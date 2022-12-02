二十大後中歐領袖首次會晤沒有大成果 米歇爾訪華只是溝通探聽
撰文：鄭真
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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）12月1日訪問中國，當天上午中國國家主席習近平同他進行了會晤，當天下午中國總理李克強同他進行了會晤。
根據中國外交部官方通稿，米歇爾在同習近平會晤時說，「歐方願意同中方辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作，更好共同應對能源危機、氣候變化、公共衛生等全球性挑戰。」在和李克強會晤時，米歇爾也稱「歐方堅持一個中國政策，期待同中方辦好新一輪歐盟中國領導人會晤，加強彼此溝通，增進相互理解。」
雖然米歇爾此訪是中共二十大後中歐領導人之間的首次正式會晤，但是「下階段高層交往」和「新一輪歐盟中國領導人會晤」等說法都暗示了米歇爾此訪的目的僅僅是溝通和鋪墊，中歐能否達成重大共識將在未來的高層交往中敲定。
按照慣例，歐盟領導人訪華一般是歐洲理事會主席與歐盟委員會主席共同前往，而此次米歇爾獨自一人訪華，並未和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起，這也從一個側面印證了其訪問並不會有重磅成果。
習近平同美國總統拜登（Joe Biden）在G20峰會上進行了雙邊會晤。在中美G2趨勢日漸明顯的當下，歐盟的對華取態並不是簡單的歐盟決策。中美溝通之後，歐盟必然會同中美都有初步的接觸，然後再決定其對華姿態。
德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日訪華後，11月6日和拜登通話討論起訪華行程。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）剛剛訪問美國，下一步將在明年年初訪問中國。美歐雙方也會進一步就美國《通脹削減法案》談判溝通。中美達成了何種共識，仍然有何種分歧，歐盟和美國的分歧以何種方式解決，這些都影響中歐領導人的下一步會晤成果。