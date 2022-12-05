南非總統「梳化藏美元」奇案續爆　拉馬福薩反貪救國夢或腰斬？

上任四年、爭取連任在即、打着「反貪救國」旗號的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）這兩天就有可能因為發酵近半年的「梳化藏美元」奇案而被迫退身，吹熄前總統祖馬（Jacob Zuma）因貪下台後南非僅餘的一點希望之光，而推翻種族隔離後執政近30年的非洲人國民大會（ANC）也將要面對失去政權之危。



「梳化藏美元」的醜聞最初由祖馬舊部、前情報部門首長、現任監獄主管弗雷澤（Arthur Fraser）在本年6月首先爆出。弗雷澤當時向警方提交證據，指控總統拉馬福薩在其「Phala Phala」狩獵用動物農場中的一張梳化內藏有400萬美元巨款，於2020年2月被盜後卻沒有及時報警，甚至與鄰國納米比亞（Namibia）串通以免事件被揭，更向盜竊案疑犯支付「掩口費」，犯下了多宗貪腐罪。

梳化藏現金疑點處處

由於拉馬福薩的反貪執政一直受到「非國大」黨內的祖馬餘部阻礙，而祖馬也明顯尚有深厚的支持基礎（去年他被判罪入獄就引爆了導致數百人死亡的大型騷亂），外界起初也沒有太過在意弗雷澤的指控，認為這只是祖馬勢力針對拉馬福薩的新一輪政治操作而已。

然而，拉馬福薩的回應卻愈來愈讓人們起疑。根據他的說法，被盜取的現金只有58萬美元，是其農場向一位蘇丹商人出售20隻水牛的收益——可是，這些水牛在「被出售」之後卻依然在農場內。他又稱，現金之所以會收藏在梳化內，全因為農場的涉事者認為梳化比保險箱更安全。

在得知現金失竊之後，拉馬福薩也並非故意不報警，而是告知了隸屬警察部門的總統安全部門，言下之意就是「並非沒有報警，只是報錯部門而已」。但盜竊案發生跟拉馬福薩通報總統安全部門之間卻相隔近一個月。

同時，拉馬福薩也不認為自己有違反憲法禁止總統參與「受報酬工作」的條款，指自己雖然擁有「Phala Phala」農場，卻沒有參與日常營運。

「梳化藏美元」醜聞流出後，拉馬福薩及其政府的舉措也有種種可疑之處。首先，啟動對拉馬福薩刑事調查的檢察官員竟被拉馬福薩迅速暫停職務，調查工作改由其副手主理。對於納米比亞當局與南非的聯繫，雙方都有不同說法。拉馬福薩多次在限期結束後也未能回應檢察當局的提問。總統安全部門的主管在醜聞爆出後被炒，其後卻作出了對拉馬福薩不利的指控。

由於拉馬福薩自己也是以「反貪」為名上台，他就擺出了「清者自清」的姿態，表明如果他受到了刑事起訴，他將會離任。

國會報告或致彈劾下台

此案過去幾個月變成了國會反對黨派和非國大祖馬陣營針對總統的一大政治把柄，國會也為此啟動了獨立委員會調查。11月30日公布的調查報告卻對拉馬福薩非常不利。

國會獨立委員會報告的文本。（Reuters）

報告指出表面資訊顯示拉馬福薩可能犯下多項相關罪名，國會因而有了對總統展開彈劾調查的理據，最終可能會導致拉馬福薩成為史上第一位被彈劾下台的總統。同時，報告認為拉馬福薩的營商活動有可能違反了憲法對總統的規限，而且有可能濫用了其總統權力要求納米比亞官方幫助緝捕盜竊案疑犯。對於「梳化美元」的來源和金額，報告也認為當中存在「重大疑點」。

報告出街後，外界一度盛傳拉馬福薩將會請辭。不過，由於非國大的全國行政委員會12月5日將開會討論此報告，拉馬福薩就表明不會主動請辭，而將自己的命運交由非國大高層決定。而在12月6日，國會也會就這份調查報告進行投票，有可能會正式啟動對於拉馬福薩的彈劾調查。

12月16日，非國大也將舉行一連五日的全國大會，以選出新一屆的全國行政委員會成員，以及包括黨主席在內的主要領導職位。拉馬福薩原本預計極具連任勝算。他在11月22日就被確認得到了非國大大多數地方分部的提名。如果拉馬福薩能當選黨主席，2024年大選後如果非國大繼續執政，他將能連任總統。不過，「梳化美元」案的調查報告及其潛在後續發展，此刻卻成為了拉馬福薩政治前途的最大變數。

11月22日，拉馬福薩國事訪問英國，成為英王查理斯三世（King Charles III）登基後第一位接待的外國領袖。（Reuters）

拉馬福薩是非國大的最後希望

雖然拉馬福薩可以透過司法途徑去挑戰國會報告，把事件拖延下去，不過此案無論是短是長，也很可能會被非國大反拉馬福薩的勢力利用，作為將其驅趕下台的藉口，並以一個改革和反貪色彩都沒有那麼鮮明的人物取而代之。

種族隔離結束以來，非國大的管治失效、南非失業率高企、國營電力公司連供電的基本工也長期做不好，早已導致民怨沸騰。在去年的地方選舉中，非國大就首次得不到全國過半選票支持；最近的民調更顯示非國大在2024年的大選中只得四成支持，大大低於2019年的57.5%，很可能會失去國會多數。

現年70歲、曾與孟德拉（Nelson Mandela）並肩推翻種族隔離的拉馬福薩，是非國大內少有尚得民眾信任的領袖，他的支持度也一直高於非國大的民望。其反貪政策，更是非國大「救黨」的最後嘗試。

如果拉馬福薩最終果真因為「梳化美元」案而被迫告別政壇，其反貪救國夢碎之餘，非國大也將面對失去「獨大」地位的命運，而南非政治也會由此進入一個未知的新時代之中。