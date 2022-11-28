內閣醜聞連環爆：岸田文雄進入下台倒數了嗎？
11月20日，日本首相岸田文雄結束在東南亞的外交行程歸國，卻迅即遭遇了政治打擊。
20日晚間，日本總務大臣寺田稔因捲入政治資金醜聞多時，在與首相談話後宣佈請辭，成為岸田新內閣成立後第三位離職閣僚。此前兩位分別是前經濟再生大臣山際大志郎、前法務大臣葉梨康弘，前者因遭查與「統一教」有聯繫而狼狽下台，後者則因頻繁失言而宣佈辭職。日媒指出，寺田稔的辭職對岸田內閣構成巨大打擊，岸田本人也為此致歉，並任命了前外務大臣松本剛明擔任總務大臣。
然而風波尚未結束。日本《周刊文春》22日揭露，岸田文雄涉嫌在2021年眾議院大選時謊報收支，在其向廣島縣選舉管理委員會提交的270多張收據中，有多達239張出現各種空白，部分沒有寫上收取人，部分沒有寫明用途，部分甚至只寫了金額，收取人及用途均為空白，總計金額164萬日圓（約9萬港元）。此一現象明顯違反了日本公職選舉法規定，即所有參選人可以收取一定金額的選舉資助費用，但必須詳細註明日期、金額、目的及來源等資訊。
雖說官房副長官木原誠二表示，首相本人對《周刊文春》的報道內容毫不知情，卻依舊難挽岸田文雄的政治失血。部分日媒稱，有鑑於近期醜聞，岸田可能計劃在年內改組內閣，然而距離上次改組僅過去3個多月，此時再度改組究竟能收穫多少政治成效，相當令人懷疑；更有分析認為，岸田可能在明年春天解散眾議院並辭任首相，部分日媒甚至開始討論「誰是岸田繼任者」的話題。
岸田何以陷入困境
回顧岸田文雄執政後的政情變化，困境的引信早在數月前便已埋下。
7月8日前日相安倍晉三遇刺身亡，嫌犯山上徹也在被捕後供稱，是因母親執迷統一教導致家庭破碎、安倍晉三又與統一教往來密切而犯案。此一事件引發日本社會的輿情海嘯，民眾既譴責統一教榨取信徒財產，更不滿自民黨高官與統一教多有聯繫，岸田遂在群情激憤下被迫宣佈內閣改組。
然與此同時，其又堅持為安倍晉三舉行國葬，一來是希望提升自己在自民黨內的政治能量，瓜分安倍留下的政治遺產與版圖；二來是希望藉國葬場合廣邀西方政要參與，展現自己縱橫捭闔的幹練形象。但此一決策未經議會表決通過，安倍與統一教的聯繫亦讓國葬形象蒙塵，9月起曝光的鉅額國葬支出更讓民意不滿持續喧囂。最終國葬於9月27日正式登場時，G7國家領導人無一人到場，岸田不僅「弔唁外交」盤算落空，還遭國內輿論群起嘲諷。
10月起，岸田文雄面臨了來自內部的政治危機。經濟再生大臣山際大志郎遭到爆料，不僅出席過統一教活動，還曾和統一教創始人文鮮明之妻合影，最終在10月24日宣佈辭職，成為內閣改組後第一塊倒下的多米諾骨牌。對岸田而言，山際大志郎雖非岸田領導的派閥「宏池會」成員，卻主要負責推進岸田主打的經濟政策「新資本主義」和制定新冠對策，並在前次內閣改組中獲得留任。如今一朝離去，顯然會衝擊岸田政權威信。
第二位辭職的前法務大臣葉梨康弘則是宏池會成員。其在11月11日正式辭職時，岸田正要開始前往東南亞的外交訪問，卻因此事被迫推遲行程，遭到了輿論批評。
第三位辭職的總務大臣寺田稔亦是宏池會成員，更是宏池會創設者、前首相池田勇人族親，與岸田同樣出身廣島選區。早在10月初，日媒便曝光寺田稔涉嫌在眾議院選舉期間向地方議員違法支付報酬，接着又陸續爆料其後援會的政治資金收支報告有問題，報告中的會計署名人實際已經死亡等。對上述報道指控，寺田稔持續否認，然而鐵證如山無可迴避，最終岸田只能忍痛斷尾求生。
短短一個月內，岸田新內閣便撤換三名大臣，為戰後日本政治史所罕見，故有在野聲音為此批評「岸田內閣還不如總辭」。民眾同樣對首相的領導威信起疑，據日媒公布的多家民意調查顯示，岸田內閣進入11月以來支持率不斷下滑，以日本NHK電視台的民調結果為例，其支持率僅為33%。本月3日起，「岸田下台吧」登上日本Twitter熱門話題，而這已是該詞條自今年6月23日以來的第六次刷屏。最令日本首相府震驚的是，日本《每日新聞》在本月19日和20日進行的民調結果顯示，有43%的民眾「希望岸田儘快辭職」。
黨內競爭者躍躍欲試
在此局面下，自民黨內的競爭者開始躍躍欲試，希望藉由岸田政府的民意困局，為自己爭得鯉躍龍門的機遇。而綜合各界分析的可能人選，數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充似皆有意佈局。
據《每日新聞》11月20日發布的民調顯示，對於「希望誰成為首相」的問題，河野太郎以15%的支持度位列第一，現任首相岸田文雄則以12%的支持度排名第二。河野太郎向來在民間具有高人氣，卻無法在黨內取得同等支持，故在2021年的自民黨總裁選舉中苦吞敗跡。然而這並不代表河野就此放棄，在近期的統一教問題上，河野展現了強硬立場，被部分自民黨內人士認為，其是有意反襯岸田文雄的的「軟弱」，為下屆自民黨總裁選舉佈局。
茂木敏充則於10月在日本電視節目上公開表示，其與現任自民黨總裁岸田、副總裁麻生太郎經常會面討論政府和黨內管理問題，三人宛如古代羅馬的「三頭政治」同盟。此言一出，被部分輿論解讀是對「未來規劃」的事先佈局，尤其安倍去世後，麻生太郎被視作下一位「造王者」，不僅河野太郎隸屬麻生派，茂木敏充亦與麻生有聯繫，外界自會認為茂木有意尋求麻生支持，角逐下任自民黨總裁。
而回顧岸田政權的挑戰根源，關鍵還是其無力遏阻負面輿情的發酵，這才導致黨內開始蠢蠢欲動。在統一教問題上，岸田即便推動內閣改組，都不能過濾官員與統一教的聯繫，其所擬定的統一教被害者救濟法案也尚未通過；在人事任命上，其新內閣內有三位要員因醜聞陸續離職，同樣會激化民間對首相的負面觀感；在經濟問題上，日本三季度度經濟萎縮0.3％，是去年三季度度以來的首次下滑，與此同時日本物價持續飆升，10月剔除生鮮食品和能源的消費價格指數按年上漲3.6%，創下40年來最大漲幅，在此嚴峻形勢下，2022年度第2次補充預算案的審議卻尚未落地。
故對岸田政府來說，要務實化解眼下政治風暴，關鍵還是着眼內政、緩和輿情，包括審議補充預算案、推出統一教被害者救濟法案，如此才有機會避免政治混亂持續發酵。當然從日本政治的現實來說，決定岸田文雄去留的關鍵，並非選舉收支醜聞是否為真，而是自民黨內部的權力結構會如何利用岸田此次危機。在2023年春季的統一地方選舉登場前，自民黨儘管湧動「下克上」的氛圍，應多會在大局考量下，共同擁護岸田的首相之位；然若岸田始終無法挽救低迷支持，甚至拖累選情，恐會迫使黨內派閥與造王者們「有所決斷」，只是由現下氛圍來看，似乎還遠未到這一地步。
近期自民黨內出現哪幾位岸田文雄挑戰者？
河野太郎、茂木敏充。
導致岸田文雄遭遇黨內挑戰的關鍵是什麼？
統一教爭議、內閣多位官員接續去職、日本經濟下行