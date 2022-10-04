朝鮮導彈嚇出日本警報 實是對美威懾對撞「國家正常化」
10月4日，朝鮮向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈，是為10日內的第5次。韓軍推測，導彈應是從朝鮮北部慈江道舞坪里附近發射，彈種為中程彈道導彈，射程4,500公里，射高則是970公里。
在此之前，朝鮮曾分別於9月25日從平安北道泰川一帶發射1枚、28日從平壤順安一帶發射2枚、29日從平安南道順川一帶發射2枚、10月1日從平壤順安一帶發射2枚短程彈道導彈（SRBM）。據統計，自2022年以來，朝鮮已發射彈道導彈21次、巡航導彈2次，此次則是韓國新政府上台以來朝鮮第9次發射導彈。
而特別的是，此次導彈飛越日本領空，日本政府為此通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發布快訊，稱「朝鮮的導彈似乎經過日本上空飛往太平洋」，並呼籲民眾到室內地方暫避，又警告若發現可疑物品切勿靠近。北海道、青森縣和東京都的居民更是收到避難警報，前兩區的列車也一度暫停服務。據日本政府相關人士稱，截至目前未收到受害報告。
此為朝鮮導彈第七次飛越日本領空，前次是在2017年9月。日本首相辦公室今日指出，朝鮮發射最少一枚彈道導彈飛越日本，而後墜落於專屬經濟水域外的太平洋海域，對此首相岸田文雄強烈譴責朝鮮的「野蠻」行為。
然有趣的是，此次事件看似是朝日兩方互動，實則關乎太平洋彼岸的美國。對朝鮮來說，威嚇日本只是表象，對美威懾才是目的；無獨有偶，日本雖無法事先得知朝鮮即將試射導彈，卻能借此為擴軍訴求添柴加薪，推動「國家正常化」進程。
朝鮮：朝日關係就是朝美關係
直觀來說，導彈試射確為軍事活動，故各方往往會在事件發生後，先行分析朝鮮的軍事考量與目的。
例如韓聯社便引述專家分析稱，朝鮮近日頻繁射彈，意在評估和增強多種類環境下的射彈能力，同時收集相關數據，以期突破韓軍的攔截系統。部份觀點則稱，朝鮮近期集中發射短程彈道導彈，日後便可能發射中程彈道導彈（IRBM），讓挑釁進一步升級。
然從長遠視角來看，朝鮮的軍事鬥爭始終是為政治框架服務。在朝日關係的視角內，兩國至今尚未實現邦交正常化，除了半島核問題外，還有「綁架問題」的歷史陳案，雙方高層多次接觸都未能徹底解決。2016年2月朝鮮發射衛星後，日本宣佈了多項對朝制裁措施，朝鮮則譴責日本破壞2014年兩國簽訂的「斯德哥爾摩協議」，並宣佈解散「綁架問題特別調查委員會」，兩國關係再陷僵局。
此後，日本的對朝制裁逐漸增強，朝鮮則於2017年發射彈道導彈飛越北海道上空，是為2009年以來朝鮮導彈首次飛越日本列島。此一舉動導致日本響起防空警報、並呼籲民眾至室內或地下防空洞躲避，時任首相安倍晉三更是痛批「這是前所未有的威脅」。
然朝日關係並不僅是兩國關係，更是朝美關係的直接產物。在很大程度上，若朝美關係相對緩和，日本便有空間與朝鮮進行外交互動，不論是討論制裁或共商解決「綁架問題」，朝日關係將有回暖可能。例如2014年的朝日「斯德哥爾摩協議」、「綁架問題特別調查委員會」，便是受益於2013年的朝美緩和。
然一旦朝美關係有所緊張，日本便極難置身其外，且會同樣對朝強硬，由此導致朝日關係陷入低谷。例如2016年3月7日至4月30日，美韓開展了「關鍵決斷」和「鷂鷹」兩場年度聯合軍演，是為2010年3月天安艦事件以來最大規模的美韓聯合軍演；2017年3月1日起，韓美更是舉行了為期兩個月的年度「禿鷲」聯合軍演，規模為歷屆之最；在此期間，日本亦開始拉升對朝制裁力道。種種舉措，皆是促成同年8月29日、9月15日，朝鮮兩度試射彈道導彈飛越日本領空的原因。
而從朝鮮的立場來看，其已在漫長的鬥爭中明瞭，朝日關係歸根結柢就是朝美關係，故其次次對日威懾，也是意在對美威懾。近期的導彈試射，或許便是在此脈絡下，對9月26日美韓聯合軍演、30日美日韓聯合反潛演習的直接回應。
日本：導彈無法攔截但能利用
而在日本一方，其確因朝鮮試射導彈而屢受驚嚇；但如今伴隨其內政氛圍變化，此一「驚嚇」似乎開始變質。
從現實來看，朝鮮試射導對日本來說，更多是政治問題而非軍事問題。首先，日本海上自衛隊配有神盾彈道導彈防禦系統（Aegis），可在導彈的上升段予以攔截，但面對距離極近的朝鮮，神盾喪失了一定程度的預警先機，基本上無法在導彈上升段予以打擊。
此外，日本航空自衛隊亦配有短程愛國者PAC-3型防空導彈，能在導彈開始朝目標降落時予以擊毀。但此型防空導彈僅能攔截射程不到1,000公里的中短程彈道導彈，最大作戰高度僅15公里，而偏偏朝鮮試射並飛越日本領空的導彈，皆是射程、射高在此之上的中程彈道導彈，故愛國者也無用武之地。
在此劣勢下，面對朝鮮多次試射，日本只能放棄攔截，畢竟其也能從飛行彈道推算出，導彈只會「飛越」而非「襲擊」日本。故其雖以此資訊提前發布警報、通知民眾避難，卻也深知「難」的發生概率極低。然藉由發布警報、停駛列車、事後譴責朝鮮，日本政府將能營造國家安全受到威脅的氛圍，同時收穫些許民意關注，甚至能為擴軍製造藉口。
例如前述的神盾、愛國者對朝攔截劣勢，便成為日方強硬派主張「採購更多反導系統」的敘事基礎。2015年起，日本便傳出可能部署薩德系統，以應對朝鮮導彈威脅，但此一選項漸被陸基神盾反導系統所取代。日本甚至有聲音提議，應該部署能在發射一刻攔截、甚至提前摧毀朝鮮導彈的裝備。
長年以來，日本自衛隊受和平憲法與「專守防衛原則」限制，無法在軍備研發、採購與部署上大刀闊斧，但憑藉「周遭事態」這一口實，日本開始了「切香腸」式擴軍，並在逐步扭轉自衛隊性質之餘，推動修憲進程寸寸向前，朝着「國家正常化」更進一步。而近年除了「朝鮮威脅」外，更多了「台海有事」這一敘事。
安倍晉三遇刺後，岸田文雄便公開表態，要繼承安倍的「修憲遺志」；10月3日，日本第210屆臨時國會開幕，岸田發表施政演說，稱慮及中國和朝鮮，要在5年內將徹底強化日本的防衛力，包括對「反擊能力（對敵基地攻擊能力）」在內的事宜展開討論，於年內修改與安全相關的3個文件，同時期待國會提議修憲且加快討論。如今朝鮮試射導彈飛越日本領空，岸田政府想必更有底氣推動上述構想。
而不論是朝鮮的對美威懾，或日本有意推動「國家正常化」，都昭示了東北亞秩序的鬆動與惡化。二戰結束77年際，和平的難得應被謹記，對照遠處的俄烏鏖戰，戰火無情更應刻骨銘心。
【朝鮮導彈Q&A】
朝鮮試射導彈飛越日本領空的真實用意為何？
對美進行戰略威懾
為何日方不攔截朝鮮導彈？
朝鮮距離過近、試射導彈的彈高與射程較大，日本現有的反導系統無力攔截。