「希望岸田儘快辭職」。

2022年8月10日，日本首相岸田文雄（第一排中）率領新一批內閣成員在首相官邸合照。（AP）

黨內競爭者躍躍欲試

在此局面下，自民黨內的競爭者開始躍躍欲試，希望藉由岸田政府的民意困局，為自己爭得鯉躍龍門的機遇。而綜合各界分析的可能人選，數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充似皆有意佈局。

據《每日新聞》11月20日發布的民調顯示，對於「希望誰成為首相」的問題，河野太郎以15%的支持度位列第一，現任首相岸田文雄則以12%的支持度排名第二。河野太郎向來在民間具有高人氣，卻無法在黨內取得同等支持，故在2021年的自民黨總裁選舉中苦吞敗跡。然而這並不代表河野就此放棄，在近期的統一教問題上，河野展現了強硬立場，被部分自民黨內人士認為，其是有意反襯岸田文雄的的「軟弱」，為下屆自民黨總裁選舉佈局。

茂木敏充則於10月在日本電視節目上公開表示，其與現任自民黨總裁岸田、副總裁麻生太郎經常會面討論政府和黨內管理問題，三人宛如古代羅馬的「三頭政治」同盟。此言一出，被部分輿論解讀是對「未來規劃」的事先佈局，尤其安倍去世後，麻生太郎被視作下一位「造王者」，不僅河野太郎隸屬麻生派，茂木敏充亦與麻生有聯繫，外界自會認為茂木有意尋求麻生支持，角逐下任自民黨總裁。

圖為2021年9月18日，日本行政改革擔當大臣河野太郎和前外務大臣岸田文雄於東京出席辯論。（AP）

而回顧岸田政權的挑戰根源，關鍵還是其無力遏阻負面輿情的發酵，這才導致黨內開始蠢蠢欲動。在統一教問題上，岸田即便推動內閣改組，都不能過濾官員與統一教的聯繫，其所擬定的統一教被害者救濟法案也尚未通過；在人事任命上，其新內閣內有三位要員因醜聞陸續離職，同樣會激化民間對首相的負面觀感；在經濟問題上，日本三季度度經濟萎縮0.3％，是去年三季度度以來的首次下滑，與此同時日本物價持續飆升，10月剔除生鮮食品和能源的消費價格指數按年上漲3.6%，創下40年來最大漲幅，在此嚴峻形勢下，2022年度第2次補充預算案的審議卻尚未落地。

故對岸田政府來說，要務實化解眼下政治風暴，關鍵還是着眼內政、緩和輿情，包括審議補充預算案、推出統一教被害者救濟法案，如此才有機會避免政治混亂持續發酵。當然從日本政治的現實來說，決定岸田文雄去留的關鍵，並非選舉收支醜聞是否為真，而是自民黨內部的權力結構會如何利用岸田此次危機。在2023年春季的統一地方選舉登場前，自民黨儘管湧動「下克上」的氛圍，應多會在大局考量下，共同擁護岸田的首相之位；然若岸田始終無法挽救低迷支持，甚至拖累選情，恐會迫使黨內派閥與造王者們「有所決斷」，只是由現下氛圍來看，似乎還遠未到這一地步。