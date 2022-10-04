朝鮮導彈嚇出日本警報　實是對美威懾對撞「國家正常化」

10月4日，朝鮮向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈，是為10日內的第5次。韓軍推測，導彈應是從朝鮮北部慈江道舞坪里附近發射，彈種為中程彈道導彈，射程4,500公里，射高則是970公里。

在此之前，朝鮮曾分別於9月25日從平安北道泰川一帶發射1枚、28日從平壤順安一帶發射2枚、29日從平安南道順川一帶發射2枚、10月1日從平壤順安一帶發射2枚短程彈道導彈（SRBM）。據統計，自2022年以來，朝鮮已發射彈道導彈21次、巡航導彈2次，此次則是韓國新政府上台以來朝鮮第9次發射導彈。

而特別的是，此次導彈飛越日本領空，日本政府為此通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發布快訊，稱「朝鮮的導彈似乎經過日本上空飛往太平洋」，並呼籲民眾到室內地方暫避，又警告若發現可疑物品切勿靠近。北海道、青森縣和東京都的居民更是收到避難警報，前兩區的列車也一度暫停服務。據日本政府相關人士稱，截至目前未收到受害報告。

此為朝鮮導彈第七次飛越日本領空，前次是在2017年9月。日本首相辦公室今日指出，朝鮮發射最少一枚彈道導彈飛越日本，而後墜落於專屬經濟水域外的太平洋海域，對此首相岸田文雄強烈譴責朝鮮的「野蠻」行為。

然有趣的是，此次事件看似是朝日兩方互動，實則關乎太平洋彼岸的美國。對朝鮮來說，威嚇日本只是表象，對美威懾才是目的；無獨有偶，日本雖無法事先得知朝鮮即將試射導彈，卻能借此為擴軍訴求添柴加薪，推動「國家正常化」進程。

日本共同網在香港時間2022年10月4日早上8時20分引述防衛省公布稱，可能是朝鮮發射的彈道導彈的物體似乎已落下。日本政府曾因此通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發布快訊，朝鮮的導彈似乎經過日本上空飛往太平洋。北海道、青森縣和東京都的居民發避難警報。圖為日本民眾在電視上看到的警告。（AP）

朝鮮：朝日關係就是朝美關係

直觀來說，導彈試射確為軍事活動，故各方往往會在事件發生後，先行分析朝鮮的軍事考量與目的。

例如韓聯社便引述專家分析稱，朝鮮近日頻繁射彈，意在評估和增強多種類環境下的射彈能力，同時收集相關數據，以期突破韓軍的攔截系統。部份觀點則稱，朝鮮近期集中發射短程彈道導彈，日後便可能發射中程彈道導彈（IRBM），讓挑釁進一步升級。

然從長遠視角來看，朝鮮的軍事鬥爭始終是為政治框架服務。在朝日關係的視角內，兩國至今尚未實現邦交正常化，除了半島核問題外，還有「綁架問題」的歷史陳案，雙方高層多次接觸都未能徹底解決。2016年2月朝鮮發射衛星後，日本宣佈了多項對朝制裁措施，朝鮮則譴責日本破壞2014年兩國簽訂的「斯德哥爾摩協議」，並宣佈解散「綁架問題特別調查委員會」，兩國關係再陷僵局。

此後，日本的對朝制裁逐漸增強，朝鮮則於2017年發射彈道導彈飛越北海道上空，是為2009年以來朝鮮導彈首次飛越日本列島。此一舉動導致日本響起防空警報、並呼籲民眾至室內或地下防空洞躲避，時任首相安倍晉三更是痛批「這是前所未有的威脅」。

2022年10月4日，日本就朝鮮導彈發射發布警告後，北海道札幌站的電子告示板顯示列車服務因此受影響。電子告示版顯示，札幌及青森的列車暫停，直至另行通知。朝鮮當天發射一枚中遠程彈道導彈，為5年來朝鮮導彈首次飛越日本上空。（AP）

然朝日關係並不僅是兩國關係，更是朝美關係的直接產物。在很大程度上，若朝美關係相對緩和，日本便有空間與朝鮮進行外交互動，不論是討論制裁或共商解決「綁架問題」，朝日關係將有回暖可能。例如2014年的朝日「斯德哥爾摩協議」、「綁架問題特別調查委員會」，便是受益於2013年的朝美緩和。

然一旦朝美關係有所緊張，日本便極難置身其外，且會同樣對朝強硬，由此導致朝日關係陷入低谷。例如2016年3月7日至4月30日，美韓開展了「關鍵決斷」和「鷂鷹」兩場年度聯合軍演，是為2010年3月天安艦事件以來最大規模的美韓聯合軍演；2017年3月1日起，韓美更是舉行了為期兩個月的年度「禿鷲」聯合軍演，規模為歷屆之最；在此期間，日本亦開始拉升對朝制裁力道。種種舉措，皆是促成同年8月29日、9月15日，朝鮮兩度試射彈道導彈飛越日本領空的原因。

而從朝鮮的立場來看，其已在漫長的鬥爭中明瞭，朝日關係歸根結柢就是朝美關係，故其次次對日威懾，也是意在對美威懾。近期的導彈試射，或許便是在此脈絡下，對9月26日美韓聯合軍演、30日美日韓聯合反潛演習的直接回應。

圖為2022年10月4日，韓國民眾在首爾火車站的大熒幕觀看有關朝鮮試射導彈的電視新聞報道。平壤政府發射導彈並飛越東部海域，令鄰近的韓國及日本大為緊張。（AP）

日本：導彈無法攔截但能利用

而在日本一方，其確因朝鮮試射導彈而屢受驚嚇；但如今伴隨其內政氛圍變化，此一「驚嚇」似乎開始變質。

從現實來看，朝鮮試射導對日本來說，更多是政治問題而非軍事問題。首先，日本海上自衛隊配有神盾彈道導彈防禦系統（Aegis），可在導彈的上升段予以攔截，但面對距離極近的朝鮮，神盾喪失了一定程度的預警先機，基本上無法在導彈上升段予以打擊。

此外，日本航空自衛隊亦配有短程愛國者PAC-3型防空導彈，能在導彈開始朝目標降落時予以擊毀。但此型防空導彈僅能攔截射程不到1,000公里的中短程彈道導彈，最大作戰高度僅15公里，而偏偏朝鮮試射並飛越日本領空的導彈，皆是射程、射高在此之上的中程彈道導彈，故愛國者也無用武之地。

在此劣勢下，面對朝鮮多次試射，日本只能放棄攔截，畢竟其也能從飛行彈道推算出，導彈只會「飛越」而非「襲擊」日本。故其雖以此資訊提前發布警報、通知民眾避難，卻也深知「難」的發生概率極低。然藉由發布警報、停駛列車、事後譴責朝鮮，日本政府將能營造國家安全受到威脅的氛圍，同時收穫些許民意關注，甚至能為擴軍製造藉口。

2022年10月4日，日本北部札幌市北海道政府辦公室會議室收到朝鮮導彈發射的報告後，日本自衛隊成員在工作，氣氛緊張。朝鮮當天發射一枚中遠程彈道導彈，為五年來首次飛越日本上空，這迫使日本發布疏散通知並暫停火車行駛，有分認為這是朝鮮為打擊韓國進行武器試驗而升級警告。（AP）

例如前述的神盾、愛國者對朝攔截劣勢，便成為日方強硬派主張「採購更多反導系統」的敘事基礎。2015年起，日本便傳出可能部署薩德系統，以應對朝鮮導彈威脅，但此一選項漸被陸基神盾反導系統所取代。日本甚至有聲音提議，應該部署能在發射一刻攔截、甚至提前摧毀朝鮮導彈的裝備。

長年以來，日本自衛隊受和平憲法與「專守防衛原則」限制，無法在軍備研發、採購與部署上大刀闊斧，但憑藉「周遭事態」這一口實，日本開始了「切香腸」式擴軍，並在逐步扭轉自衛隊性質之餘，推動修憲進程寸寸向前，朝着「國家正常化」更進一步。而近年除了「朝鮮威脅」外，更多了「台海有事」這一敘事。

安倍晉三遇刺後，岸田文雄便公開表態，要繼承安倍的「修憲遺志」；10月3日，日本第210屆臨時國會開幕，岸田發表施政演說，稱慮及中國和朝鮮，要在5年內將徹底強化日本的防衛力，包括對「反擊能力（對敵基地攻擊能力）」在內的事宜展開討論，於年內修改與安全相關的3個文件，同時期待國會提議修憲且加快討論。如今朝鮮試射導彈飛越日本領空，岸田政府想必更有底氣推動上述構想。

而不論是朝鮮的對美威懾，或日本有意推動「國家正常化」，都昭示了東北亞秩序的鬆動與惡化。二戰結束77年際，和平的難得應被謹記，對照遠處的俄烏鏖戰，戰火無情更應刻骨銘心。

【朝鮮導彈Q&A】