二十大後中歐領袖首次會晤沒有大成果　米歇爾訪華只是溝通探聽

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）12月1日訪問中國，當天上午中國國家主席習近平同他進行了會晤，當天下午中國總理李克強同他進行了會晤。

根據中國外交部官方通稿，米歇爾在同習近平會晤時說，「歐方願意同中方辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作，更好共同應對能源危機、氣候變化、公共衛生等全球性挑戰。」在和李克強會晤時，米歇爾也稱「歐方堅持一個中國政策，期待同中方辦好新一輪歐盟中國領導人會晤，加強彼此溝通，增進相互理解。」

雖然米歇爾此訪是中共二十大後中歐領導人之間的首次正式會晤，但是「下階段高層交往」和「新一輪歐盟中國領導人會晤」等說法都暗示了米歇爾此訪的目的僅僅是溝通和鋪墊，中歐能否達成重大共識將在未來的高層交往中敲定。

2022年12月1日下午，中國國務院總理李克強在北京人民大會堂會見歐洲理事會主席米歇爾。（新華社）

按照慣例，歐盟領導人訪華一般是歐洲理事會主席與歐盟委員會主席共同前往，而此次米歇爾獨自一人訪華，並未和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起，這也從一個側面印證了其訪問並不會有重磅成果。

習近平同美國總統拜登（Joe Biden）在G20峰會上進行了雙邊會晤。在中美G2趨勢日漸明顯的當下，歐盟的對華取態並不是簡單的歐盟決策。中美溝通之後，歐盟必然會同中美都有初步的接觸，然後再決定其對華姿態。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日訪華後，11月6日和拜登通話討論起訪華行程。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）剛剛訪問美國，下一步將在明年年初訪問中國。美歐雙方也會進一步就美國《通脹削減法案》談判溝通。中美達成了何種共識，仍然有何種分歧，歐盟和美國的分歧以何種方式解決，這些都影響中歐領導人的下一步會晤成果。