南非總統「賣水牛」賺巨款藏梳化　捲貪污疑雲陷下台危機

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）6月被揭私人農場失竊現金後，他遭指控隱瞞案件，又傳出金額或高達數百萬美元消息，他捲入貪污疑雲，現正接受調查，他辯稱現金是賣水牛所得。執政非洲人國民大會（ANC）12月3日表示，4日會延續中斷的會議，討論拉馬福薩去留。



綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》等1日報道，調查委員會今年6月發現一宗發生於2020年、在拉馬福薩私人農場發生的現金失竊案，當時一名賊人同家庭傭工串通，偷走拉馬福薩藏在私人農場梳化裏的大量美元現金，金額未明，拉馬福薩後來指是58萬美元，但委員會估計多達400萬美元被盜。

委員會指控拉馬福薩當時未有報案，刻意隱瞞事件，甚至涉嫌賄賂賊人要求保密。由於牽涉金額大，外界質疑現金來源及封口動機，更有評論指事件或使拉馬福薩政治生涯結束。

總統：賣水牛所得

拉馬福薩反駁指控，指所藏現金是向一名蘇丹商人出售水牛所得，當時已向總統安全主管通報，不涉任何非法行為。他又否認委員會指農莊所藏金額高達400萬美元。委員會認為理由並不充分，即使他所言屬實，身為總統擁有額外收入來源，或違反憲法及就職誓詞。

是次調查由反對黨提出，而拉馬福薩在任期間，非洲人國民大會因派系政治有分裂跡象，黨內部份成員現在更公開要求拉馬福薩下台。

南非會在2024年舉行總統大選。

當地盛行野生動物買賣，一頭稀有水牛要價可達數十萬美元。拉馬福薩透過經營動物農場，獲益豐厚。